Consumo de alimentos cresce após proibição das bets no país, diz Abras

Desempenho do varejo apresentou alta de 6,5% no Brasil na semana entre os dias 05 a 11 de outubro de 2026, em relação ao mesmo período no ano anterior

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O desempenho do varejo alimentar apresentou alta de 6,5% no Brasil na semana entre os dias 05 a 11 de outubro de 2026, em relação ao mesmo período no ano anterior.

As vendas de alimentos continuaram crescendo na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, com alta de 6,3% em relação ao mesmo período no ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Segundo estudo realizado pela entidade, as duas semanas analisadas são posteriores à proibição das bets no país, com a publicação da Medida Provisória 1394/2026, no dia 25 de setembro. A Abras acredita que a decisão vem contribuindo para o aumento do consumo nos lares brasileiros.

“Ao longo das semanas posteriores à MP, observa-se um crescimento no volume no consumo realizado em supermercados, especialmente na cesta de produtos essenciais, como arroz, óleo, macarrão e café. Este crescimento ocorre em todos os canais do varejo alimentar, abrangendo supermercados, atacarejos, mercearias e demais formatos”, diz a Associação.

Segundo os dados, na primeira semana analisada os índices de crescimento foram:

Região Sul: 10,6%



Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro: 10,6%



Nordeste: 6,5%



Interior de São Paulo: 5,6%.



Grande Rio de Janeiro: 4%



Centro-Oeste 3,6%



Grande São Paulo (1,2%).



Na segunda semana, os índices de crescimento registrados foram:

Região Sul: 9%,



Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro: 7,1%



Grande Rio de Janeiro: 6%



Interior de São Paulo: 5,6%



Grande SP: 5,5%,



Nordeste: 4,5%



Centro-Oeste: 3,5%.



“Estes números têm forte relação com dados públicos do Banco Central do Brasil que mostram uma redução imediata de 10% no número de transações em PIX no país quando as bets foram proibidas; atualmente, esse número está em 7%”, finaliza a Abras.