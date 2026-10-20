Esposende Calçados abre mais de 700 vagas temporárias para cinco estados. Veja como disputar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Intenção da rede de calçados é reforçar o atendimento ao público no período de maior movimento, com a chegada da Black Friday e o Natal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Esposende Calçados - a maior rede de calçados do Nordeste - abriu mais de 700 vagas temporárias para final de ano, em cinco estados. São oportunidades para vendedor, estoquista e assistente de apoio no caixa disponíveis para unidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. As contratações temporárias incluem vagas para pessoas com deficiência.

Segundo o diretor comercial da Esposende Calçados, Carlos Pompeu, a intenção é reforçar as equipes para o atendimento ao público no final do ano, com a chegada da Black Friday e o Natal. Os interessados já podem enviar o currículo por e-mail, informando no assunto o título da vaga desejada para o endereço: rhesponsedeesposende@gmail.com

Inaugurações

A rede nordestina, que começou em Pernambuco e ampliou negócios na região, abriu recentemente uma loja conceito no Recife. A marca chegou a Alagoas, com a inauguração de duas lojas na capital alagoana e está prevista uma terceira loja no Centro de Alagoas.

Na Paraíba, começou a operar, recentemente, mais uma unidade em João Pessoa. Com 56 anos de mercado, a Esposende Calçados já conta com 64 lojas distribuídas em cinco estados do Nordeste e emprega cerca de 1,3 mil pessoas. Além de Pernambuco, a empresa também está presente na Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas.