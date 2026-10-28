Raquel Lyra firma acordo internacional para modernizar gestão de espaços culturais de Pernambuco

Parceria prevê capacitação de gestores, novos modelos de administração e medidas para ampliar a sustentabilidade de 17 espaços culturais do Estado

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou nesta quarta-feira (28), em Madri, na Espanha, um acordo de cooperação técnica com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) para modernizar a gestão dos equipamentos culturais administrados pelo Estado.

A parceria prevê o desenvolvimento de modelos de governança, a capacitação de profissionais e a adoção de indicadores de desempenho para os 17 espaços sob gestão direta do governo pernambucano.

O memorando de entendimento tem vigência inicial de três anos. Nos próximos 30 dias, deverá ser criado um grupo de trabalho para definir as ações conjuntas. Entre as possibilidades estão a adoção de modelos de gestão compartilhada, o intercâmbio de experiências com instituições de outros países e a participação de gestores pernambucanos em programas de formação internacional.

Parceria prevê capacitação de gestores e novos modelos de administração para 17 equipamentos culturais do Estado - Divulgação

A iniciativa busca aprimorar a eficiência administrativa e a sustentabilidade financeira dos equipamentos culturais, que incluem museus, cinemas, teatros e centros culturais. O acordo, no entanto, não detalha os custos das ações previstas nem estabelece metas de economia ou de aumento de receitas para os espaços.

A OEI já participa de iniciativas de gestão de equipamentos públicos culturais no Brasil, como o Museu de Arte do Rio (MAR), além de projetos em Salvador. A experiência da organização deverá servir de referência para o desenvolvimento de propostas voltadas à rede pernambucana.

Investimentos em patrimônio cultural

Desde 2023, o Governo de Pernambuco afirma ter investido mais de R$ 200 milhões em mais de 20 obras de restauração de bens arquitetônicos e religiosos. Entre os espaços citados pela gestão estadual estão o Cinema São Luiz, no Recife, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Olinda, e o Cine Theatro Guarany, em Triunfo.

O governo também aposta na requalificação de imóveis históricos para abrigar atividades ligadas à economia criativa. Entre os projetos estão a instalação da Secretaria de Cultura no antigo edifício do Diário de Pernambuco, a implantação de uma escola técnica voltada à economia criativa no antigo Liceu de Artes e Ofícios e a criação do Mercado Criativo de Pernambuco, no Armazém 11, no Marco Zero, no Recife.

No âmbito da cooperação internacional, o memorando prevê a avaliação da instalação de um laboratório da escola digital Co.liga no antigo Liceu de Artes e Ofícios, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Também estão previstas possibilidades de concessão de bolsas para gestores locais em um programa de formação em gestão cultural ligado à Universidade Complutense de Madri.

A assinatura ocorreu na sede da OEI, na capital espanhola, durante agenda oficial da governadora. Participaram da reunião integrantes do secretariado estadual e da equipe de relações internacionais do governo, além de representantes da organização.

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