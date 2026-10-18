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Economia | Notícia

Empresas do Nordeste terão aporte de R$ 150 milhões para inovação em edital da Finep

Financiamento vai fomentar projetos inovadores e de risco tecnológico com impacto no desenvolvimento regional e relevância social

Por Agência Brasil Publicado em 18/10/2026 às 16:46
Empresas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste terão aporte de R$ 450 milhões para inovação
Empresas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste terão aporte de R$ 450 milhões para inovação - Joédson Alves/Agência Brasil

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Empresas de todos os portes que atuam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder participar da segunda rodada da chamada Mais Inovação Brasil Subvenção Econômica, edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Com investimento de R$ 450 milhões em recursos não reembolsáveis, o financiamento vai fomentar 114 projetos inovadores e de risco tecnológico com impacto no desenvolvimento regional e relevância social.

O Nordeste é a região que vai receber mais recursos, com R$ 150 milhões; seguido pelo Centro-Oeste, com R$ 100 milhões; e pelo Norte, com R$ 50 milhões.

Inicialmente, o valor total previsto era de R$ 300 milhões. A complementação de R$ 150 milhões no edital foi anunciada na última sexta-feira (16) pela ministra do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos.  

"É mais investimento chegando às empresas, mais oportunidades para pesquisadores e pesquisadoras, mais conhecimento transformado em tecnologia", disse a ministra.

Entre os projetos aprovados inicialmente, 75% são de microempresas (faturamento abaixo de R$ 1 milhão) e empresas de pequeno porte (faturamento de R$ 1 milhão até R$ 4,8 milhões). 

"Esta chamada de subvenção é mais um importante passo das ações da Finep para a redução das assimetrias e o desenvolvimento regional. É uma oportunidade para que o estado compartilhe o risco do desenvolvimento tecnológico com as empresas", afirmou Luiz Antônio Elias, presidente da Finep.

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