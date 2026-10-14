Lufthansa supera Air France-KLM e adquire participação de US$ 1,3 bilhão na TAP

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A oferta da Lufthansa avaliou a TAP em 16% a mais do que a oferta rival da Air France-KLM e era mais certa, afirmou o governo.

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A Deutsche Lufthansa superou a rival Air France-KLM em uma oferta para adquirir quase 50% de participação, avaliada em cerca de US$ 1,34 bilhão, na companhia aérea portuguesa TAP. O primeiro-ministro português, Luis Montenegro, disse nesta quarta-feira que o governo escolheu o grupo alemão para adquirir a participação de 49,9%, a primeira fase da privatização da transportadora nacional, por 1,20 bilhão de euros (US$ 1,34 bilhão), avaliando a companhia aérea em cerca de 2,55 bilhões de euros.

O Estado permanecerá como o maior acionista, com uma participação de 50,1%.

"O Grupo Lufthansa está seguindo uma agenda estratégica clara: apoiar o crescimento da TAP Air Portugal enquanto preserva sua identidade nacional e fortalecer de forma sustentável a conectividade de Portugal, particularmente com a América do Norte e Latina", disse o grupo.

A oferta da Lufthansa avaliou a TAP em 16% a mais do que a oferta rival da Air France-KLM e era mais certa, afirmou o governo.

A decisão encerra uma disputa pela aquisição da participação. As duas empresas disseram em abril que apresentaram ofertas não vinculativas pela TAP, após o governo português ter anunciado no verão passado que planejava vender uma participação de 49,9% na transportadora. Uma segunda fase da privatização pode começar em 2028, disse o governo.

Fonte: Dow Jones Newswires.