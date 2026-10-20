Frota de elétricos avança 245% em dois anos e ultrapassa 35 mil veículos em Pernambuco

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Recife concentra 50,9% do total registrado em Pernambuco, com 18.056 veículos eletrificados - a segunda maior frota entre as cidades do Nordeste

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Pernambuco atingiu a marca de 35.456 veículos elétricos e híbridos em circulação em agosto de 2026, garantindo a segunda maior frota do Nordeste. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), na comparação com agosto de 2024, quando somava 10.272 unidades, o estado registrou um crescimento de 245,2% no segmento.

De acordo com Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, a expansão desse mercado está ligada a uma combinação de fatores. “O consumidor passou a encontrar uma variedade maior de modelos e faixas de preço, enquanto as instituições financeiras ampliaram as alternativas para viabilizar essa compra. Esse movimento reduz uma das principais barreiras de entrada para quem considera trocar um veículo convencional por um eletrificado”, afirma.

Recife concentra 50,9% do total registrado em Pernambuco, com 18.056 veículos eletrificados — a segunda maior frota entre as cidades do Nordeste. A capital lidera a aceleração do mercado, onde, para cada 3,1 novos veículos não eletrificados incorporados, foi registrado um novo veículo eletrificado. Em Recife, a fatia dos elétricos e híbridos já atinge 2,26% da frota total.

Jaboatão dos Guararapes também apresenta avanço importante, com a frota de eletrificados saltando de 731 para 2.938 veículos, uma alta de 301,9% em dois anos. Na cidade da região metropolitana, a proporção registrada foi de um novo veículo eletrificado para cada 8,6 não eletrificados adicionados às ruas.

Carteira de crédito

Em Pernambuco, a carteira do Sicredi destinada ao financiamento de veículos elétricos e híbridos acompanhou o avanço do setor. O volume saltou de R$ 631,2 mil em agosto de 2025 para R$ 4,07 milhões em agosto de 2026, o que representa um crescimento de 545% em um ano. O avanço da oferta de crédito ocorre em paralelo à expansão dos emplacamentos e reforça a participação do financiamento no fortalecimento do mercado.

“Os números mostram que existe uma demanda crescente e que o crédito tem acompanhado essa transformação. Para o consumidor, além do valor de aquisição, entram na decisão fatores como economia de combustível, custos de manutenção, autonomia e disponibilidade de pontos de recarga”, explica Figueiredo. Segundo ele, a avaliação do custo total de uso do veículo tem ganhado importância na escolha por modelos eletrificados.

Para Figueiredo, a tendência é que a combinação entre maior oferta, evolução tecnológica e expansão da infraestrutura torne esses veículos cada vez mais presentes no cotidiano. “À medida que os modelos se tornam mais acessíveis e a rede de recarga avança, o consumidor passa a perceber a eletrificação não apenas como uma novidade tecnológica, mas como uma alternativa concreta de mobilidade. Esse processo tende a ampliar gradualmente a participação desses veículos nas cidades pernambucanas”, conclui.