Sebrae inaugura unidade em Carpina para atender empreendedores de 23 municípios da Zona da Mata Norte

Espaço no Shopping Carpina funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e terá contadores para orientar pequenos negócios sobre a Reforma Tributária

Os empreendedores da Zona da Mata Norte de Pernambuco passam a contar, a partir desta sexta-feira (30), com atendimento do Sebrae mais perto de casa. A instituição inaugurou na quinta-feira (29) uma nova unidade no Shopping Carpina, no Bairro Novo, que vai atender negócios de 23 municípios da região.

O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e oferece serviços como formalização, capacitações e consultorias. Para evitar espera, o atendimento pode ser agendado pela central do Sebrae, no telefone 0800 570 0800. O shopping fica na PE-041, km 2, no Bairro Novo, em Carpina.

A região tem cerca de 41 mil empresas de todos os portes, e a proposta é que quem precisava se deslocar até outras cidades para buscar orientação passe a resolver tudo ali mesmo. “Com essa unidade do Sebrae no Shopping Carpina, vamos aproximar nosso atendimento aos empreendedores deste território. Isso vai ajudar no desenvolvimento e na capacitação dos pequenos negócios locais, ampliando as oportunidades e a geração de emprego e renda para a população”, afirma o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.

Reforma Tributária

Uma das novidades da unidade é o apoio para entender as mudanças nos impostos. Contadores vão ficar à disposição dos pequenos negócios para explicar o que muda com a Reforma Tributária e como se preparar.

“Teremos contadores disponíveis na unidade para orientar os negócios de pequeno porte e também tirar dúvidas sobre essas mudanças, ajudando o empreendedor a entender como o negócio pode ser impactado e como pode se organizar diante disso”, explica o gerente da Unidade Regional do Sebrae na Zona da Mata, Alexandre Alves.

O atendimento também mira os microempreendedores individuais (MEIs) e quem ainda está pensando em abrir o próprio negócio. Com a unidade, os empresários da região ganham acesso mais fácil a consultorias, oficinas e programas da instituição, como o Lidere, o Potencialize e o Empretec.

Vocação regional

A nova unidade faz parte da estratégia do Sebrae de atuar a partir das vocações de cada território, com soluções voltadas às atividades que movimentam a economia local. Na Zona da Mata Norte, o foco está no comércio, na agropecuária e na indústria.

Para Alves, a presença física faz diferença porque abre portas que até então estavam fechadas para os empresários do interior. “A presença física do Sebrae possibilita uma proximidade maior com o nosso público e, além disso, permite que os empreendedores locais tenham acesso a produtos e serviços que até então não tinham. Nossa atuação será focada no desenvolvimento de ações que possam contribuir para que os pequenos negócios possam ter sustentabilidade e trazer um ganho econômico e social para a região”, ressalta.

Além de Carpina, a unidade atende Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Chã de Alegria, Condado, Feira Nova, Ferreiros, Glória do Goitá, Goiana, Itambé, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Macaparana, Machados, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente Férrer, Timbaúba, Tracunhaém e Vicência.