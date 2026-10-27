RioMar terá robô de tecnologia pernambucana como guia do Natal dos Brinquedos

Personagem de 1,70 metro, desenvolvido por empresa do Porto Digital, tem mais de 60 scripts de emoções e ainda aguarda um nome escolhido pelo público

Um robô de 1,70 metro, desenvolvido por uma empresa do Porto Digital, será o anfitrião do Natal dos Brinquedos do RioMar Recife, que abre ao público nesta quarta-feira (28) nas duas Praças de Eventos do shopping.

O personagem foi concebido do zero para este Natal e não existia antes. O RioMar definiu o briefing e a empresa pernambucana desenvolveu o robô. “A gente briefou tudo, e ele foi feito aqui por uma empresa do Porto Digital. A tecnologia é pernambucana”, afirma a gerente de Marketing do RioMar Recife, Denielly Halinski.

A encomenda leva a tecnologia de um polo que faturou R$ 7,4 bilhões em 2025, alta de 19%, e reúne 541 empresas e 24 mil colaboradores, para o centro de uma experiência de entretenimento voltada ao grande público.

Dois cérebros

O robô pesa 60 quilos e tem autonomia de 6 a 8 horas. Dois computadores conectados a ele dividem o trabalho, um cuida da personalidade e das expressões faciais e o outro do movimento.

São mais de 60 scripts e todo tipo de emoção. Em alguns momentos, o personagem fica cansadinho, em outros interage bastante. Ele muda de carinha conforme a situação e também tira fotos com os visitantes.

Nas costas, o robô tem uma cordinha, como nos brinquedos de dar corda, ligada a um dos scripts. Nele, o personagem avisa que a energia está acabando e pede ajuda. “Minha energia está acabando. Você pode me ajudar? Eu preciso de um pouco de corda”, diz o robô. Se mexem nele, reage e avisa que faz cócegas.

Guia gentil

Na experiência, o robô conduz o público da Praça de Eventos 1 para a Praça de Eventos 2, ambas no Piso L1. Ele fica na saída da primeira praça, convida os visitantes a curtir as atrações e segue circulando entre os dois espaços, que reúnem o Cachorro-escorrega, a Loja de Brinquedos, a Casa do Noel e o Trem Mágico.

O desenho pensa nas crianças. As formas, os bracinhos e todo o movimento são arredondados, o que permite que os pequenos o toquem com segurança, explica Denielly. “Ele vai ser o nosso guia da diversão”, resume.

Personagem central

O robô também é protagonista da campanha de Natal. No filme de 30 segundos em animação 3D, exibido a partir desta quarta em TV aberta e fechada, mídia DOOH, redes sociais e mídia de mall, é ele quem ativa a engrenagem e a iluminação do Natal, em uma historinha fictícia que reproduz os cenários reais.

Ainda sem nome, o personagem será batizado pelo público. O RioMar prepara um quiz nas redes sociais para que as pessoas conheçam a carinha do robô e ajudem a escolher o nome.

Toque analógico

O robô não é a única aposta digital do Natal. O Trem Mágico, de 15 metros, leva os visitantes a um passeio aéreo em realidade virtual em volta do shopping, com roteiro desenvolvido pelo próprio RioMar. Há ainda um totem digital de fotos, e os ingressos, gratuitos, são retirados pelo app do shopping, com agendamento de dia e horário.

O contraponto é analógico. Os minicenários das bolas da árvore de 20 metros são feitos à mão, o Cachorro-escorrega é de tecido, e cada criança sai com um ioiô de presente. “Temos tecnologia, mas queremos também a ludicidade da experiência física”, destaca Denielly. A cordinha nas costas do robô, que pede um pouco de corda como um brinquedo antigo, resume a mistura.