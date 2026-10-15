'Pacote de bondades' de Lula em ano eleitoral soma quase R$ 300 bilhões
Anúncios se intensificaram com a proximidade do segundo turno, e miram famílias de baixa renda, trabalhadores, motoristas e pequenos empreendedores
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Na reta final da corrida pela reeleição, o presidente Lula chega a 10 dias do segundo turno acelerando anúncios de benefícios à população e medidas de estímulo à economia, numa ofensiva que já vinha se desenhando ao longo de 2026. Levantamento do JC aponta que entre programas sociais, linhas de crédito, subsídios e isenções tributárias, o chamado pacote de bondades mobiliza R$ 295,4 bilhões. O ritmo se intensificou nos últimos dias, com o lançamento de programas de perdão de dívidas e incentivo financeiro para os microempreendedores individuais (MEIs). O anúncio aconteceu 9 dias após o resultado do primeiro turno.
O desenho mira o eleitor em cada ponta. O crédito chega a motoristas, transportadores e produtores rurais, o Bolsa Família sobe em outubro, mês da eleição, e parte da conta fica para além das urnas. A conta que se faz é que parte das medidas anunciadas ou ampliadas ao longo do ano poderá exigir um ajuste de até R$ 39,9 bilhões na proposta de Orçamento de 2027. Desse valor, R$ 33,55 bilhões correspondem a despesas que precisarão ser acomodadas e R$ 6,39 bilhões à compensação de receitas que o governo poderá deixar de arrecadar no próximo ano.
Ofensiva final
Passado o primeiro turno, o Planalto não desacelerou. Em 9 de outubro, o governo lançou um novo pacote de combustíveis que zera os tributos federais da gasolina e custa R$ 5,2 bilhões em 30 dias. Quatro dias depois, vieram as medidas para microempreendedores. O prato principal é o perdão de dívidas de 3,6 milhões de MEIs, categoria numerosa que pesa nas urnas. Os débitos somam R$ 12,6 bilhões, mas o impacto fiscal estimado pela Fazenda é de R$ 3,04 bilhões entre 2027 e 2029.
Para virar realidade, a proposta precisa passar pelo Congresso. O mesmo vale para o novo teto de faturamento do MEI, que sobe de R$ 81 mil para R$ 110 mil, e para o Pix MEI, repasse de até R$ 5 mil que só será enviado aos parlamentares em 2027. O teto do MEI foi aprovado quarta-feira (14) na Câmara e segue para análise no Senado. O Pé-de-Meia universitário, com bolsa de R$ 700 por mês, depende da reeleição. Na prática, são promessas de campanha com efeito depois da eleição. Ajudam a pautar o debate sem pesar no caixa de 2026.
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Voto popular
O benefício que chega mais rápido ao bolso é o Bolsa Família. O reajuste de 15,04% foi anunciado em 17 de setembro, 17 dias antes do primeiro turno, e passa a valer na folha de outubro, com o valor mínimo subindo de R$ 600 para R$ 691. O custo é de R$ 5,8 bilhões em 2026.
O Gás do Povo chegou a quase 15 milhões de famílias em março, com R$ 5,1 bilhões reservados no Orçamento. A Luz do Povo garante energia gratuita até 80 kWh por mês a famílias de baixa renda, e a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil, de R$ 31,2 bilhões, leva o benefício à classe média durante todo o ano da disputa.
O pregão das promessas também chega à saúde. A oferta de canetas emagrecedoras no SUS, anunciada em 17 de setembro, custaria R$ 1,5 bilhão por ano e ainda aguarda avaliação técnica.
Crédito e urnas
O crédito é o maior bloco do pacote e o menos visível ao eleitor comum. São R$ 186,6 bilhões, 63% do total, em linhas para transportadores, exportadores, indústria, agricultores e famílias que financiam casa e reforma.
Cada linha tem destinatário certo. O Move Brasil abriu R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo, o Moviagrícola, R$ 10 bilhões para produtores rurais, e o Brasil Soberano soma R$ 33,5 bilhões em duas rodadas para exportadores atingidos pelo tarifaço.
A distância entre o anúncio e a entrega é o ponto frágil. Dos R$ 30 bilhões previstos para táxis e aplicativos, só R$ 3,55 bilhões haviam sido liberados até 18 de agosto.
Preço contido
O preço dos combustíveis é termômetro de popularidade de qualquer governo. Desde março, o Planalto encadeia desonerações de PIS/Cofins e subvenções ao diesel que somam cerca de R$ 42,7 bilhões. O pacote mais recente vale por 30 dias, janela que cobre o segundo turno. Uma eventual prorrogação empurra o custo para depois da eleição.
Precedente histórico
Na corrida por votos, Lula repete um comportamento observado em governos anteriores, a ampliação de gastos e estímulos econômicos em anos de disputa pela reeleição. O movimento também ocorreu nas gestões de Dilma Rousseff, em 2014, e Jair Bolsonaro, em 2022.
Em 2022, Jair Bolsonaro elevou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, alta de 50%. O aumento foi anunciado em 24 de junho, 100 dias antes do primeiro turno, e passou a ser pago em 9 de agosto, 54 dias antes da votação.
O reajuste foi viabilizado pela chamada PEC Kamikaze, a Emenda Constitucional 123, aprovada pelo Congresso em julho de 2022. O texto decretou estado de emergência no país, exceção que a lei eleitoral admite para a concessão de benefícios em ano de eleição, e liberou R$ 41 bilhões fora do teto de gastos até dezembro. Além do Auxílio Brasil, o pacote incluía R$ 1.000 para caminhoneiros, aumento do vale-gás, auxílio a taxistas e crédito tributário ao etanol.
Estudo do Ibre/FGV de outubro de 2024, assinado pelos economistas Alexandre Manoel, Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Samuel Pessôa, estima que os gastos eleitorais de Dilma Rousseff em 2014 foram equivalentes a 3,1% do PIB, sendo 1,4% em despesas visíveis e 1,7% em gastos encobertos. Nesse segundo grupo, os restos a pagar cresceram R$ 99,1 bilhões em um ano.
A 10 dias do segundo turno, parte do pacote de bondades já chega ao eleitor, como o reajuste do Bolsa Família na folha de outubro, e parte depende do resultado das urnas. O perdão do MEI, o Pix MEI e o Pé-de-Meia universitário dependem do Congresso ou da reeleição, e parte da conta chega ao Orçamento de 2027, seja quem for o presidente.
Cabe às urnas dizer se as promessas saem do papel. Cabe ao Orçamento, a partir de 2027, dizer quanto elas custam.