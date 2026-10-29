SIR Investimentos une forças ao BTG Pactual para expandir atuação no Nordeste

Com R$ 3,7 bilhões sob custódia e presença em três estados, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos da região inicia nova fase

por Lucas Moraes
SIR Investimentos une forças ao BTG Pactual para expandir atuação no Nordeste
Sérgio Guedes, Rodrigo Guedes e Igor Zaccara, fundadores da SIR Investimentos

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A SIR Investimentos, um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos do Nordeste, anunciou oficialmente sua integração à rede de parceiros do BTG Pactual. Fundada na Paraíba e com forte atuação em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, a empresa administra atualmente R$ 3,7 bilhões sob custódia, atende a mais de 5 mil clientes ativos e aposta na nova aliança para ampliar a oferta de serviços financeiros, fortalecer a presença regional e atrair profissionais para o setor.

A transição representa um marco na trajetória da SIR, fundada em 2007, em João Pessoa, pelos empresários Sérgio Guedes, Rodrigo Guedes e Igor Zaccara. Com uma equipe de cerca de 50 profissionais, a estrutura conta com cinco unidades físicas distribuídas estrategicamente pelas cidades de João Pessoa (PB), Recife (PE), Caruaru (PE), Natal (RN) e Mossoró (RN).

De acordo com o CEO da empresa, Sérgio Guedes, a decisão de migrar para a plataforma do BTG Pactual foi motivada pela busca por maior autonomia na condução dos negócios e pela oportunidade de diversificar a carteira de produtos disponíveis para a base de investidores. Um dos pilares centrais dessa transição é a robusta estrutura corporativa e bancária do BTG Pactual, que viabilizará a atuação do escritório além da tradicional distribuição de produtos de investimento.

Com o novo portfólio, a SIR projeta atender demandas financeiras mais sofisticadas, oferecendo uma abordagem abrangente para famílias e investidores de alto patrimônio.

"Nosso cliente evoluiu ao longo desses anos e hoje tem necessidades mais sofisticadas. Precisávamos de uma estrutura que acompanhasse essa evolução. Com o BTG Pactual, teremos condições de oferecer um atendimento mais completo e soluções completas aos nossos clientes ", explica Sérgio Guedes.

Além da diversificação das soluções de wealth management e banking, a migração sustenta o plano de expansão regional nos três estados de atuação. A estratégia envolve não apenas o aumento do volume de ativos sob gestão, mas também o investimento contínuo na captação e qualificação de novos talentos para o mercado financeiro local, pilar mantido desde a fundação da casa.

"Queremos continuar ampliando nossa presença no Nordeste, mas sem perder a proximidade que nos trouxe até aqui. Nosso próximo passo também passa por formar novos profissionais e abrir oportunidades para quem deseja construir uma carreira no mercado financeiro", afirma o executivo.

Com o movimento, o BTG Pactual — considerado o maior banco de investimentos da América Latina e referência em plataformas transacionais e agenda ESG — reforça sua capilaridade na região Nordeste, enquanto a SIR se consolida como um hub financeiro completo para seus investidores.

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