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Financiamento de veículos pesados dispara em Pernambuco e impulsiona mercado de crédito automotivo

No acumulado de 2026, o estado soma 200.137 veículos financiados, volume que corresponde a 3,4% das operações realizadas no país no período

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 20:14
Financiamento de veículos pesados dispara em Pernambuco e impulsiona mercado de crédito automotivo
Financiamento de veículos pesados dispara em Pernambuco e impulsiona mercado de crédito automotivo - Mercedes-Benz / divulgação

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O mercado de crédito para a compra de veículos no estado de Pernambuco registrou 24.545 unidades financiadas em setembro, alta de 13,6% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram financiados 21.616 veículos. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

No acumulado de 2026, o estado soma 200.137 veículos financiados, volume que corresponde a 3,4% das operações realizadas no país no período.

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As motocicletas lideraram o volume de operações no mês, com 11.358 financiamentos, alta de 25,5% em relação a setembro do ano passado. As motos novas concentraram a maior parte dos contratos, com 8.883 unidades financiadas, enquanto as usadas somaram 2.475 operações.

O destaque de setembro ficou para os veículos pesados, que registraram 7.835 financiamentos, volume 1.322% superior ao observado no mesmo período de 2025. Os modelos usados responderam por 7.582 contratos, enquanto os novos somaram 253 operações.

Já o segmento de autos leves contabilizou 5.291 financiamentos no mês, queda de 55,9% na comparação anual. Do total registrado, 5.037 foram veículos novos e 254 usados.

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