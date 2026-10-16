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Azul anuncia 217 voos extras para Recife na próxima temporada de verão

Operação entre 5 de dezembro e 1º de fevereiro prevê cerca de 30 mil assentos adicionais e amplia as conexões do Recife com destinos nacionais

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/10/2026 às 11:49
Aeroporto do Recife
Aeroporto do Recife - Divulgação

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A Azul anunciou o aumento do número de viagens com partida ou destino ao Recife no próximo período de férias de verão. Entre 5 de dezembro e 1º de fevereiro, a companhia disponibilizará 217 voos e cerca de 30 mil assentos adicionais para atender à capital pernambucana.

A operação especial oferecerá ligações entre Recife e 14 aeroportos nacionais: Belém, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Galeão (RJ), Foz do Iguaçu (PR), João Pessoa, Bauru (SP), Londrina (PR) Maceió, Natal, Navegantes (SC) e Salvador.

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Seis rotas ganharam destaque na expansão, segundo a Azul. A principal é a ligação entre os aeroportos de Recife e Foz do Iguaçu, que contará com 44 voos extras no período. A ligação entre Recife e Maceió terá 36 voos adicionais.

As operações serão realizadas com aeronaves Airbus A320, Embraer E195-E2 e ATR.

Atualmente, o aeroporto do Recife é um dos mais relevantes na operação da Azul. São operadas no local 33 rotas para destinos nacionais e internacionais, com mais de 2 mil voos mensais. A companhia também oferece voos internacionais regulares para destinos como Porto (Portugal), Madri (Espanha) e Montevidéu (Uruguai), além de voos sazonais para Orlando (Estados Unidos).

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"Recife é um dos nossos principais hubs no Brasil e, por isso, montamos uma operação para atender às demandas de quem quer aproveitar as férias de verão para viajar a partir da capital pernambucana", destaca a gerente sênior de Planejamento de Malha Distribuição e Alianças da Azul, Beatriz Barbi, em nota.

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