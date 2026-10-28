Cooperativa Vinícola Garibaldi avança no Nordeste, que consome mais espumante

Para sustentar e acelerar seu crescimento no mercado nordestino, a Garibaldi aposta na diversificação de seu portfólio e proximidade do varejo

por Lucas Moraes
Cooperativa Vinícola Garibaldi avança no Nordeste, que consome mais espumante
Atualmente, os espumantes lideram a representatividade do faturamento total da empresa, correspondendo a 46%

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A Cooperativa Vinícola Garibaldi tem no Nordeste brasileiro um dos seus principais focos de expansão de mercado, e os resultados do primeiro semestre de 2026 confirmam a assertividade. O comportamento de consumo na região tem se destacado pela busca por produtos naturais e pela crescente valorização dos espumantes, refletindo a versatilidade do portfólio da marca gaúcha.

Atualmente, os espumantes lideram a representatividade do faturamento total da empresa, correspondendo a 46%, seguidos pelos sucos (24%), vinhos (12%), linha zero álcool (5%) e outros produtos (13%). No topo da preferência dos consumidores nordestinos estão os sucos integrais, elaborados exclusivamente com uva e sem adição de outros ingredientes. O Suco Garibaldi Integral Tinto na embalagem de 1,5 litro conquistou o primeiro lugar em vendas no período, enquanto a versão de 1 litro garantiu a terceira posição. Produzidos a partir de um corte das uvas Bordô, Isabel e Concord, esses sucos passam pelo processo de termomaceração — técnica que maximiza a extração de antioxidantes e polifenóis —, posicionando a marca com força no consumo diário e saudável.

A predileção por bebidas alcoólicas mais adocicadas e a forte tradição regional também se fizeram presentes no ranking. O segundo lugar de vendas ficou com o vinho Precioso Licoroso, elaborado com uvas americanas e mosto caramelizado, um rótulo muito utilizado no Nordeste para a confecção do tradicional bolo de noiva.

Já a participação da cooperativa em momentos de celebração e lazer foi impulsionada pelo segmento de espumantes, que ocupou a quarta e a quinta colocações da lista com os rótulos Garibaldi Vero Brut e Garibaldi Primícias Brut, respectivamente. Ambos são elaborados pelo método Charmat e se destacam pela leveza, frescor e acidez equilibrada.

Para sustentar e acelerar seu crescimento no mercado nordestino, a Garibaldi aposta na diversificação de seu portfólio e na aproximação direta com o varejo local.

A estrutura da cooperativa apoia essa frente de expansão. Com base em dados de 2025, a Garibaldi conta com 462 cooperados, 234 funcionários e uma área de cultivo de 1,2 mil hectares, tendo alcançado um faturamento de R$ 300 milhões a partir do processamento de 28,2 milhões de quilos de uva.

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