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Economia | Notícia

Período eleitoral influencia nas oscilações do mercado financeiro e gera incertezas para investidores

O gestor do Ebury Bank, fintech especializada em soluções financeiras internacionais, participou do programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal

Por JC Publicado em 14/10/2026 às 22:00
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Período eleitoral influencia nas oscilações do mercado financeiro e gera incertezas para investidores - Agência Brasil/Arquivo

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Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial do Brasil, o mercado financeiro tem convivido com as oscilações do dólar e da bolsa de valores, o que acaba impactando diretamente na vida do investidor brasileiro e dos investidores estrangeiros que pretendem empreender no País. Mesmo diante de um cenário de incertas, típicas do período eleitoral, o mercado financeiro chegou a dar uma sinalização positiva após o primeiro turno, com o dólar chegando a R$ 4,97.

Para Luciano Neves, gestor da carteira de clientes do Ebury Bank, é fundamental criar cenários que possam garantir o mínimo de segurança econômica, mesmo com a volatilidade do mercado nesse período político vivido no País. "Historicamente, todo período eleitoral é marcado por essa oscilação. A gente tenta conversar um pouquinho antes da eleição com os nossos clientes e buscamos desenhar um pouco os cenários possíveis. E, a partir daí, começar a desenhar as estratégias para navegar nesse mar de incertezas... Não apenas no período eleitoral, mas tudo que tange o mercado financeiro", contou o gestor da fintech especializada em soluções financeiras internacionais, em participação no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

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"A gente tenta explicar para os nossos clientes que não adianta ficar tentando acertar o dólar, adivinhando a cotação do dia. O importante é você tentar buscar uma taxa que entre no orçamento, que esteja dentro do seu planejamento e que permita você dormir tranquilo; mas, ao mesmo tempo, para o importador fazer suas compras e pagar seus salários com previsibilidade, e para o exportador também vender seus produtos com certa segurança, sabendo que sua margem está protegida. Essa é a estratégia, pois tentar prever o dólar é quase impossível", complementou Luciano Neves.

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Pacotes de bondades e perdão das dívidas do MEI

O governo Federal anunciou, na última terça-feira (13), um pacote de bondades para quem trabalha por conta própria e mantém um pequeno negócio - os chamados Microempreendedores Individuais (MEIs) -, tais como: o perdão integral de dívidas tributárias, compra de dívidas bancárias pelo Governo Federal, apoio produtivo de até R$ 5 mil sem necessidade de devolução, ampliação do teto de faturamento e dispensa de emissão de nota fiscal nas vendas a pessoas físicas.

O conjunto de medidas do governo, entretanto, segundo o gestor do Ebury Bank, passa uma mensagem negativa para o mercado financeiro. "Eu diria que os impactos desse anúncio do governo Lula, de trazer um financiamento para o MEI e do perdão das dívidas acaba direcionando para um discurso que o mercado não quer ouvir. Quando o investidor observa um governo que aprova medidas que levam um pouco mais de descontrole financeiro e que de certa forma permite a abrir uma torneira muito mais desmedida, vamos dizer assim, ele acaba punindo os investidores. Isso, muitas vezes, acaba motivando-os a sair do Brasil e a investir em outros países, pois eles enxergam que se trata de um governo com um discurso e ações mais populistas e com menos responsabilidade fiscal", apontou Luciano Neves.

Impacto do dólar no dia-dia do brasileiro

Além do momento político do Brasil, as guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu também influenciam no mercado financeiro e contribuem para a oscilação do dólar, o que acaba influenciando na vida do consumidor brasileiro.

"O dólar, basicamente, controla o preço do trigo, que muitas vezes reflete no preço do pão que a gente compra no mercado. O dólar também reflete no preço do combustível. Então, se a gente tem uma alta do dólar, isso leva o combustível a ficar mais caro e, no dia seguinte, a gente tem muitas vezes um aumento do preço na bomba. Isso é um dos principais fatores que elevam a inflação e acabam sendo muito controlados pelas autoridades monetárias. Então, o cenário macroeconômico, o cenário global, ele acaba impactando sim e isso gera preço, como a gente fala", finalizou o especialista econômico.

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