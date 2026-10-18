Empresas do Nordeste terão aporte de R$ 150 milhões para inovação em edital da Finep

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Financiamento vai fomentar projetos inovadores e de risco tecnológico com impacto no desenvolvimento regional e relevância social

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Empresas de todos os portes que atuam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão poder participar da segunda rodada da chamada Mais Inovação Brasil Subvenção Econômica, edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Com investimento de R$ 450 milhões em recursos não reembolsáveis, o financiamento vai fomentar 114 projetos inovadores e de risco tecnológico com impacto no desenvolvimento regional e relevância social.

O Nordeste é a região que vai receber mais recursos, com R$ 150 milhões; seguido pelo Centro-Oeste, com R$ 100 milhões; e pelo Norte, com R$ 50 milhões.

Inicialmente, o valor total previsto era de R$ 300 milhões. A complementação de R$ 150 milhões no edital foi anunciada na última sexta-feira (16) pela ministra do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos.

"É mais investimento chegando às empresas, mais oportunidades para pesquisadores e pesquisadoras, mais conhecimento transformado em tecnologia", disse a ministra.

Entre os projetos aprovados inicialmente, 75% são de microempresas (faturamento abaixo de R$ 1 milhão) e empresas de pequeno porte (faturamento de R$ 1 milhão até R$ 4,8 milhões).

"Esta chamada de subvenção é mais um importante passo das ações da Finep para a redução das assimetrias e o desenvolvimento regional. É uma oportunidade para que o estado compartilhe o risco do desenvolvimento tecnológico com as empresas", afirmou Luiz Antônio Elias, presidente da Finep.