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Economia | Notícia

iFood fecha acordo para comprar a Caju; veja o que muda para os usuários

O negócio ainda depende de aprovação dos órgãos reguladores. Até a conclusão da operação, as empresas continuarão funcionando de forma independente.

Por Túlio Feitosa Publicado em 20/10/2026 às 21:39
Compra da Caju é mais uma ação da iFood na busca de expandir sua atuação para além do delivery
Compra da Caju é mais uma ação da iFood na busca de expandir sua atuação para além do delivery - DIVULGAÇÃO

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O iFood Benefícios assinou um acordo para comprar a Caju, empresa de tecnologia que oferece soluções para benefícios corporativos, gestão de despesas e recursos humanos. O negócio foi anunciado nesta terça-feira (20) e ainda depende de aprovação dos órgãos reguladores. Até a conclusão da operação, as duas empresas continuarão funcionando de forma independente.

O mercado brasileiro de benefícios corporativos movimenta cerca de R$ 150 bilhões por ano e atende mais de 22 milhões de trabalhadores em aproximadamente 470 mil empresas inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), segundo informações divulgadas pelas companhias.

Fundadas em 2020, o iFood Benefícios e Caju atuam no segmento de benefícios para trabalhadores e oferecem soluções digitais para empresas. A aquisição pretende reunir os serviços das companhias em uma plataforma que contemple desde a administração de benefícios e despesas até ferramentas de gestão de pessoas.

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O que muda?

De acordo com o comunicado, a operação prevê a integração de diferentes serviços e redes de estabelecimentos. O iFood Benefícios informa que seu cartão é aceito em mais de 11 milhões de estabelecimentos físicos. Já a Caju afirma ter mais de 70 mil empresas clientes e cartões aceitos em mais de 12 milhões de estabelecimentos.

A plataforma do iFood também reúne mais de 500 mil estabelecimentos parceiros, entre restaurantes e mercados, além de mais de 600 mil entregadores. A empresa informa atender 65 milhões de consumidores em mais de 2 mil cidades brasileiras.

O CEO do iFood Benefícios, Arthur Freitas, afirmou que a combinação das operações poderá ampliar a integração entre os serviços oferecidos aos trabalhadores e às empresas.

“Repensamos a cadeia de valor do benefício, e os pontos de partida foram o restaurante e o trabalhador”, declarou Freitas. Segundo ele, a redução dos custos das transações pode ampliar a margem dos estabelecimentos e abrir espaço para investimentos nos negócios e preços menores para os consumidores.

A proposta também prevê reunir os serviços de benefícios, despesas e gestão de pessoas em uma mesma oferta. Para os trabalhadores, o iFood cita vantagens já disponíveis, como descontos pelo Clube iFood e ofertas para refeições em restaurantes.

Tecnologia e gestão de benefícios

A Caju oferece soluções voltadas à administração de benefícios corporativos, despesas e gestão de pessoas. Segundo a empresa, a união poderá ampliar os investimentos em tecnologia e no desenvolvimento de produtos.

“A união das empresas procura oferecer o melhor ecossistema para o RH e o melhor produto para o colaborador”, afirmou Eduardo Del Giglio, CEO e cofundador da Caju. Ele acrescentou que a operação poderá ampliar os investimentos em experiência do usuário e desenvolvimento de produtos.
Acordo depende de aprovação regulatória

A operação foi comunicada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e também será encaminhada ao Banco Central para avaliação.

Até a conclusão das análises e a obtenção das aprovações necessárias, iFood Benefícios e Caju continuarão operando de forma independente. Segundo o comunicado, não haverá impacto imediato para clientes, funcionários e parceiros durante esse período.

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Túlio Feitosa

tfeitosa@jc.com.br

Editor-assistente e repórter do Jornal do Commercio. Formado e pós-graduado na Universidade Católica de Pernambuco. Fã da cultura pop oriental, esportes norte-americanos e eSports.

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