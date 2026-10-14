Projeto de US$ 3,2 bilhões prevê hub industrial de bioinsumos em Pernambuco

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Empreendimento abrange centro tecnológico em Pernambuco, reestruturação de pequenas empresas e proposta de jornada de trabalho de quatro dias

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Um projeto de US$ 3,2 bilhões prevê a implantação de um hub industrial e tecnológico de bioinsumos em Pernambuco, com centros logísticos distribuídos pelas cinco regiões do Brasil.

A proposta abrange a produção de biofertilizantes, biodefensivos, inoculantes e bioestimulantes para o agronegócio, associada ao suporte operacional e à integração de pequenas e médias empresas do setor ao mercado internacional.

Operações comerciais e acórdãos internacionais

A Confiance Brasil, grupo responsável pelo empreendimento, informou possuir US$ 5 bilhões em contratos comerciais firmados no exterior, dos quais 78,5% referem-se a bioinsumos e 21,5% a máquinas e drones agrícolas, envolvendo compradores dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e China.

Adicionalmente, foi anunciado um pré-acordo preliminar com empresas do Japão e do Vietnã com potencial estimado em US$ 3 bilhões. A soma dos investimentos previstos, contratos informados e pré-acordos atinge US$ 11,2 bilhões, montante de naturezas distintas que não representa faturamento concluído nem recursos aplicados integralmente no estado.

Estrutura operacional, parcerias e jornada de trabalho

A infraestrutura prevê articulação com o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) no histórico de articulação científica — sem vínculo formal de transferência tecnológica — e atuação da JK Isolamentos/JK Construtora em frentes de regeneração de solos.

Entre as diretrizes operacionais estipuladas, consta a meta de recrutar 98% da mão de obra em Pernambuco e em outros estados do Nordeste. O projeto também propõe a adoção gradual da jornada de trabalho de quatro dias semanais (4x3) nas unidades sob sua gestão, medida ainda sujeita a detalhamento de prazos e adequação à legislação trabalhista vigente.

Reestruturação e foco em empresas de menor porte

O modelo de negócios apoia-se no fortalecimento da gestão, da capacidade produtiva e do valor econômico de pequenas e médias empresas, conectando negócios de menor porte a redes globais de financiamento e compradores internacionais.

"A nossa missão como responsáveis pelo hub vai além de movimentar cifras bilionárias. Trata-se de pegar pequenas e médias empresas, reestruturar seus fundamentos e transformá-las em referências globais de valor, sustentabilidade e respeito ao trabalhador", afirma Erbert Fernando, à frente da articulação do empreendimento.