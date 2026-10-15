Operação investiga esquema de sonegação fiscal de R$ 117 milhões no setor de bebidas em Pernambuco

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artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Uma operação contra um esquema de fraude fiscal no setor de bebidas cumpre 26 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (15), em Pernambuco e outros três estados.
Batizada de Operação Czar, a ação investiga pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar de um esquema de sonegação de impostos que teria causado prejuízo superior a R$ 117 milhões aos cofres públicos.
As diligências são realizadas em Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, com a participação de órgãos que integram o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE). A investigação é conduzida pela Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (DECCOT).
De acordo com as investigações, o esquema envolvia uma rede de empresas de fachada que atuavam no segmento de bebidas. A estrutura reunia indústrias, distribuidoras sediadas em outros estados, atacadistas pernambucanos e transportadoras.
Segundo a apuração, o grupo promovia a circulação irregular de mercadorias sem o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também utilizava enquadramentos empresariais incompatíveis com as atividades efetivamente exercidas para obter benefícios tributários indevidos e reduzir artificialmente os impostos incidentes sobre as operações.
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Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador.
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