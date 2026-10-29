SIR Investimentos une forças ao BTG Pactual para expandir atuação no Nordeste

Com R$ 3,7 bilhões sob custódia e presença em três estados, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos da região inicia nova fase

A SIR Investimentos, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do Nordeste, anunciou oficialmente sua integração à rede de parceiros do BTG Pactual. Fundada na Paraíba e com forte atuação em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, a empresa administra atualmente R$ 3,7 bilhões sob custódia, atende a mais de 5 mil clientes ativos e aposta na nova aliança para ampliar a oferta de serviços financeiros, fortalecer a presença regional e atrair profissionais para o setor.

A transição representa um marco na trajetória da SIR, fundada em 2007, em João Pessoa, pelos empresários Sérgio Guedes, Rodrigo Guedes e Igor Zaccara. Com uma equipe de cerca de 50 profissionais, a estrutura conta com cinco unidades físicas distribuídas estrategicamente pelas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE), Caruaru (PE), Natal (RN) e Mossoró (RN).

De acordo com o CEO da empresa, Sérgio Guedes, a decisão de migrar para a plataforma do BTG Pactual foi motivada pela busca por maior autonomia na condução dos negócios e pela oportunidade de diversificar a carteira de produtos disponíveis para a base de investidores. Um dos pilares centrais dessa transição é a robusta estrutura corporativa e bancária do BTG Pactual, que viabilizará a atuação do escritório além da tradicional distribuição de produtos de investimento.

Com o novo portfólio, a SIR projeta atender demandas financeiras mais sofisticadas, oferecendo uma abordagem abrangente para famílias e investidores de alto patrimônio.

"Nosso cliente evoluiu ao longo desses anos e hoje tem necessidades mais sofisticadas. Precisávamos de uma estrutura que acompanhasse essa evolução. Com o BTG Pactual, teremos condições de oferecer um atendimento mais completo e soluções completas aos nossos clientes ", explica Sérgio Guedes.

Além da diversificação das soluções de wealth management e banking, a migração sustenta o plano de expansão regional nos três estados de atuação. A estratégia envolve não apenas o aumento do volume de ativos sob gestão, mas também o investimento contínuo na captação e qualificação de novos talentos para o mercado financeiro local, pilar mantido desde a fundação da casa.

"Queremos continuar ampliando nossa presença no Nordeste, mas sem perder a proximidade que nos trouxe até aqui. Nosso próximo passo também passa por formar novos profissionais e abrir oportunidades para quem deseja construir uma carreira no mercado financeiro", afirma o executivo.

Com o movimento, o BTG Pactual — considerado o maior banco de investimentos da América Latina e referência em plataformas transacionais e agenda ESG — reforça sua capilaridade na região Nordeste, enquanto a SIR se consolida como um hub financeiro completo para seus investidores.