RioMar Recife estreia Natal dos Brinquedos nesta quarta (28) com cenografia especial e experiências interativas

Com o tema “Natal dos Brinquedos RioMar”, a temporada natalina do RioMar Recife promete levar diversão aos cenários e ativações que ocupam, pelo segundo ano consecutivo, as duas Praças de Eventos, localizadas no Piso L1. O circuito único e interativo, interligado por uma passarela temática, ganha ainda mais destaque com a interação do personagem robô com o público ao longo do percurso de passagem dos cenários. A estreia acontece nesta quarta-feira (28), com uma cenografia rica em luzes, figurinos exclusivos, texturas, cores e diversas estruturas instagramáveis, além de ativações digitais. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo App do RioMar Recife, com agendamento de dia e horário.

A experiência do Natal do RioMar Recife inicia pelo Piso Térreo com a primeira parada na Escada Interativa, na qual a escada principal se transforma em um tradicional ponto instagramável, no formato do brinquedo xilofone com degraus iluminados em toda sua extensão. Na sequência, os visitantes começam sua jornada pela Praça de Eventos 1, que terá duas árvores de Natal. Uma com 20 metros de altura adereçada por diversas bolas transparentes destacadas por minis cenários produzidos à mão. Os detalhes das bolas podem ser apreciados no cenário e em outros pisos do mall. A segunda, de 16 metros de altura, traz como novidade o fato de ser giratória.

Trem Mágico leva o público a um tour de presentes por meio de realidade virtual - Heudes Regis/Divulgação

Ainda na Praça de Eventos 1, o público vai se encantar com ilhas de entretenimento, como o Cachorro-escorrega, escorrego produzido de forma artesanal em tecido; o Gira-Carrinhos, plataforma giratória com carrinhos temáticos; e Loja de Brinquedos, uma experiência sobre trilhos que leva os visitantes a descobrirem uma loja secreta de brinquedos. Na saída da Praça de Eventos 1, o público poderá encontrar o robô natalino, mais uma novidade do Natal do RioMar Recife, que atuará como um dos anfitriões convidando a curtir todas as atrações dos cenários.

Uma passarela temática com brincadeiras dá sequência à experiência conduzindo o público de forma lúdica à Praça de Eventos 2, também no Piso L1, onde está a Casa do Noel e outras atrações. A visita ao Papai Noel terá um espaço ainda mais especial, com uma casa temática e seu escritório, além da presença do seu fiel amigo, um cachorro decorativo da raça São Bernardo.

Trem-Escorrega é uma das ilhas de entretenimento do circuito, aberto ao público com ingressos gratuitos retirados pelo app - Heudes Regis/Divulgação

No local, outras atrações prometem encantar, como o Trem Mágico, com 15 metros de comprimento, que tem um embarque lúdico com tíquete e faz uma viagem imaginária por um tour de presentes através de tecnologia com realidade virtual; Balanço Acessível, brinquedo temático e exclusivo para usuários de cadeira de rodas; e um Totem Digital de Fotos, para gerar recordações no cenário natalino. Na saída, cada criança ganha um gift: um ioiô natalino para estender a experiência do Natal dos Brinquedos RioMar até a sua casa.

Com horário agendado via aplicativo do RioMar Recife, o cliente pode aproveitar o circuito ampliado entre as duas praças de eventos através da pulseira, que permite acesso gratuito aos dois locais de cenários e ativações, em um tour sequenciado conduzido por 30 atores profissionais contratados, que têm figurinos exclusivos para cada papel de atuação e storytelling para traduzir e encantar o público com a magia deste período.

A programação ainda conta com encontros presenciais com os personagens bonecos e bonecas de pano que interagirão com crianças e adultos durante os cortejos de Natal e com sessões de fotos. A agenda de encontros em novembro e dezembro será divulgada no App e nas redes sociais do RioMar Recife.

Cachorro gigante iluminado, com gorro de Papai Noel, é atração na área externa do mall; o PetMar também recebe decoração natalina - Heudes Regis/Divulgação

A experiência natalina do RioMar Recife também se estende aos pets: anexo à Praça de Eventos 2, um espaço Tire Fotos PET foi cenografado com a mesma magia natalina para receber os amigos de quatro patas e tutores. O PetMar, na área externa, também conta com atração natalina, com um pet gigante iluminado.

Decoração descentralizada



O projeto do Natal dos Brinquedos é uma cocriação do RioMar Recife em parceria com a empresa de decoração Cecilia Dale e contempla, ainda, decoração descentralizada no mall. Guirlandas gigantes com assento no meio tornam-se espaços instagramáveis, enquanto os adereços decoram as paredes de vidro da entrada principal e Praça de Alimentação.

