Nova rota internacional liga Suape aos Estados Unidos, México e Colômbia

Primeira escala do serviço da Maersk e da MSC está prevista para 8 de novembro, com tempo de viagem de 21 dias até Houston e 11 dias até Cartagena

Importadores e exportadores de Pernambuco vão ganhar uma nova ligação marítima semanal com Estados Unidos, México e Colômbia. A APM Terminals Suape passa a integrar a rota do serviço UCLA, operado pelos armadores Maersk e MSC, e o porto pernambucano se torna o primeiro do Nordeste a receber essa escala. A primeira escala está programada para o dia 8 de novembro, com a chegada do navio Maersk Chambal.

A rota conecta Suape aos portos mexicanos de Veracruz e Altamira, a Houston, nos Estados Unidos, e a Cartagena, na Colômbia, além de terminais do Sul e do Sudeste do Brasil. Os tempos de trânsito estimados são de 11 dias até Cartagena, 21 dias até Houston, 24 dias até Altamira e 26 dias até Veracruz. Com frequência semanal, o serviço promete mais rapidez e previsibilidade às cadeias de suprimentos.

"A entrada de Suape na rota representa um salto de eficiência logística para Pernambuco e para todo o Nordeste, ao criar alternativas diretas com grandes centros de consumo e produção do continente", afirma a diretora comercial (CCO) da APM Terminals Pecém e Suape, Carolina Brown.

Cargas esperadas

A nova linha deve impulsionar cadeias produtivas da região. Entre as principais cargas esperadas estão produtos dos capítulos 39 e 40 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que reúnem plásticos e borracha e são ligados principalmente à indústria automotiva. Também estão na lista os produtos químicos orgânicos, do capítulo 29.

A empresa quer usar o serviço para consolidar Suape como um hub para o Nordeste. "A nova rota reflete nosso compromisso em consolidar Suape como um hub para o Nordeste, oferecendo conexões cada vez mais amplas com mercados internacionais e criando novas oportunidades para os setores da indústria, do agronegócio e do comércio exterior da região", destaca o diretor-superintendente da APM Terminals Pecém e Suape, Daniel Rose.

Terminal novo

A inclusão na rota acontece poucos meses depois do início das operações da APM Terminals em Suape. Inaugurado neste ano, o terminal recebeu mais de R$ 2 bilhões em investimentos e é o primeiro terminal portuário 100% eletrificado da América Latina.

O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, liga a chegada da linha às obras de dragagem e às novas profundidades homologadas no porto. "A chegada dessa nova linha internacional é mais um sinal de que Suape está avançando na direção certa. Os investimentos realizados nos últimos anos, especialmente nas obras de dragagem e na modernização da infraestrutura portuária, estão criando condições cada vez mais favoráveis para atrair novas operações e ampliar nossa conexão com o comércio mundial. Com as novas profundidades homologadas e a entrada em operação do terminal da APM Terminals, fortalecemos a competitividade do porto e abrimos novas oportunidades para o desenvolvimento de Pernambuco", ressalta.

A governadora Raquel Lyra destaca o crescimento do porto e os investimentos feitos no complexo. "O Porto de Suape já é um dos líderes na movimentação de carga no Brasil, com um crescimento de 21,6% nos últimos meses e que deve fechar 2026 com recordes. Um porto que está pronto para ser a porta do Nordeste para o mundo e que já colhe os frutos dos investimentos que o Governo do Estado tem realizado. Ora com recursos próprios, ora buscando parceria com o governo federal e com a iniciativa privada, atraindo, inclusive, investimento estrangeiro, como é o caso da implantação do terminal de contêineres da APM Terminals. Pernambuco é o principal centro logístico do Nordeste e Suape, o principal ponto de conexão com outros continentes e com outros estados do Brasil", afirma.

Com mais serviços marítimos no terminal, a expectativa é aumentar a atratividade de Pernambuco para novos negócios e investimentos, contribuir para o desenvolvimento econômico regional e fortalecer a posição do Nordeste nas cadeias globais de comércio.