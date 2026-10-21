Financiamento de veículos pesados dispara em Pernambuco e impulsiona mercado de crédito automotivo

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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No acumulado de 2026, o estado soma 200.137 veículos financiados, volume que corresponde a 3,4% das operações realizadas no país no período

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O mercado de crédito para a compra de veículos no estado de Pernambuco registrou 24.545 unidades financiadas em setembro, alta de 13,6% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram financiados 21.616 veículos. Os dados são da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

No acumulado de 2026, o estado soma 200.137 veículos financiados, volume que corresponde a 3,4% das operações realizadas no país no período.



As motocicletas lideraram o volume de operações no mês, com 11.358 financiamentos, alta de 25,5% em relação a setembro do ano passado. As motos novas concentraram a maior parte dos contratos, com 8.883 unidades financiadas, enquanto as usadas somaram 2.475 operações.



O destaque de setembro ficou para os veículos pesados, que registraram 7.835 financiamentos, volume 1.322% superior ao observado no mesmo período de 2025. Os modelos usados responderam por 7.582 contratos, enquanto os novos somaram 253 operações.



Já o segmento de autos leves contabilizou 5.291 financiamentos no mês, queda de 55,9% na comparação anual. Do total registrado, 5.037 foram veículos novos e 254 usados.



Sobre a B3



A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.



Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.