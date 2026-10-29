Missão mexicana visita o Recife para conhecer experiências de financiamento urbano do Recentro

Comitiva de Monterrey vai conhecer a cooperação com Nantes, na França, que destinou € 2,2 milhões à requalificação do entorno do Pátio de São Pedro

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Uma missão do Centro para o Futuro das Cidades (CFC), de Monterrey, no México, desembarca no Recife na próxima semana para conhecer as ações do Gabinete do Centro do Recife (Recentro). Entre os dias 3 e 7 de novembro, os representantes mexicanos visitam a capital pernambucana e outras cidades brasileiras em busca de experiências de desenvolvimento urbano que possam ser aplicadas no México, com foco em novos instrumentos de financiamento para cidades mais competitivas, inclusivas e sustentáveis.

No Recife, a programação inclui painéis e debates com a participação da chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça. A agenda local é coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da prefeitura, pelo Recentro e pela agência Aries, com participação da Secretaria de Cultura, do Gabinete de Inovação Urbana do Recife (Giurb) e da Secretaria da Mulher.

Parceria francesa

Um dos exemplos que serão apresentados à comitiva é a cooperação entre as prefeituras do Recife e de Nantes, na França. Iniciada em 2003, a parceria é considerada uma das relações institucionais mais longevas da capital pernambucana na área de política urbana e se aprofundou ao longo das últimas duas décadas.

Por meio dela, as duas cidades assinaram acordos da Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas (Ficol), com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Os aportes somam € 2,2 milhões, o equivalente a R$ 13,9 milhões, destinados ao Centro do Recife.

O dinheiro está sendo aplicado na reabilitação urbana, na inclusão social e na transição ecológica da área do Pátio de São Pedro. As intervenções incluem requalificação de calçadas, melhorias de acessibilidade e valorização do espaço público.

O projeto atual dá sequência ao primeiro Ficol, que resultou na experiência urbana VUCO (Viver o Urbano Caminhando e Ocupando), nas proximidades da Praça do Diário. A iniciativa também teve como foco a mobilidade urbana, a segurança e a inclusão social.

Modelo brasileiro

O interesse mexicano tem a ver com a regeneração dos centros urbanos. No México, o CFC trabalha com governos, incorporadoras e instituições para criar mecanismos que fortaleçam a cooperação entre os setores público e privado nessa área.

O Brasil é referência internacional no uso de instrumentos de captura da valorização da terra, que permitem ao poder público recuperar parte da valorização imobiliária gerada por investimentos e regras urbanísticas para financiar infraestrutura e promover um crescimento urbano mais ordenado e sustentável.

A missão é realizada em parceria com o Insper, de São Paulo, uma das instituições acadêmicas mais reconhecidas da América Latina em economia, políticas públicas e desenvolvimento urbano. Além das visitas, a agenda inclui reuniões com especialistas internacionais, aulas com pesquisadores do Insper, encontros com autoridades responsáveis por formular e aplicar esses instrumentos, visitas técnicas a projetos financiados por esse modelo e troca de experiências para avaliar sua adaptação à realidade mexicana.