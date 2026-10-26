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Ibovespa tomba 13% após circuit breaker com inesperada reeleição de Lula

Queda do Ibovespa foi reflexo da quebra de expectativa, já que nunca havia acontecido uma virada no resultado das eleições no Brasil, diz especialista

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/10/2026 às 20:37
O Ibovespa iniciou, nesta segunda-feira, 26, uma semana sob forte pressão após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026
O Ibovespa iniciou, nesta segunda-feira, 26, uma semana sob forte pressão após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026 - Werther Santana/Estadao

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A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva rompeu com a expectativa do mercado financeiro de troca de governo e provocou uma correção acentuada nesta segunda-feira, 26. O Ibovespa fechou no menor nível de preço desde 31 de agosto, após ter presenciado o primeiro circuit breaker em seis anos pela manhã, quando tombou mais de 17% na mínima intradia.

Com o desenrolar do pregão, o índice se afastou das mínimas do dia e fechou em queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos. O giro financeiro somou R$ 88,6 bilhões, bem acima da média diária de cerca de R$ 25 bilhões. As ações cíclicas, como Magazine Luiza (-58,23%), lideraram a ponta negativa, na esteira do avanço de 250 pontos-base das taxas de juros futuras. Já exportadoras, como Suzano (+10%) se beneficiaram da alta de 8% do dólar, a R$ 5,40.

Operadores destacam que a correção foi mais firme na primeira etapa do pregão por conta de um ajuste de preços. Agora dizem aguardar confirmações sobre a equipe econômica. Mais do que isso, aliás, é o quanto tais nomes poderão fazer em termos de ajuste fiscal.

A queda do Ibovespa nesta segunda é basicamente reflexo da quebra de expectativa, avalia o especialista em renda variável da AVIN, Heitor de Nicola. "Quando temos eleição com algo inédito e com quebra de expectativa desse tamanho, é natural que haja uma correção dessa projeção", afirma, notando que o mercado tinha se embasado no resultado do primeiro turno - em que Flávio Bolsonaro (PL) liderou os votos - para montar posições de compra. "Nunca na história havia tido uma virada, sempre quem liderava o primeiro turno era eleito", aponta.

Com a queda desta segunda, o Ibovespa apagou os ganhos de outubro e passou a cair 5,22% no acumulado mensal. Em 2026, o índice reduziu a alta para 9,61%.

Para o analista da AGF, Pedro Galdi, "a gordura gerada no período do 'oba-oba' do trade eleitoral secou e novas quedas podem ainda se materializar nos próximos pregões, caso o governo não sinalize uma equipe de governo coerente e uma nova postura em relação a gastos públicos, metas de inflação, reformas e relacionamento internacional".

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O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), aparece como principal nome para o Ministério da Fazenda, segundo apurou o Broadcast Político. O Estadão também cita o vice-presidente Geraldo Alckmin como possibilidade. Ambos são vistos como nomes com histórico positivo junto ao mercado e empresariado, mas as apurações não chegaram a fazer preço por enquanto.

Para o estrategista-chefe da Sincra, Gustavo Cruz, Fonteles é um excelente nome, pois "possui histórico muito positivo na secretaria da Fazenda do Piauí e no governo". O risco, contudo, seria ter boas ideias, mas "repetir Haddad no final de 2024, em que anúncios foram feitos, mas não foram entregues".

Outra fonte disse que Alckmin é visto como mais moderado e próximo do empresariado, também sendo um nome que pode agradar ao mercado.

Já o VXBR, versão brasileira do índice de volatilidade VIX, desabou mais de 38% nesta segunda-feira. Cruz avalia que "com o resultado da eleição, desaparece uma importante fonte de incerteza e o prêmio elevado embutido nas opções antes do evento é rapidamente retirado". Assim, indica que a volatilidade implícita esperada para o Ibovespa nos próximos 30 dias caiu.

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