As cascatas de LED ocupam todos os vãos transversais aos pisos e nas extremidades dos corredores, intercaladas por guirlandas gigantes com biscoitos e acessórios natalinos. Árvores de Natal também estão posicionadas por todo o mall, ampliando a experiência da magia natalina. Seguindo a tradição, o Presépio está instalado em cenário especial rústico no Piso L4. Para facilitar, um Mapa do Natal RioMar foi criado para indicar a localização de todas as atrações para que o público possa curtir toda a programação.

Na área externa, uma árvore de Natal de 15 metros de altura próxima da entrada principal convida a todos a vivenciarem o espírito natalino, além de espaço para registros de fotos com um trenó de 9 metros com Noel e renas perto da entrada da Diagmax.

A fachada do empreendimento traz iluminação natalina diferenciada, com milhares de pontos de luz desenhando faixas, cascatas, estrobos e estrelas que remetem à magia do Natal. Acima das cancelas de entrada, foram aplicadas estrelas iluminadas. Foram utilizados mais de 65 mil pontos de luz em LED e 1.300 estrobos, que podem ser visualizados a grandes distâncias. O projeto exclusivo de iluminação externa é assinado pela empresa brasileira Fábrica de Luz.

Natal Musical



A semana de estreia do Natal no RioMar Recife será marcada por uma programação especial e gratuita do Natal Musical, com cortejos natalinos que percorrerão os corredores do empreendimento, partindo da Praça de Alimentação, e apresentações musicais no palco instalado na Praça de Alimentação, no Piso L3. A agenda tem início na quarta-feira (28/10), com os cortejos às 13h e às 17h. Às 19h, a Orquestra Criança Cidadã sobe ao palco com um repertório de clássicos natalinos para celebrar a magia da época.

Na quinta-feira (29/10) e na sexta-feira (30/10), os cortejos acontecem às 13h, seguidos, às 19h, pelo espetáculo Coralito. No sábado (31/10), o público poderá acompanhar o cortejo às 13h e, à noite, às 19h, a apresentação do Quarteto Matéria Prima. Encerrando a programação da semana, no domingo (01/11), haverá cortejo natalino às 13h e apresentação da Orquestra Sons e Cordas, às 19h, no palco da Praça de Alimentação.

Programação gratuita do Natal Musical RioMar:

•28/10 (quarta-feira)

13h e 17h – Cortejos de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – Orquestra Criança Cidadã (palco na Praça de Alimentação)

•29/10 (quinta-feira)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – espetáculo Coralito (palco na Praça de Alimentação)

•30/10 (sexta-feira)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – espetáculo Coralito (palco na Praça de Alimentação)

•31/10 (sábado)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – Quarteto Matéria Prima (palco na Praça de Alimentação)

•01/11 (domingo)

13h – Cortejo de Natal (saída da Praça de Alimentação)

19h – Orquestra Sons e Cordas (palco na Praça de Alimentação)

Para além da programação da semana de estreia, haverá apresentações de corais, quartetos musicais, orquestras e presença de duplas de músicos circulando pelos cenários trazendo repertório especial de clássicos natalinos ao longo dos meses de novembro e dezembro.

Bolas da árvore de 20 metros abrigam minicenários produzidos à mão - Heudes Regis/Divulgação

Campanha do Natal



O Marketing do RioMar Recife criou a Campanha com o tema “Natal dos Brinquedos RioMar” com inspiração no projeto de Natal interativo traduzido de forma lúdica, tendo como protagonista um robô que apresenta os personagens e atrações. O VT contempla o clima natalino chegando e um tour de experiências em animação 3D pelas ilhas de entretenimento na decoração natalina.

O filme teaser de 10 segundos foi lançado no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, enquanto o filme revelação de 30 segundos será exibido ao público a partir desta quarta, em TV aberta e fechada, mídia DOOH, mídias sociais e mídia de mall. Além disso, a experiência natalina começou antes mesmo da estreia, com a instalação de fechaduras mágicas no tapume da Praça de Eventos 1. Seis pontos de observação da decoração natalina, com altura para crianças e adultos, convidavam as pessoas a darem uma espiadinha nos bastidores da montagem, com flagras de duendes atuando de forma divertida na preparação do Natal.

