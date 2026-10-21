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Economia | Notícia

Economia de Pernambuco cresce 4,85% e lidera o Nordeste entre janeiro e agosto

Estado registrou alta de 4,85% na atividade econômica entre janeiro e agosto, segundo índice do Banco Central, ante 1,55% no Brasil.

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 21:52
Crescimento do varejo em Pernambuco chegou a a 8,8%, segundo o IBCR
Crescimento do varejo em Pernambuco chegou a a 8,8%, segundo o IBCR - Valter Campanato/Agência Brasil

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Pernambuco registrou o segundo maior crescimento da atividade econômica do Brasil entre janeiro e agosto de 2026, com alta de 4,85% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), calculado pelo Banco Central. O resultado ficou atrás apenas do Rio de Janeiro, que teve expansão de 4,98%, e superou a média nacional, de 1,55%.

No Nordeste, Pernambuco apresentou o maior crescimento no período, segundo os dados divulgados. Entre os setores econômicos, os destaques foram a indústria e o comércio varejista.

Indústria e comércio de Pernambuco

A produção industrial pernambucana cresceu 13,9% no acumulado de janeiro a agosto de 2026, na comparação com os mesmos meses de 2025. Segundo os dados apresentados pelo governo estadual, foi o segundo maior avanço do país.

O comércio varejista também registrou crescimento. Na modalidade restrita, que considera o varejo sem incluir veículos, motos, partes e peças e materiais de construção, a alta foi de 10%. No comércio varejista ampliado, que inclui esses segmentos, o avanço chegou a 8,8%. Os dois resultados foram os maiores do país, conforme os números divulgados.

Considerando os 12 meses encerrados em agosto, a atividade econômica de Pernambuco cresceu 3,77%. O desempenho foi o terceiro maior do Brasil e o mais elevado do Nordeste no período.

Pernambuco gera empregos formais

Pernambuco registrou saldo positivo de 13.428 empregos com carteira assinada em agosto de 2026, de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O resultado foi o maior do Nordeste e o terceiro maior entre os estados brasileiros.

Desse total, 5.050 vagas estavam ligadas à cadeia sucroenergética, que reúne atividades relacionadas à produção de açúcar, etanol e outros produtos derivados da cana-de-açúcar.

Abertura de empresas em Pernambuco

Dados da Receita Federal apontam que Pernambuco registrou 14.634 novas empresas em agosto de 2026, aumento de 18,6% em relação ao mesmo mês de 2025.

O estado chegou a 807,4 mil empresas ativas, segundo os números divulgados, e ocupava a segunda posição no Nordeste em quantidade de negócios em funcionamento.

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