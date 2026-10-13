Fernando de Noronha mais perto da descarbonização da geração de energia elétrica

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Projeto Noronha Verde reduzirá em mais de 22 mil toneladas as emissões anuais de CO? e transformará a matriz energética do arquipélago

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O Arquipélago de Fernando de Noronha está prestes a dar um dos passos mais significativos de sua história rumo à sustentabilidade. Desenvolvido pela Neoenergia, o Projeto Noronha Verde representa um marco para a descarbonização da geração de energia do arquipélago, com estimativa de eliminar as emissões de gases poluentes em cerca de 22 mil toneladas de CO2 por ano.

Com o avanço da iniciativa, a ilha se tornará a primeira da América Latina habitada a contar com um sistema elétrico descarbonizado, baseado na geração solar fotovoltaica associada a modernas tecnologias de armazenamento em baterias. O projeto, que entra na fase final, tem a conclusão prevista para o próximo mês de dezembro.

A definição das áreas destinadas à instalação dos painéis solares contou com a participação de instituições e representantes locais, entre eles o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), a Administração de Fernando de Noronha e a Neoenergia Pernambuco. A escolha dos locais considerou critérios técnicos, operacionais e ambientais, priorizando intervenções em áreas com espécies exóticas e invasoras, preservando a vegetação nativa e os ecossistemas característicos da ilha.

Todas as etapas do empreendimento foram previamente avaliadas e aprovadas pelos órgãos competentes tanto no âmbito Estadual quanto Federal, seguindo rigorosamente o processo de licenciamento ambiental, que incluiu estudos técnicos e sociais, além da realização de audiências públicas.

Como parte dos compromissos assumidos durante o licenciamento ambiental, a Neoenergia também está realizando ações de compensação ambiental por meio do plantio de 20 mil mudas de espécies nativas a partir do resgate de sementes de espécies da ilha e o plantio está sendo realizado em áreas previamente selecionadas pelos órgãos ambientais. A iniciativa contribuirá para a recuperação de áreas degradadas na ilha e para o fortalecimento da biodiversidade local, reforçando o compromisso do projeto com a preservação dos recursos naturais do arquipélago.

Contrapartidas socioambientais

A implantação do projeto Noronha Verde inclui, ainda, diversas contrapartidas socioambientais assumidas pela Neoenergia em benefício da comunidade local. Entre elas estão as ações de recuperação e desassoreamento do Açude da Ema, em parceria com a Associação de Agricultores Noronha Terra, além da reforma da Casa da Farinha (espaço para comercialização da produção agrícola), o cercamento da área utilizada pela associação, além da implantação de uma nova infraestrutura elétrica para apoiar as atividades agrícolas, concluída no mês de setembro.

“O Noronha Verde é um projeto transformador que coloca Fernando de Noronha na vanguarda da transição energética. A partir de uma solução inovadora que combina energia solar e armazenamento em baterias, estamos reduzindo drasticamente a dependência de combustíveis fósseis e construindo um legado ambiental para as futuras gerações. Trata-se de uma iniciativa que reforça o compromisso da Neoenergia com a descarbonização, a inovação e o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos”, destaca o superintendente de Meio Ambiente da Neoenergia, Daniel Daibert.

Além dos benefícios ambientais, o Noronha Verde aumentará a segurança energética da ilha e tornará o sistema elétrico mais eficiente e resiliente. Com a conclusão do projeto, a atual Usina Tubarão, que hoje consome cerca de 10 milhões de litros de combustível por ano, passará a operar prioritariamente como sistema de contingência e segurança operacional.

Ao combinar inovação tecnológica, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, o Projeto Noronha Verde consolida Fernando de Noronha como referência nacional em transição energética e sustentabilidade, demonstrando que é possível aliar proteção ambiental, segurança energética e combate às mudanças climáticas em um dos patrimônios naturais mais importantes do Brasil.

Ações de eficiência energética

No âmbito do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, desde 2009, estão sendo implementadas um conjunto de iniciativas voltadas à conscientização da população, geração distribuída e redução do consumo de energia. Entre elas, destaca-se um projeto piloto em execução, que contempla ações de comunicação e engajamento da comunidade, incluindo o programa Monitores da Energia, além da criação do Selo Mais por Noronha, que indica boas práticas de eficiência energética em estabelecimentos comerciais.

A empresa também avança com um projeto que prevê a instalação de sistemas fotovoltaicos em até dez unidades da administração de Fernando de Noronha, com investimento estimado em R$ 2 milhões. Paralelamente, estão em estudo projetos para a substituição de equipamentos menos eficientes, com potencial de troca de aparelhos de ar-condicionado e geladeiras, contribuindo para a redução do consumo energético. Complementando essas iniciativas, a Neoenergia trabalha na formulação de propostas de políticas públicas capazes de incentivar o uso racional da energia elétrica e promover uma cultura permanente de eficiência energética em Fernando de Noronha.

Sobre o Projeto Noronha Verde

O Noronha Verde é um projeto da Neoenergia voltada à transformação da matriz energética de Fernando de Noronha, por meio da implantação de sistemas de geração solar fotovoltaica e armazenamento de energia em baterias. O objetivo é reduzir significativamente a dependência de combustíveis fósseis, ampliar a segurança energética do arquipélago e contribuir para a descarbonização da geração elétrica da ilha. A iniciativa integra o Programa Mais por Noronha e conta com a parceria do Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), e do Governo do Estado de Pernambuco.