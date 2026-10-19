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Economia | Notícia

H&M inaugura primeira loja do Nordeste no RioMar Recife no dia 5 de novembro

Pernambuco e Ceará levam a marca pela primeira vez para fora do Sul e do Sudeste, em plano que prevê 13 lojas abertas no país até o fim de 2026

Por JC Publicado em 19/10/2026 às 15:24
Na abertura do RioMar Recife, a fila começa às 7h e os 150 primeiros clientes ganham vale-compras, além de brindes e ativações para quem se cadastrar no Clube H&M.
Na abertura do RioMar Recife, a fila começa às 7h e os 150 primeiros clientes ganham vale-compras, além de brindes e ativações para quem se cadastrar no Clube H&M. - Divulgação

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A H&M dá mais um passo em sua estratégia de longo prazo no Brasil e a primeira loja da marca na região será inaugurada em 5 de novembro, no RioMar Recife, com aproximadamente 1.800 m² e as linhas feminina, masculina e infantil. Na sequência, no dia 24, será aberta a unidade do RioMar Fortaleza, com aproximadamente 2.330 m², reunindo as mesmas categorias de moda e a H&M Home, em sua segunda presença física no país.

A chegada a Pernambuco e ao Ceará faz parte do plano de expansão da marca no Brasil e a leva, pela primeira vez, para fora das regiões Sul e Sudeste. As duas inaugurações reforçam a construção de uma presença nacional e ampliam o acesso dos consumidores nordestinos à experiência da marca. Em Fortaleza, a H&M Home será um dos principais diferenciais da unidade, com produtos para diferentes ambientes da casa.

“Desde o início da nossa operação, temos observado uma resposta muito positiva do mercado brasileiro, o que reforça nossa confiança no potencial do país. Estamos construindo uma operação com escala nacional e relevância local, capaz de compreender e atender consumidores de diferentes regiões. Recife e Fortaleza são mercados estratégicos nessa trajetória, por sua relevância econômica, diversidade cultural e forte conexão com a moda. Nossa chegada às duas cidades também amplia nossa contribuição para o mercado brasileiro, por meio da geração de empregos, do desenvolvimento de pessoas e da construção de uma atuação consistente e de longo prazo no país”, afirma Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

Para inauguração do RioMar Recife, a fila inicia as 7h da manhã e oferecerá vale-compras para os 150 primeiros, brindes premiados e os que realizarem compras e se cadastrarem no Clube H&M ainda poderão participar de ativações especiais.

Recife e Fortaleza somam à presença física da H&M em outras capitais e cidades do país, que finalizará o ano de 2026 com 13 lojas abertas e o e-commerce com entrega nacional no hm.com.br

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