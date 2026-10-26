"Vamos fazer alterações para buscar o centro da meta neste ano", diz Durigan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministro da Fazenda disse que quer promover ainda em 2026 mudanças na legislação ou, se necessário, na Constituição para atingir centro da meta fiscal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse ontem, em entrevista ao Estadão/Broadcast, que pretende promover ainda neste ano mudanças na legislação ou, se necessário, na Constituição para permitir que o governo busque formalmente o centro da meta fiscal. "Nós vamos mudar a lei ou, se necessário, a Constituição para buscar formalmente o centro da meta", afirmou.

Segundo ele, caso haja dúvidas jurídicas sobre a possibilidade de ampliar ou reduzir os contingenciamentos (bloqueios preventivos de despesas) diante da obrigação de executar o Orçamento, o governo poderá alterar as regras. "Já é uma proposta para buscar o centro da meta. A gente já mudaria por agora, nesses dois meses que restam", disse o ministro da Fazenda.

As novas medidas e promessas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, que culminou em sua reeleição, exigirão ajustes de pelo menos R$ 39,8 bilhões no Orçamento de 2027.

Questionado sobre como conciliar as promessas de benefícios sociais e investimentos em Saúde e Educação com a necessidade de equilíbrio das contas públicas, Durigan afirmou que a equipe da Fazenda "virou mestre" em conciliar as duas frentes.

"O mandato da Fazenda é claro em resguardar as contas do País", disse. "Vamos fazer todas as discussões necessárias, para, por exemplo, rever alguns aspectos como emenda parlamentar, supersalários ou aposentadorias especiais, de modo que a gente abra espaço fiscal para o que o presidente quer fazer para o povo."

O ministro disse que está alinhado com a declaração de Lula após a vitória eleitoral. "O presidente disse ontem que vai chamar os empresários. Queria reforçar esse compromisso de um governo que está administrando para o País inteiro e que não vai aceitar chantagem de ninguém, mas também não vai retaliar nada. Em especial, quando a gente olha para o mercado financeiro", afirmou.

