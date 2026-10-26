Queda do Ibovespa leva B3 a acionar circuit breaker pela primeira vez desde 2020

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Parte expressiva dos investidores apostava na vitória do senador Flávio Bolsonaro, que sinalizava a adoção de uma política fiscal menos expansionista

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A B3 acionou, nesta segunda-feira (26), por volta das 10h, o mecanismo de circuit breaker após o Ibovespa registrar queda de 10% em relação ao fechamento anterior. A medida suspendeu as negociações no mercado à vista por 30 minutos. Os negócios foram retomados às 10h38, com a maioria dos papéis ainda em leilão, apesar do desempenho positivo das bolsas dos Estados Unidos e da Europa.

Depois de atingir máxima de 205.088,74 pontos, próximo à abertura, quando marcou 205.070,19 pontos, o Ibovespa ampliou as perdas e chegou à mínima de 169.516,43 pontos, com recuo de 17,34%. A reação ocorreu após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no domingo (25).

Parte expressiva dos investidores apostava na vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL), que sinalizava a adoção de uma política fiscal menos expansionista que a do adversário. Com o resultado das urnas, prevaleceu a aversão ao risco no mercado financeiro.

Investidores ajustam posições

"O segundo turno não foi uma surpresa, e sim o primeiro. A volatilidade grande que o mercado estava imprimindo veio por conta da mudança da não vitória de Flávio. Então, investidores desovam papéis mais relacionados ao governo, como Petrobras -12%/PN e -10%: ON e Banco do Brasil -31%", afirma Luis Ferreira, diretor de investimentos para as Américas do EFG.

Na avaliação de Ferreira, a queda reflete principalmente um ajuste de posições dos investidores, e não uma mudança estrutural no cenário econômico. Segundo ele, desde meados de agosto o mercado vinha incorporando aos preços a possibilidade de vitória de Flávio Bolsonaro, movimento que impulsionou ativos brasileiros e contribuiu para a queda do dólar.

Com a confirmação da reeleição de Lula, essa aposta tende a ser revertida, pressionando o câmbio e provocando uma abertura expressiva das taxas de juros futuros. Para Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital, a reação dos ativos era esperada. O que surpreendeu, segundo ele, foi o resultado da eleição no segundo turno.

"Era sabido que se o Lula ganhasse, os mercados iam corrigir. O mercado estava com precificação forte, as chances de ele vencer eram pequenas", diz.

Magno afirma que a principal preocupação dos investidores está relacionada às contas públicas brasileiras a partir de 2027, diante da perspectiva de ampliação de benefícios pelo governo. "Tudo isso gera um curto. O mercado olha para essa eleição e pensa: como vou confiar?."

Gastos públicos e dívida preocupam investidores

Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos, avalia que os agentes financeiros esperam a continuidade de despesas elevadas por parte do governo, com manutenção do crédito subsidiado, adoção de políticas consideradas mais populistas e aumento da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). "Então, a trajetória é de alta para os juros futuros."

O último circuit breaker da B3 havia sido registrado em março de 2020, durante a turbulência causada pela pandemia de covid-19. Naquele mês, o mecanismo foi acionado seis vezes. Desde que começou a ser utilizado, em 1997, foram 24 acionamentos, incluindo o desta segunda-feira. Até então, nenhuma eleição presidencial havia provocado a interrupção das negociações na Bolsa brasileira.

Pelas regras da B3, quando o Ibovespa registra queda de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, as negociações são interrompidas por 30 minutos. Se, após a retomada, a desvalorização chegar a 15%, ocorre uma nova suspensão, dessa vez por uma hora. Caso o índice atinja recuo de 20%, a Bolsa pode interromper os negócios por prazo indeterminado.

Ibovespa futuro também registra perdas

Lula venceu o segundo turno de virada, em um resultado inédito na história do país. O presidente obteve 51,79% dos votos válidos, com 64,26 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 48,21%, ou 59,83 milhões. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,43 milhões de votos, superior à registrada em 2014 e em 2022.

O Ibovespa futuro abriu em queda de quase 15%, próximo ao limite de oscilação permitido pela B3 antes do início do pregão. As negociações foram interrompidas quando o contrato recuava 14,84%, aos 177.215 pontos. Diante da movimentação, a Bolsa ampliou duas vezes os limites de oscilação para todos os ativos.

Na retomada dos negócios, o Ibovespa futuro aprofundou as perdas e chegou a cair 19,84%, aos 166.800 pontos. No cenário internacional, a atenção dos investidores nesta semana está voltada à decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, além da divulgação de balanços de empresas brasileiras e estrangeiras.

Às 11h48, o Ibovespa recuava 16,15%, aos 171.931,23 pontos. "Como há muitas ações em leilão, a queda pode ser menor", afirma Magno. Entre as 76 ações que compõem o índice, seis registravam alta, com a Suzano na liderança, avançando 8,57%. Na ponta negativa, a Vamos acumulava queda de 56,94%, em meio à forte elevação dos juros futuros.

Assista ao videocast Uma por Uma: Para onde vai o dinheiro das mulheres? Autonomia financeira e a liberdade feminina

