Oporto Forte Group promove palestra no Recife sobre saúde mental corporativa e mudanças na NR-1

A participação no encontro será viabilizada por meio do ingresso social chamado Passe de Ouro. O valor arrecadado será destinado a doações

por JC
Oporto Forte Group promove palestra no Recife sobre saúde mental corporativa e mudanças na NR-1
Nadja Ferreira, sócia do Oporto Forte Group

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Diante da aprovação do fim da escala 6x1 e da entrada em vigor da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), temas como a reorganização das condições de trabalho e a preservação do bem-estar dos profissionais ganham centralidade no debate corporativo. Para discutir como as organizações devem se adaptar a esse cenário e os impactos dessas transformações no cotidiano laboral, o Oporto Forte Group realiza, no dia 3 de novembro de 2026, às 16h, a palestra "Saúde Mental 2027: o que vai mudar na sua empresa?". O encontro será sediado no Hub Plural, localizado no bairro do Espinheiro, no Recife.

Direcionado a gestores de Recursos Humanos e lideranças empresariais, o evento abordará a aplicação prática da nova NR-1. Em vigor desde maio de 2026, a atualização do texto passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas. Durante a apresentação, também serão debatidas questões de saúde mental como estresse, ansiedade, sobrecarga e esgotamento profissional, enfatizando como esses fatores afetam diretamente a qualidade de vida e a produtividade no ambiente corporativo.

“Cuidar da saúde mental dos colaboradores precisa ser uma prioridade para as empresas. Queremos contribuir para a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e, ao mesmo tempo, apoiar uma causa que transforma vidas”, afirma Nadja Ferreira, sócia do Oporto Forte Group.

A participação no encontro será viabilizada por meio do ingresso social chamado Passe de Ouro. O valor arrecadado será destinado à compra e doação de tênis para crianças e jovens atendidos pela organização Um Saque para a Vida, projeto social que utiliza o esporte como instrumento de inclusão para populações em situação de vulnerabilidade e que já beneficiou mais de 300 participantes.

As inscrições para a palestra já estão abertas e podem ser realizadas diretamente através do site oficial do evento (evento.oportofortegroup.com).

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