Ferreira Costa abre 520 vagas temporárias para a Black Friday, 240 delas em Pernambuco

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Seleção inclui vagas afirmativas para pessoas com deficiência e profissionais com 45 anos ou mais, e rede costuma reter cerca de 70% dos temporários

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A Ferreira Costa abriu 520 vagas temporárias para reforçar as equipes durante a Black Friday. As oportunidades estão distribuídas entre lojas e centros de distribuição nos 5 estados onde a rede de home center atua, e Pernambuco concentra quase metade delas, com 240 vagas.

Na sequência aparecem a Bahia, com 140 oportunidades, a Paraíba, com 70, o Rio Grande do Norte, com 40, e Sergipe, com 30. As contratações acompanham o aumento esperado no movimento das lojas e nas operações de logística, e-commerce, atendimento e SAC durante a campanha.

"A Black Friday exige um reforço importante de pessoas porque aumenta o fluxo nas lojas e a demanda nas operações de logística, e-commerce, atendimento e SAC. O planejamento de pessoas acompanha o planejamento da campanha para que o crescimento da demanda venha acompanhado de estrutura para atender bem o cliente", explica a gerente de Gente e Gestão da Ferreira Costa, Sumaya Carvalho.

Seleção aberta

As vagas são para funções como auxiliar de logística, separador, auxiliar de e-commerce, conferente, caixa, apoio de caixa, prevenção de perdas, SAC e atendimento. Parte das oportunidades é afirmativa, destinada a pessoas com deficiência e a profissionais com 45 anos ou mais.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site de carreiras da empresa (carreiras.ferreiracosta.com). Os contratados passam por treinamentos presenciais e online, de acordo com a função que vão exercer.

“Todos os profissionais passam pelos treinamentos necessários para exercer suas funções. Como temos vagas distribuídas entre diferentes áreas, a preparação considera as particularidades de cada posição e ajuda a garantir que as equipes estejam prontas para um período de demanda maior”, detalha Sumaya.

Possível efetivação

O contrato temporário pode virar emprego fixo. A Ferreira Costa registra retenção média de cerca de 70% dos profissionais sazonais, que podem ser aproveitados depois em vagas permanentes, conforme perfil e desempenho. Na prática, a maior parte de quem entra para a campanha tem chance de continuar na empresa após o fim de novembro.

"A contratação para a Black Friday também é uma oportunidade de conhecer profissionais que podem continuar conosco. Durante esse período, conseguimos identificar quem tem perfil e desempenho para seguir na empresa", destaca Sumaya.

Expectativa comercial

O reforço nas equipes acompanha a projeção de vendas. A rede espera faturar 18% a mais e registrar alta de 25% no número de pedidos em relação à Black Friday de 2025. Para isso, antecipou compras e reforçou os estoques das lojas, e promete descontos de até 50% em todos os departamentos, de eletrodomésticos e móveis a ferramentas, pisos e tintas.

A empresa adota uma regra para as ofertas da campanha. Um produto anunciado com preço de Black Friday não volta a aparecer mais barato depois, tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais. Novas ofertas, porém, continuam sendo incluídas até o fim de novembro.

"A nossa preocupação é dar clareza para o consumidor sobre a condição que ele está encontrando. Se o produto está com preço de Black agora, ele não vai aparecer mais barato depois. Podem surgir outras ofertas e outros produtos ao longo da campanha, mas aquela oportunidade é única", afirma o gerente comercial da Ferreira Costa, Nivaldo Bezerra.

Eletrodomésticos, móveis e utensílios domésticos são as categorias mais buscadas no período e seguem entre as principais apostas para este ano. Itens de construção e reforma também vão integrar as ofertas, de olho em quem quer arrumar a casa para o fim de ano. Haverá ainda promoções exclusivas no site e no aplicativo e condições específicas para clientes que compram por CNPJ.

Canais digitais

O comportamento do consumidor também pesa no planejamento. Na Black Friday de 2025, o site e o aplicativo da rede somaram mais de 12 milhões de visitas, alta de 25% sobre o ano anterior, enquanto as lojas físicas receberam mais de 1,5 milhão de visitantes, crescimento de 9%. A projeção para este ano é passar de 15 milhões de sessões nos canais digitais e chegar a 2 milhões de visitas nas lojas.

"O cliente mudou e a gente também precisa acompanhar essa mudança. Ele não pensa mais nos canais de forma separada, porque pode pesquisar no celular, ir até a loja para ver o produto e conversar com um especialista e depois finalizar pelo digital. Nosso papel é estar presente nessa jornada e facilitar a vida do cliente, oferecendo uma experiência consistente em todos esses pontos de contato", observa a gerente de Marketing e E-commerce da Ferreira Costa, Flávia Chiba.

O calendário de compras também começa antes. Entre as datas que devem ganhar força está o 11/11, uma das chamadas datas duplas do comércio eletrônico. Em 2025, o dia movimentou R$ 2,6 bilhões no e-commerce brasileiro, alta de 95,7% sobre o ano anterior, de acordo com dados da Exame.

Mercado aquecido

O segmento de produtos para a casa vive um momento de expansão. As vendas de móveis e decoração no e-commerce brasileiro cresceram 17% em 2025, conforme dados consolidados pela ABComm e pela Neotrust. Levantamento da Abcasa estima que o mercado de casa e decoração, que movimentou cerca de R$ 45 bilhões em 2024, pode chegar a R$ 60 bilhões até 2027. Na construção, as análises apontam mais espaço para reformas, reparos e melhorias residenciais, num momento de desaceleração das grandes obras e de busca por intervenções menores, de instalação mais simples.

Fundada há mais de 142 anos, a Ferreira Costa tem 9 lojas em Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte, além da loja online, com entrega para todo o País, e um mix de mais de 80 mil itens. A rede ocupa a 3ª posição no Ranking Nacional da Anamaco 2026 entre os varejistas do setor.

A operação de distribuição também cresce. Recém-inaugurado, o Centro de Distribuição do Cabo, em Pernambuco, já recebe novos investimentos para ampliar a capacidade. A empresa também prevê investimentos em Fortaleza e Brasília, ainda sem prazo definido.