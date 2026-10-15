Fiepe critica fim da escala 6x1 e alerta para "demissões e repasse de custos para a população"

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Federação das Indústrias de Pernambuco acompanha posicionamento da CNI e aponta riscos econômicos após aprovação da redução da jornada de trabalho

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A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) criticou a aprovação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas. Em nota, a entidade alertou para possíveis demissões, aumento dos preços ao consumidor e perdas econômicas decorrentes da mudança aprovada pelo Senado Federal na última quarta-feira (14).

O posicionamento, divulgado nesta quinta-feira (15), acompanha a avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que também manifestou preocupação com os efeitos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 sobre o setor produtivo.

Para a Fiepe, a aprovação da medida em pleno período eleitoral representa um "retrocesso para o Brasil". A entidade argumenta que a redução da jornada ocorre em um cenário de baixa produtividade, dificuldades de competitividade internacional e custos elevados para as empresas.

A federação também aponta riscos de insegurança jurídica e afirma que as indústrias precisarão reorganizar escalas de trabalho e processos produtivos para se adaptar às novas regras.

Projeções econômicas

A Fiepe cita um levantamento da CNI segundo o qual a redução da jornada para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários, poderá elevar os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões. O estudo também projeta uma redução de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, equivalente a R$ 76,9 bilhões.

Ainda de acordo com as estimativas da confederação, os preços ao consumidor poderão aumentar, em média, 6,2%. A projeção aponta alta de 5,7% nas compras de supermercado, de 6% nos produtos industrializados e de até 6,6% nos preços de roupas e calçados.

Os números representam projeções econômicas da CNI sobre os possíveis efeitos da mudança na jornada de trabalho, e não impactos já registrados.

Aprovação no Senado

A PEC que estabelece o fim da escala 6x1 foi aprovada pelo Senado nesta quarta-feira (14), em dois turnos, com 75 votos favoráveis e apenas um contrário em cada votação. Como a proposta já havia passado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para promulgação.

A mudança prevê uma transição gradual. Dois meses após a promulgação, a jornada máxima semanal será reduzida de 44 para 42 horas. Um ano depois, passará para 40 horas, sem redução salarial.

O texto também estabelece dois dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos, em substituição ao modelo de seis dias trabalhados para um de folga.

Confira o posicionamento da Fiepe na íntegra:

"Cenário fica ainda mais preocupante após redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), em apoio ao posicionamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), considera preocupante a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e estabelece o fim da escala 6x1. Na avaliação do setor industrial, a medida aprovada pelo Senado Federal causará perdas econômicas, demissões, repasse de custos para a população e inflação em todo o país. Para a FIEPE, a mudança aprovada em pleno período eleitoral representa um retrocesso para o Brasil, que já sofre com baixa produtividade e falta de competitividade no mercado internacional.

Levantamento recente da CNI mostra que a redução da jornada para 40 horas semanais, com manutenção dos salários, elevará os custos de produção em até R$ 267,2 bilhões e resultará em uma queda de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o equivalente a R$ 76,9 bilhões. Os dados apontam, ainda, que os preços para o consumidor terão alta de 6,2% em média, impactando nas compras em supermercado, por exemplo, que podem ficar 5,7% mais caras. Os produtos industrializados terão alta média de 6% - no caso de roupas e calçados o aumento dos preços pode alcançar 6,6%.

Para o setor industrial, além de causar insegurança jurídica, a emenda constitucional atinge em cheio todo o setor produtivo, que precisará ajustar sua produção e aumentar seus custos em meio a um cenário econômico adverso do país, que já convive com pesada carga tributária e juros estratosféricos. Para o cumprimento da medida, a indústria terá de fazer uma série de adaptações em suas escalas e a reorganização do processo produtivo. "