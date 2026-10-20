Grau Educacional promove feiras de emprego simultâneas com mais de mil vagas na RMR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para concorrer às oportunidades, os interessados devem comparecer a uma das unidades participantes munidos de documento oficial com foto e currículo

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Mais de mil vagas de emprego e estágio serão ofertadas nesta quarta-feira (21) durante mais uma edição das Feiras de Empregabilidade promovidas pelo Grau Educacional na Região Metropolitana do Recife. A iniciativa acontecerá simultaneamente nas unidades da Boa Vista e Imbiribeira, no Recife, Piedade e Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, além de Paulista e Abreu e Lima. O evento reunirá empresas de diversos segmentos para divulgação de oportunidades e seleção de candidatos, além de disponibilizar serviços gratuitos voltados à qualificação profissional, saúde e bem-estar.

A ação visa aproximar trabalhadores e empregadores que buscam inserção ou recolocação no mercado. Para concorrer às oportunidades, os interessados devem comparecer a uma das unidades participantes munidos de documento oficial com foto e currículo atualizado.

“As Feiras de Empregabilidade reforçam o compromisso do Grau Educacional com a formação profissional e a conexão entre educação e mercado de trabalho. Ao reunir empresas e candidatos em um mesmo espaço, ampliamos o acesso às oportunidades de emprego e estágio e contribuímos para que nossos alunos e a comunidade encontrem novos caminhos para o desenvolvimento de suas carreiras”, destaca o diretor do Grau Educacional, Ruy Maurício Porto Carreiro Filho.

No Recife, a unidade Boa Vista, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1206, ofertará mais de 460 oportunidades das 9h às 17h, reunindo representantes de 35 empresas e instituições parceiras. As vagas abrangem áreas como saúde, administração, atendimento, comércio, vendas, indústria, engenharia e serviços operacionais, além de posições de estágio. A programação do local incluirá palestras sobre segurança do trabalho e comportamento em entrevistas, oficinas de elaboração de currículos e marketing pessoal, atividades de nutrição e eletrotécnica, serviços de saúde, vacinação, incentivo à doação de sangue e feira de empreendedorismo.

Ainda na capital, a unidade Imbiribeira, situada na Avenida Mascarenhas de Morais, nº 1062, realizará seus atendimentos também das 9h às 17h, concentrando serviços de empregabilidade e recrutamento direto.

Em Jaboatão dos Guararapes, as ações ocorrem em Piedade e Prazeres. A unidade de Piedade, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 230, funcionará das 9h às 14h com entrevistas presenciais promovidas por empresas parceiras. Já no bairro de Prazeres, a unidade do Grau Profissionalizante, localizada na Avenida Dr. Júlio Maranhão, nº 703-A, disponibilizará mais de 200 vagas das 9h às 13h. Entre as instituições e empresas confirmadas no local estão Gi Group, Gravatec, Nora Alumínio, Agência do Trabalhador de Jaboatão, Kairós RH, Pollyservice, McDonald’s, Estágio Fácil, Tecbras, Bluk, Abre Estágios, Coopestar, Transportadora Tatuzão, Nova Era Cuidadores, Cuidare, Team RH e Isbet.

No Litoral Norte, a unidade de Paulista, localizada na Rua Mangueira, nº 706, Centro, promoverá a feira das 9h às 15h, reunindo mais de 20 parceiros, entre eles Mirante Fardamentos, Somar Consultoria RH, Agência de Emprego de Igarassu, Saudental, Burger King, Cartão de Todos, Berbey Consórcio, Sintec Energy, Grau Paulista, Indústrias Renda, Lívia Cred, Adecoo, TopLab, Agência de Emprego de Paulista, Sala do Empreendedor e New Vale Negócios. O público de Paulista também terá acesso a serviços de orientação de currículos, auxílio para formalização de MEIs, cortes de cabelo, barbearia, massagens relaxantes e aferição de pressão arterial.

Em Abreu e Lima, a feira ocorrerá na Avenida Duque de Caxias, nº 78, das 9h às 15h. Além dos processos seletivos e palestras educativas, a unidade oferecerá gratuitamente aos visitantes exames de vista e sessões de ventosaterapia.