fechar
Economia | Notícia

Justiça aprova pedido de recuperação da Casas Bahia; dívida soma R$ 17,3 bi

A decisão da juíza estebeleceu o prazo de 30 dias para a apresentação de documentos pendentes, sob pena de revogação do deferimento.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/10/2026 às 21:18
Justi&ccedil;a suspende demiss&otilde;es em massa de trabalhadores das Casas Bahia
Justiça suspende demissões em massa de trabalhadores das Casas Bahia - Divulgação/ Casas Bahia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Justiça aprovou ontem o pedido de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e de outras nove empresas ligadas à rede varejista. A decisão da juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, mantém a suspensão das execuções de dívidas contra o grupo e estabelece prazo de 30 dias para a apresentação de documentos pendentes, sob pena de revogação do deferimento.

O Grupo Casas Bahia entrou com o pedido de recuperação judicial na Justiça em 16 de agosto, informando dívidas da ordem de R$ 17,3 bilhões, das quais R$ 16,4 bilhões são débitos quirografários, ou seja, sem garantia real.

Na ocasião, a varejista afirmou enfrentar "a pior crise financeira desde a sua fundação", atribuindo as dificuldades à alta dos juros, à perda de poder de compra das famílias e ao aumento da inadimplência, entre outros fatores.

A magistrada considerou que o grupo cumpre os requisitos para avançar com a recuperação judicial, apesar da documentação pendente. Entre elas, estão a ausência de demonstrações de fluxo de caixa de 2023 de quatro empresas, a falta de projeções financeiras individualizadas e a necessidade de atualização da relação de todos os credores.

"Não se trata, portanto, de deficiência documental grave e absoluta, mas de questões individualizadas", afirma a decisão, ao considerar que as inconsistências podem ser corrigidas durante o processo. O grupo terá 30 dias para apresentar a documentação pendente.

EM OPERAÇÃO

O laudo pericial apresentado no início de outubro pela varejista havia constatado pressão sobre o caixa da companhia, queda de 40,5% no valor dos estoques entre abril e agosto, e redução de 4.647 pessoas no quadro de funcionários ao longo daquele mês.

Apesar das dificuldades, a perícia confirmou que as atividades da varejista continuavam em funcionamento, incluindo lojas físicas, centros de distribuição e canais digitais.

A Justiça também manteve o período de suspensão das execuções, de 180 dias, contado a partir de 19 de agosto, quando foi concedida a tutela cautelar. A decisão permite o avanço da recuperação judicial, mas o plano de reestruturação a ser elaborado pela empresa ainda precisa ser aprovado pelos credores.

A AJ Ruiz Consultoria Empresarial S/A foi nomeada administradora judicial e vai fiscalizar as atividades das empresas durante o processo e apresentar relatórios à Justiça. Depois da publicação do edital que aprovou a recuperação, os credores do grupo terão 15 dias para informar créditos que eventualmente não estejam na lista ou contestar os valores apresentados pela empresa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Presidente do Santa Cruz atualiza situação da SAF e prevê avanço na recuperação judicial
COBRA CORAL

Presidente do Santa Cruz atualiza situação da SAF e prevê avanço na recuperação judicial
Habib's entra em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões
REESTRUTURAÇÃO

Habib's entra em recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.