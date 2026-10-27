Super Mix 2026 celebra 20 anos de negócios e inovação no varejo nordestino

A maior feira voltada ao supermercadista e varejista do Norte e Nordeste acontece de 4 a 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções

por JC
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Falta uma semana para a abertura da Super Mix 2026, que chega à sua 20ª edição consolidada como um dos principais encontros de negócios voltada ao setor supermercadista e varejista do Norte e Nordeste. De 4 a 6 de novembro, das 14h às 21h, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, será palco de três dias de lançamentos, oportunidades comerciais, inovação e atualização profissional para empresas e profissionais de toda a cadeia de abastecimento.

Realizada pela Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), com organização e promoção da Insight Feiras & Negócios, a feira reúne indústrias, atacadistas, distribuidores, fornecedores, supermercadistas e varejistas em um ambiente voltado à geração de negócios e ao fortalecimento do mercado regional. Em paralelo, acontece a HFN – Hotel & Food Nordeste, ampliando as conexões entre os segmentos de varejo, distribuição, alimentação, hotelaria e hospitalidade. Juntos, os eventos têm expectativa de movimentar mais de 32 mil visitantes qualificados e reunir 1.500 marcas.

Duas décadas de conexão com o mercado

Ao completar 20 anos, a Super Mix reforça seu papel como espaço estratégico para aproximar empresas, apresentar tendências e contribuir para a competitividade do varejo nordestino e do segmento de supermercados e mercados. A edição comemorativa acontece em um momento de transformação do setor, marcado por mudanças nos hábitos de consumo, avanços tecnológicos e pela busca por maior eficiência operacional e rentabilidade.

Agência Épico / divulgação
Super Mix 2026 celebra 20 anos de negócios e inovação no varejo nordestino - Agência Épico / divulgação

Para Inácio Miranda, presidente da Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA), a Super Mix chega à sua 20ª edição celebrando uma trajetória marcada por resultados, crescimento e avanços para o setor. Ao longo dessas duas décadas, a feira se consolidou como um dos principais pontos de encontro para empresas, profissionais e representantes da cadeia de distribuição e do varejo.

“Este ano a feira chega ainda mais forte ao mercado, consolidando sua capacidade de atrair um público qualificado, gerar negócios e promover conexões. A cada edição, a Super Mix amplia sua relevância, aproxima empresas e profissionais e cria novas oportunidades para o desenvolvimento do setor. É uma iniciativa que fortalece Pernambuco como polo de negócios e amplia seu impacto em toda a região Nordeste”, ressalta.

“Chegar à 20ª edição da Super Mix representa, para a ASPA, a consolidação de uma trajetória de credibilidade, união e contribuição para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento, da indústria, do varejo e da distribuição regional. É o reconhecimento da força do associativismo, da capacidade de gerar negócios e oportunidades e de ampliar a representatividade do Nordeste no cenário nacional”, afirma Fernando Faria, vice-presidente da ASPA.

A feira contará com empresas de segmentos como alimentos e bebidas, atacado e distribuição, equipamentos, tecnologia e serviços, além de soluções voltadas à modernização dos pontos de venda e à gestão dos negócios.

Mercado Modelo apresenta soluções para o supermercado do futuro

Um dos destaques da programação será o Mercado Modelo 2026, espaço que apresenta, na prática, estratégias e soluções para os desafios enfrentados pelos supermercados, especialmente os mercados de bairro. A proposta é demonstrar como a organização dos departamentos, a escolha dos produtos e o uso de tecnologias podem contribuir para melhorar a experiência de compra e ampliar a rentabilidade.

Entre as novidades estão soluções para exposição de hortifrúti em espaços reduzidos, ampliação da área de congelados para acompanhar a procura por praticidade, valorização da padaria como categoria estratégica para atrair consumidores, utilização de painéis de LED para comunicação e geração de receita, self-checkout e iluminação especializada para o varejo alimentar.

Agência Épico / divulgação
Super Mix 2026 celebra 20 anos de negócios e inovação no varejo nordestino - Agência Épico / divulgação

A programação também contará com uma demonstração técnica de preparo de pão francês pela equipe da Pan Cristal, na quinta-feira, 5 de novembro, a partir das 16h30, com utilização dos fornos da empresa e apresentação do processo de produção e forneamento na hora.

O Mercado Modelo também terá uma ação de responsabilidade social na sexta-feira, 6 de novembro, com a doação de alimentos e bebidas não alcoólicas a cinco instituições previamente cadastradas: Transforma Brasil, Anjos da Noite, Instituto dos Pobres de Jesus Cristo, Lar Manuel Quintão e Paróquia São Frei Pedro Gonçalves.

Super Mix Talks debate tendências e desafios do varejo

A atualização profissional também estará em evidência no Super Mix Talks, que reunirá especialistas para discutir temas relacionados à gestão, vendas, competitividade, comportamento do consumidor e relações de trabalho.

Entre os assuntos da programação estão humanização das vendas no food service, sucessão empresarial, alternativas de crédito e geração de receita, competitividade no varejo alimentar, cultura organizacional, queda de volume de vendas, riscos psicossociais no ambiente de trabalho e prevenção de passivos trabalhistas.

A proposta é oferecer aos participantes conteúdo aplicável à realidade dos negócios, contribuindo para a tomada de decisões e a preparação das empresas para os desafios do mercado.

A edição de 2026 conta com patrocínio ouro da La Serenissima e patrocínio prata da São Braz. Também apoiam a realização TudoBrisa Climatizadores, NEQ, Ondunorte e Becker.

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JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.