Governo Lula antecipa Bolsa Família e pagará benefício reajustado antes do segundo turno

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Pagamentos serão concluídos até quarta-feira (21); governo justifica antecipação como medida preventiva contra efeitos do El Niño

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para que todos os beneficiários recebam os valores reajustados até quarta-feira (21), quatro dias antes do segundo turno das eleições presidenciais. A mudança foi anunciada nesta segunda-feira (19), na reta final da disputa entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Pelo cronograma original, os depósitos seriam realizados entre os dias 19 e 30 de outubro, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Com a alteração, cinco grupos que receberiam o benefício somente depois da votação de domingo (25) terão acesso aos recursos antes do pleito.

A antecipação foi determinada por uma portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Segundo a pasta, a medida busca reduzir preventivamente os impactos de eventos climáticos associados ao fenômeno El Niño, que pode provocar estiagens no Nordeste e chuvas intensas em outras regiões do país.

O novo calendário também será aplicado em novembro e dezembro. A mudança ocorre no mesmo mês em que entra em vigor o reajuste de 15,04% do Bolsa Família, anunciado pelo governo federal em setembro.

Com o aumento, o valor mínimo garantido por família passou de R$ 600 para R$ 691. Já o benefício médio estimado subiu de R$ 675 para R$ 777, considerando os adicionais pagos de acordo com a composição familiar.

Como fica o calendário do Bolsa Família

Os pagamentos começaram nesta segunda-feira (19) para os beneficiários com NIS terminado em 1. Na terça-feira (20), os recursos serão liberados para quem possui NIS final 2.

Na quarta-feira (21), o governo concentrará os depósitos destinados aos demais beneficiários, com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Pelo calendário anterior, os beneficiários com NIS final 6, 7, 8, 9 e 0 receberiam os valores entre os dias 26 e 30 de outubro, após o segundo turno presidencial.

Governo cita riscos climáticos

Em comunicado, o Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que a antecipação pretende ampliar a capacidade de preparação das famílias de baixa renda diante de possíveis efeitos do El Niño, como secas, inundações e interrupções no abastecimento.

Para justificar a decisão, a pasta apresentou dados sobre o aumento de situações de emergência e calamidade pública reconhecidas pelo governo federal. Entre agosto e setembro deste ano, foram registrados 518 reconhecimentos, contra 253 no mesmo período de 2025.

O crescimento foi observado principalmente nos eventos relacionados a chuvas, granizo, vendavais e inundações no Sul do país, que passaram de 81 para 272 registros. No semiárido, os reconhecimentos por estiagem e seca aumentaram de 172 para 239.

O ministério também citou projeções de chuvas abaixo da média em áreas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste nos últimos meses do ano.

A pasta ressaltou que a unificação de pagamentos já foi utilizada em situações emergenciais, como nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, quando a medida alcançou os 497 municípios gaúchos.

Além da mudança nacional no calendário, o governo liberou nesta segunda-feira o pagamento antecipado para cerca de 733 mil famílias de 225 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Nessas localidades, os beneficiários podem movimentar os recursos independentemente do número final do NIS.