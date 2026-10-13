Porto do Recife recebe a maior carga de bobinas de aço dos últimos 8 anos, com mais de 25 mil toneladas
Navio Ekaterina trouxe de Santos 2.257 bobinas fabricadas pela Usiminas, insumo usado pelas indústrias automotiva, moveleira e da construção civil
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O Porto do Recife recebeu neste mês a maior carga de bobinas de aço dos últimos 8 anos. Foram 2.257 unidades, que somam mais de 25 mil toneladas, desembarcadas do navio Ekaterina, de bandeira panamenha, vindo do Porto de Santos (SP). É a maior quantidade do produto já descarregada de uma só vez em Pernambuco.
O volume chama atenção porque o aço em bobinas é matéria-prima de base para boa parte da indústria do estado. Do carro ao armário de escritório, passando por vigas e estruturas de prédios, o insumo está na origem de uma longa lista de produtos fabricados em Pernambuco.
“Foram 2.257 bobinas de aço, mais de 25 mil toneladas, o que reforça o posicionamento e a vocação do Porto do Recife para movimentar esse tipo de carga de produtos siderúrgicos e, ao mesmo tempo, a pujança da indústria pernambucana, sobretudo a automotiva, móveis e construção civil, que depende desse importante insumo para a produção de diversos materiais e bens de consumo que são produzidos no estado de Pernambuco. Além disso, demonstra a expertise, estrutura e eficiência operacional do Porto do Recife para a movimentação dessa importante carga, que é crescente no porto a cada ano”, destaca o diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel.
Insumo industrial
As bobinas desse carregamento foram fabricadas pela Usiminas, uma das maiores siderúrgicas do País e líder no mercado de aços planos. Elas abastecem indústrias de vários estados e servem de matéria-prima para setores como o automotivo, o da construção civil e o metalúrgico, de acordo com a Coordenação de Operações do porto.
O uso vai muito além da indústria pesada. O aço das bobinas vira chapas, tubos e peças que chegam ao dia a dia do consumidor em móveis, eletrodomésticos e máquinas.
“As bobinas de aço são bastante utilizadas na fabricação de chapas planas, perfis, tubos, fitas e diversas peças metálicas tubulares em linhas de produção contínuas ou de grande escala, como camas e móveis de escritórios, e em outras atividades, como construção civil, na produção de vigas e estrutura metálicas, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, bem como os setores naval e agrícola. É um produto extremamente importante para a indústria em geral”, explica o coordenador de Operações do Porto do Recife, Divard Oliveira.
Principal cliente
No porto da capital, a maior parte das bobinas tem um destino certo. A IPM (Indústria de Produtos Metalúrgicos) responde por 65% da movimentação do produto no terminal, com cerca de 100 mil toneladas por ano. Só a carga do Ekaterina equivale a cerca de um quarto desse volume anual.
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Com matriz no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e filial em Caaporã (PB), a IPM atua em vários estados do Nordeste e gera cerca de 1.200 empregos diretos. A empresa trabalha com metalurgia pesada e serralheria industrial, com destaque para estruturas metálicas, peças em aço e corte e processamento de metais.
Depois do desembarque, as bobinas ficam nos pátios e armazéns do próprio porto. A retirada é feita em caminhões, conforme a necessidade das empresas que importam o produto, o que permite à indústria receber o aço aos poucos, sem precisar estocar toda a carga em suas próprias instalações.