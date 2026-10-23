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Economia | Notícia

Masterboi faz primeiro embarque de carne bovina de Canhotinho para a China

Carga do frigorífico no Agreste segue de navio em novembro e deve chegar ao país asiático em 2027, para entrar na cota anual sem sobretaxa de 55%

Por JC Publicado em 23/10/2026 às 17:50
Frigorífico já exporta cerca de 30 contêineres por mês para outros países e agora soma o mercado chinês
Frigorífico já exporta cerca de 30 contêineres por mês para outros países e agora soma o mercado chinês - Divulgação

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A carne bovina produzida em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, começou a seguir para a China. A Masterboi realizou nesta sexta-feira (23) o primeiro embarque da unidade para o mercado chinês. A planta pernambucana é a única do Nordeste habilitada a exportar para o país.

A operação abre um novo destino para o frigorífico, que já envia cerca de 30 contêineres por mês para diversos países. Para a pecuária nordestina, o embarque marca uma nova etapa no comércio internacional, com acesso ao maior comprador de carne bovina do Brasil.

“Hoje é uma data histórica para a Masterboi e para o Nordeste. Canhotinho faz seu primeiro embarque para a China”, afirmou o presidente da empresa, Nelson Bezerra, durante a solenidade. O ato contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, e do secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco, Cícero Moraes.

Cota chinesa

Apesar do embarque nesta semana, a carne só deve chegar à China em 2027. A carga segue por via marítima, com saída do navio prevista para novembro e viagem de cerca de 60 dias, de acordo com o diretor de Comércio Exterior da Masterboi, Marcio Rodrigues.

O calendário foi pensado de propósito. A China definiu limites anuais de importação de carne bovina por país e cobra uma sobretaxa de 55% sobre o volume que passa dessas cotas. Para o Brasil, o limite previsto para 2027 é de 1,128 milhão de toneladas. Com a chegada programada para o próximo ano, a mercadoria entra dentro da nova cota e escapa da cobrança extra.

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