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Economia | Notícia

Jovens são 1 em cada 5 clientes do Crediamigo e Pernambuco reúne 37,4 mil empreendedores entre 18 e 29 anos no programa

Mulheres são 62% dos clientes entre 18 e 29 anos do programa de microcrédito do BNB, na contramão do cenário nacional, em que homens são maioria

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 17:10
Mulheres são 62% dos 454.963 clientes entre 18 e 29 anos do Crediamigo, cerca de 282 mil jovens empreendedoras
Mulheres são 62% dos 454.963 clientes entre 18 e 29 anos do Crediamigo, cerca de 282 mil jovens empreendedoras - GUGA MATOS / ACERVO JC IMAGEM

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Pernambuco tem 37,4 mil empreendedores entre 18 e 29 anos com negócios financiados pelo Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB). Em toda a área de atuação do programa, os jovens já representam 21% dos clientes, o equivalente a cerca de 455 mil pessoas, ou 1 em cada 5 negócios atendidos.

Os números refletem uma mudança na forma como a nova geração enxerga o trabalho. Ter o próprio negócio deixou de ser apenas uma saída diante da falta de vagas no mercado formal e passou a ser, para muitos jovens, uma escolha de carreira, ligada à busca por autonomia, flexibilidade e independência financeira.

Tendência nacional

O movimento acompanha o que acontece no resto do País. O número de jovens donos de negócio no Brasil cresceu cerca de 20% nos últimos 12 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE. Hoje, são 4,9 milhões de empreendedores entre 18 e 29 anos, o que corresponde a 16% de todos os donos de negócio do País.

Especialistas associam esse avanço a mudanças de comportamento da chamada Geração Z, que tem demonstrado mais interesse por atividades com protagonismo profissional, uso de tecnologia e trajetórias próprias. As redes sociais e os canais digitais também abriram espaço para novos modelos de negócio e reduziram as barreiras para quem quer começar.

No Nordeste, a taxa de jovens donos de negócio é de 8,9%, o que coloca a região entre as mais dinâmicas no empreendedorismo de base popular. Comércio, alimentação, beleza, serviços e atividades ligadas ao ambiente digital estão entre os segmentos que mais atraem os jovens da região.

Crédito orientado

Para quem está começando, conseguir dinheiro para abrir ou ampliar a atividade costuma ser o primeiro obstáculo. O microcrédito tem ocupado esse espaço, mas o BNB defende que o jovem precisa, além do recurso, de acompanhamento para que o negócio se sustente.

“Os jovens de hoje enxergam o empreendedorismo cada vez mais como um projeto de vida. No Crediamigo, acompanhamos diariamente histórias de clientes que transformam criatividade, talento e disposição para empreender em atividades capazes de gerar renda, fortalecer suas famílias e movimentar a economia local. Nesse processo, o acesso ao crédito faz diferença, mas o que realmente potencializa os resultados é o modelo de microcrédito produtivo orientado, que alia financiamento ao acompanhamento e orientação. Mais do que oferecer recursos, ajudamos esses jovens a desenvolver seus negócios de forma sustentável”, avalia o superintendente do Crediamigo, Helton Mendes.

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Em 2026, o programa já atendeu mais de 2 milhões de clientes, e mais de 215 mil empreendedores fizeram sua primeira operação neste ano. De janeiro a agosto, foram mais de 2,7 milhões de contratações, que somaram R$ 9,1 bilhões injetados na economia dos estados do Nordeste e de parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Maioria feminina

O perfil dos jovens atendidos pelo Crediamigo foge do padrão nacional. No Brasil, os homens são maioria entre os jovens donos de negócio, com 63,5% do total. No programa do BNB, a proporção se inverte.

Dos 454.963 clientes jovens do Crediamigo, 62% são mulheres e 38% são homens. Em números absolutos, são cerca de 282 mil jovens empreendedoras com crédito no programa. O resultado indica que o microcrédito tem ampliado o acesso feminino a oportunidades de geração de renda.

A predominância feminina também é reflexo de ações do Crediamigo voltadas às empreendedoras, como a criação de produtos específicos para esse público e a ampliação do acesso ao crédito e a instrumentos que ajudam pequenos negócios a crescer.

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