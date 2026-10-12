Petróleo fecha em alta com ataques houthis contra sauditas e falha de cessar-fogo na Ucrânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, alertou que a pressão sobre o mercado de petróleo continuará até que o Estreito de Ormuz seja totalmente reaberto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, 12, em meio à intensificação de ataques dos Houthis contra a Arábia Saudita e a novas hostilidades da Rússia contra alvos energéticos ucranianos, mesmo após o presidente dos EUA, Donald Trump, declarar um "cessar-fogo energético" entre os dois países.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 1,84% (US$ 1,93), a US$ 106,65 o barril. Já o petróleo WTI para novembro avançou 2,06% (US$ 1,89), a US$ 93,74 o barril, na Nymex.

A Arábia Saudita iniciou hoje uma investigação para determinar como suas defesas aéreas falharam em interceptar uma série de mísseis e drones disparados por rebeldes Houthis do Iêmen - incluindo um ataque ao aeroporto de Riad que matou pelo menos 13 pessoas e feriu mais de 300 -, informaram duas autoridades regionais. O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, alertou que a pressão sobre o mercado de petróleo continuará a se intensificar até que o Estreito de Ormuz seja totalmente reaberto e a confiança, restaurada.

Já na guerra da Ucrânia, autoridades ucranianas alegam que a Rússia continua a atacar instalações de energia mesmo após Trump anunciar, no domingo, que os dois lados teriam concordado com um "cessar-fogo energético". O republicano acrescentou hoje que a União Europeia pagou US$ 250 bilhões à Rússia pela compra de energia, ao defender a decisão de Washington de fazer um acordo sobre exportações de diesel com o governo de Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou quer um acordo de paz de longo prazo, em vez de um cessar-fogo temporário.

Em paralelo, as grandes petrolíferas começaram a aumentar a produção de petróleo e a retornar pessoal para as plataformas offshore no Golfo do México após a passagem do furacão Isaias.