Raquel Lyra firma acordo internacional para modernizar gestão de espaços culturais de Pernambuco

Parceria prevê capacitação de gestores, novos modelos de administração e medidas para ampliar a sustentabilidade de 17 espaços culturais do Estado

por JC
Raquel Lyra firma acordo internacional para modernizar gestão de espaços culturais de Pernambuco
Raquel Lyra firma acordo com OEI para modernizar gestão de equipamentos culturais em Pernambuco

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou nesta quarta-feira (28), em Madri, na Espanha, um acordo de cooperação técnica com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) para modernizar a gestão dos equipamentos culturais administrados pelo Estado.

A parceria prevê o desenvolvimento de modelos de governança, a capacitação de profissionais e a adoção de indicadores de desempenho para os 17 espaços sob gestão direta do governo pernambucano.

O memorando de entendimento tem vigência inicial de três anos. Nos próximos 30 dias, deverá ser criado um grupo de trabalho para definir as ações conjuntas. Entre as possibilidades estão a adoção de modelos de gestão compartilhada, o intercâmbio de experiências com instituições de outros países e a participação de gestores pernambucanos em programas de formação internacional.

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Parceria prevê capacitação de gestores e novos modelos de administração para 17 equipamentos culturais do Estado - Divulgação

A iniciativa busca aprimorar a eficiência administrativa e a sustentabilidade financeira dos equipamentos culturais, que incluem museus, cinemas, teatros e centros culturais. O acordo, no entanto, não detalha os custos das ações previstas nem estabelece metas de economia ou de aumento de receitas para os espaços.

A OEI já participa de iniciativas de gestão de equipamentos públicos culturais no Brasil, como o Museu de Arte do Rio (MAR), além de projetos em Salvador. A experiência da organização deverá servir de referência para o desenvolvimento de propostas voltadas à rede pernambucana.

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Investimentos em patrimônio cultural

Desde 2023, o Governo de Pernambuco afirma ter investido mais de R$ 200 milhões em mais de 20 obras de restauração de bens arquitetônicos e religiosos. Entre os espaços citados pela gestão estadual estão o Cinema São Luiz, no Recife, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Olinda, e o Cine Theatro Guarany, em Triunfo.

O governo também aposta na requalificação de imóveis históricos para abrigar atividades ligadas à economia criativa. Entre os projetos estão a instalação da Secretaria de Cultura no antigo edifício do Diário de Pernambuco, a implantação de uma escola técnica voltada à economia criativa no antigo Liceu de Artes e Ofícios e a criação do Mercado Criativo de Pernambuco, no Armazém 11, no Marco Zero, no Recife.

No âmbito da cooperação internacional, o memorando prevê a avaliação da instalação de um laboratório da escola digital Co.liga no antigo Liceu de Artes e Ofícios, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Também estão previstas possibilidades de concessão de bolsas para gestores locais em um programa de formação em gestão cultural ligado à Universidade Complutense de Madri.

A assinatura ocorreu na sede da OEI, na capital espanhola, durante agenda oficial da governadora. Participaram da reunião integrantes do secretariado estadual e da equipe de relações internacionais do governo, além de representantes da organização.

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