Feira virtual oferece 30 mil vagas de emprego e estágio em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito segue até quinta-feira (22) e reúne empresas de diferentes setores, oferecendo oportunidades presenciais, remotas e híbridas

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Quem busca emprego ou estágio pode concorrer a oportunidades em Pernambuco durante a 10ª Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. O evento começou nesta terça-feira (20) e segue até quinta-feira (22), com expectativa de reunir cerca de 30 mil vagas no estado, entre aproximadamente 1 milhão de oportunidades previstas em todo o país.

Feira reúne empresas e orientação profissional

A feira é totalmente on-line e gratuita. As vagas incluem modalidades presencial, remota e híbrida. Além do contato com empresas, os participantes têm acesso a conteúdos sobre elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.

A programação conta com 15 estandes virtuais e permite a interação com profissionais de recursos humanos das empresas participantes. O evento também tem uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

Como participar

A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet. Os interessados podem acessar a feira até quinta-feira (22), pelo endereço go.estacio.br/feira10

Entre as empresas confirmadas estão Álamo Engenharia, AWS, Bodytech, Catho, CIEE, Globo, Grupo Amil, Grupo Tigre, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Infojobs, Instituto Yduqs, Nube, Santander, Vale e XP Investimentos.

Assista ao videocast Uma por Uma: Para onde vai o dinheiro das mulheres? Autonomia financeira e a liberdade feminina