Projetos sociais



Junto com a estreia do Natal, o RioMar Recife dá início à campanha do Natal Solidário, que arrecada doações de brinquedos novos e usados em bom estado para serem encaminhados para crianças das comunidades do entorno do empreendimento. O baú fica localizado ao lado da decoração natalina da Praça de Eventos 1, no Piso L1. A iniciativa é promovida pelo RioMar Recife em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e as instituições beneficiadas neste ano são a Creche Escola Arthur Araújo Lula da Silva e a creche escola Vovó Mariinha, localizadas nos bairros do Pina.

Outra iniciativa é a inauguração da edição de Natal da loja colaborativa Artesanato de Talentos no dia 11 de novembro, próxima da Renner. Fruto de uma parceria entre o RioMar Recife, o IJCPM e o Instituto Fecomércio-PE, a iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo comunitário, valorizar a indústria criativa e incentivar a sustentabilidade.

O projeto também contribui para ampliar a visibilidade e dá oportunidade de geração de renda para artesãs e artesãos das comunidades do Pina e de Brasília Teimosa. Até o dia 24 de dezembro, o público encontrará peças de decoração natalina, artigos para mesa posta e outros produtos voltados às celebrações de fim de ano.

Cenário com soldadinhos, ursos e bonecos de pano reúne brinquedos em tamanho ampliado - Heudes Regis/Divulgação

Celebra RioMar



Para marcar as festividades de final de ano, o projeto autoral Celebra RioMar chega à sua 8ª edição, com um circuito de confraternizações. A experiência poderá ser vivenciada nos variados restaurantes do RioMar Recife e seus menus especiais para esta época do ano. Em paralelo, o público poderá conferir nas lojas as compras relacionadas a bebidas, itens para ceias, utensílios para casa e decoração, para as presentear ou para a preparação das recepções em casa.

Presentes



Com um mix de mais de 400 operações, o RioMar Recife reúne opções para quem busca presentes e produtos para preparar a casa para as celebrações de fim de ano. O empreendimento oferece alternativas em segmentos como moda, beleza, acessórios, calçados, eletroeletrônicos, decoração, bebidas, cestas, itens para ceias e serviços, contemplando diferentes perfis e necessidades. Para inspirar quem ainda não escolheu o que presentear, vitrines cenográficas instaladas nas passarelas do mall apresentarão sugestões de produtos das lojas.

Destino de experiências



Em 2026, o RioMar Recife se consolidou como um destino de experiências com a inauguração da nova área gourmet e de entretenimento, o Rooftop, e com o início da operação do RioMar Eventos, nova área projetada para oferecer versatilidade, conforto e estrutura de alto padrão para os mais diversos formatos de eventos.

Com 2.700 metros quadrados, o Rooftop, localizado no Piso L3, foi inaugurado em fevereiro deste ano e conta com vista panorâmica e privilegiada da cidade, integrando gastronomia e entretenimento com restaurantes renomados na capital pernambucana e operações de lazer. Os restaurantes Entre Amigos e Tio Armênio Vista ampliaram o mix gastronômico do RioMar Recife, que conta com mais de 70 operações no segmento. O Vila Trampolim mudou a localização no empreendimento para Rooftop, enquanto o Game Box está em fase de conclusão de obras para inaugurar na nova área.

Já o RioMar Eventos, localizado no Piso L3, conta com 2.500 m² de área total e contempla ampla área de exposição, nos formatos plenária e de feiras, salas de apoio multifuncionais e acesso independente, garantindo mais praticidade e organização para participantes. Com agenda cheia ao longo de 2026, a nova área vai fechar o ano com 78 eventos sediados, com a circulação de mais de 250 mil pessoas no espaço.

Para 2027, a área já conta com mais de 70% da taxa de ocupação preenchida, entre eventos comercializados e em negociação. Entre os perfis de eventos que o novo espaço do RioMar Recife atrai estão congressos e seminários; convenções e encontros corporativos; feiras e exposições; lançamentos e apresentações, treinamentos e workshops; premiações e celebrações empresariais; e eventos híbridos e transmissões.

Números

•Pessoas envolvidas no Natal: 160 diretamente

•Mais de 110 eventos próprios realizados pelo RioMar Recife em 2026

•20 Lojas inauguradas em 2026:

AK Jewelry – Austral – Calzoon - Casa do Celular – Chinatown - Clínica Max Day/ Solb + Max Day Especialidades – CVC - Danilas Semijoias - Entre Amigos – Lalelilo - Maria Borboleta - Miss Kh - Neoenergia - New Era - Quintal do Bita - Red Life – Smoov - Sunika - Wadda Active Wear - Zerezes

•Próximas inaugurações:

Evolute - H&M - Jo Malone - Oficina - Top Internacional