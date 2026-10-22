Arrecadação federal cresce 5,62% e bate recorde em setembro
Segundo a Receita Federal, a arrecadação de impostos somou R$ 239,38 bilhões, a maior arrecadação para o mês desde 2000, início da série histórica
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A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 239,38 bilhões em setembro, informou nesta quinta-feira (22) a Receita Federal. O resultado representa uma alta de 5,62% na comparação com o mesmo mês de 2025, já descontada a inflação do período. Foi a maior arrecadação para o mês desde 2000, início da série histórica.
O montante arrecadado no mês passado pelo governo ficou praticamente em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 239,64 bilhões, após R$ 235,56 bilhões em agosto. As estimativas do mercado variavam de R$ 235,00 bilhões a R$ 256 bilhões.
Tiago Sbardelotto, economista da XP Investimentos, avalia que grande parte da alta real de 5,6% da arrecadação em setembro foi impulsionada por medidas de aumento de receitas com efeito relevante, com destaque para os aumentos nas alíquotas do Imposto de Importação sobre bens de capital, o imposto de exportação sobre petróleo cru e a redução de benefícios tributários.
Em contrapartida, Sbardelotto observa que os resultados recentes da arrecadação indicam perda de força da economia. "Em grande medida, isso reflete uma atividade econômica mais fraca, como evidenciado pelo desempenho de tributos como PIS/Cofins e IRPJ/CSLL", diz.
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As receitas com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) somaram R$ 29,82 bilhões, alta de 1,06% em relação a setembro de 2025. O IR para rendimentos de capital arrecadou R$ 12,06 bilhões, um aumento real de 9,87%. O avanço é explicado pela tributação de dividendos, a partir deste ano, e pelo aumento nominal de 9,68% na categoria de "Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)".
A Previdência arrecadou R$ 64,58 bilhões, alta de 6,18% ante setembro de 2025, em movimento associado à expansão de 1,72% da massa salarial de agosto frente a agosto de 2025, além do aumento real de 7,42% na arrecadação do Simples Nacional.
Já as receitas com o IOF tiveram queda de 9,06% real frente a setembro de 2025 e atingiram R$ 8,04 bilhões.
Segundo o economista Rodolpho Sartori, da Buysidebrazil, a queda do IOF está ligada à desaceleração do crédito. Em sua avaliação, é natural que um tributo vinculado a operações de crédito perca ímpeto e fique no nível de R$ 8 bilhões, considerando o cenário de desaceleração da atividade, custo de crédito ainda alto e condições financeiras apertadas.
PETRÓLEO
O imposto sobre exportação de petróleo arrecadou R$ 2,943 bilhões em setembro. A alíquota de 12% do tributo foi criada, segundo o governo, para garantir o abastecimento de petróleo no País durante a guerra entre EUA e Irã no Oriente Médio. No ano, a arrecadação desse imposto chega a R$ 12,869 bilhões.
ARRECADAÇÃO ANUAL
No ano até setembro, a arrecadação de impostos e contribuições federais soma R$ 2,35 trilhões, alta de 6,97% na comparação com o mesmo período de 2025, já descontada a inflação do período. O resultado acumulado até setembro também é o maior para o período desde 2000.
No relatório de divulgação, o fisco atribuiu o desempenho da arrecadação no ano a alguns destaques, como a Receita Previdenciária, cuja arrecadação somou R$ 575,925 bilhões, um crescimento real de 5,16%. O resultado foi puxado pelo aumento real de 3,27% da massa salarial e de 5,95% na arrecadação do Simples Nacional previdenciário de janeiro a setembro em relação ao mesmo período de 2025.