Sindienergia-PE reúne setor para levar demandas de Pernambuco ao Plano Decenal de Energia 2036 e anuncia novo presidente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sugestões do setor serão recebidas até 28 de outubro e foco é ampliar a rede de transmissão para atrair indústrias eletrointensivas ao estado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sindicato das Indústrias de Energia do Estado de Pernambuco (Sindienergia-PE) reuniu na tarde desta quinta-feira (22), no auditório da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), no Recife, representantes do setor energético, do poder público, da indústria e do empresariado para discutir o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2036.

O encontro teve como objetivo ampliar o debate sobre o planejamento energético para os próximos dez anos e reunir contribuições de Pernambuco para o documento que orientará a expansão da infraestrutura energética brasileira.

Durante a reunião, o presidente do Sindienergia-PE, Bruno Câmara, destacou a importância da participação dos diferentes segmentos na construção das contribuições de Pernambuco para o PDE 2036. Segundo ele, o planejamento representa uma oportunidade para o Estado apresentar suas demandas e potencialidades, especialmente em relação à ampliação da infraestrutura de transmissão.

“Precisamos da contribuição de todos aqueles que têm intenção de se conectar à rede básica do Estado de Pernambuco”, afirmou Bruno. O presidente ressaltou ainda que o Sindienergia-PE estará aberto para receber as sugestões do setor até o dia 28 de outubro, visto o prazo máximo, 6 de novembro, de envio do documento final a Consulta Pública em curso junto a EPE, com o objetivo de colaborar com “a melhor estrutura possível para que o Estado de Pernambuco seja contemplado com obras de infraestrutura elétrica na rede básica que permitam o desenvolvimento e atração de grandes projetos para o estado”, afirmou.

Para o secretário-executivo de Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Sá, o PDE 2036 é um instrumento fundamental para definir os rumos do setor energético brasileiro na próxima década. “Pernambuco precisa estar representado nesse planejamento, contribuindo para que as decisões do governo federal considerem nossas potencialidades e necessidades”, destacou.

A participação do Estado no debate também está relacionada à busca por novos investimentos e ao fortalecimento da infraestrutura energética. Guilherme Sá ressaltou que a construção de um posicionamento estratégico pode contribuir para “atrair investimentos em infraestrutura, estimular novos empreendimentos e garantir energia de qualidade para impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, reforçou a necessidade de uma construção conjunta entre o poder público e o setor produtivo. “Queremos estruturar, em conjunto com o setor de energia, o planejamento de Pernambuco para os próximos dez anos e colocar essa pauta no governo federal”, afirmou.

A expectativa, segundo a secretária, é ampliar a capacidade de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia em Pernambuco, criando condições para a chegada de novas indústrias, especialmente empreendimentos eletrointensivos, além de estimular investimentos e a geração de empregos.

Um dos principais articuladores do encontro, o vice-presidente do Sindienergia-PE e presidente da Associação Pernambucana de Energias Renováveis (Aperenováveis), Rudinei Miranda, ressaltou a importância do encontro para aproximar os agentes do setor e construir uma agenda alinhada às necessidades das empresas pernambucanas.

“É muito importante discutir Pernambuco junto às principais referências do setor de energia do Estado. Foi muito gratificante poder estruturar a política do sindicato de acordo com os anseios do nosso setor”, afirmou Rudinei. Ele também destacou a importância de uma gestão democrática e participativa, reforçando o papel da entidade na defesa das empresas e na articulação entre os diferentes segmentos do mercado energético.

Nova gestão

O encontro também marcou um momento importante para o futuro do Sindienergia-PE. Durante a programação, foi comunicado que Rudinei Miranda, atual vice-presidente do sindicato e presidente da Aperenováveis, assumirá a presidência da entidade em janeiro de 2027.

A mudança inaugura um novo ciclo à frente do sindicato, com a proposta de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão e fortalecer a atuação da entidade na defesa dos interesses das empresas do setor energético pernambucano.

Rudinei destacou que a transição vem sendo construída de forma alinhada e respeitosa com o atual presidente, Bruno Câmara, com o objetivo de preservar os avanços conquistados e ampliar a atuação institucional do sindicato. “A gente tem trabalhado de forma muito respeitosa com o Bruno para que isso seja uma transição de continuidade”, afirmou.



O futuro presidente também ressaltou a importância de consolidar Pernambuco como referência na gestão e no desenvolvimento do mercado de energia. “Não existe desenvolvimento econômico, não existe segurança energética para nenhum estado, para nenhuma nação, se não for através de uma política estruturada de energia”, destacou.

Com o encontro e a construção de contribuições para o PDE 2036, o Sindienergia-PE reforça seu compromisso com a articulação do setor energético e com a defesa de um planejamento capaz de ampliar a infraestrutura, atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento de Pernambuco.