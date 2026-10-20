Esposende Calçados abre mais de 700 vagas temporárias para cinco estados. Veja como disputar
Intenção da rede de calçados é reforçar o atendimento ao público no período de maior movimento, com a chegada da Black Friday e o Natal
Por
JC
Publicado em 20/10/2026 às 16:55
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A Esposende Calçados - a maior rede de calçados do Nordeste - abriu mais de 700 vagas temporárias para final de ano, em cinco estados. São oportunidades para vendedor, estoquista e assistente de apoio no caixa disponíveis para unidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. As contratações temporárias incluem vagas para pessoas com deficiência.
Segundo o diretor comercial da Esposende Calçados, Carlos Pompeu, a intenção é reforçar as equipes para o atendimento ao público no final do ano, com a chegada da Black Friday e o Natal. Os interessados já podem enviar o currículo por e-mail, informando no assunto o título da vaga desejada para o endereço: rhesponsedeesposende@gmail.com
Inaugurações
A rede nordestina, que começou em Pernambuco e ampliou negócios na região, abriu recentemente uma loja conceito no Recife. A marca chegou a Alagoas, com a inauguração de duas lojas na capital alagoana e está prevista uma terceira loja no Centro de Alagoas.
Na Paraíba, começou a operar, recentemente, mais uma unidade em João Pessoa. Com 56 anos de mercado, a Esposende Calçados já conta com 64 lojas distribuídas em cinco estados do Nordeste e emprega cerca de 1,3 mil pessoas. Além de Pernambuco, a empresa também está presente na Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas.