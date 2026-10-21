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Economia | Notícia

Feira virtual oferece 30 mil vagas de emprego e estágio em Pernambuco

Evento gratuito segue até quinta-feira (22) e reúne empresas de diferentes setores, oferecendo oportunidades presenciais, remotas e híbridas

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 9:45
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Pessoa entregando currículo em entrevista de emprego - Divulgação

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Quem busca emprego ou estágio pode concorrer a oportunidades em Pernambuco durante a 10ª Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. O evento começou nesta terça-feira (20) e segue até quinta-feira (22), com expectativa de reunir cerca de 30 mil vagas no estado, entre aproximadamente 1 milhão de oportunidades previstas em todo o país.

Feira reúne empresas e orientação profissional

A feira é totalmente on-line e gratuita. As vagas incluem modalidades presencial, remota e híbrida. Além do contato com empresas, os participantes têm acesso a conteúdos sobre elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.

A programação conta com 15 estandes virtuais e permite a interação com profissionais de recursos humanos das empresas participantes. O evento também tem uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

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Como participar

A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet. Os interessados podem acessar a feira até quinta-feira (22), pelo endereço go.estacio.br/feira10

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Entre as empresas confirmadas estão Álamo Engenharia, AWS, Bodytech, Catho, CIEE, Globo, Grupo Amil, Grupo Tigre, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Infojobs, Instituto Yduqs, Nube, Santander, Vale e XP Investimentos.

Assista ao videocast Uma por Uma: Para onde vai o dinheiro das mulheres? Autonomia financeira e a liberdade feminina

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