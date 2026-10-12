Itaipu alerta para alta do rio Paraná e impacto no lado brasileiro da usina

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A empresa alertou para possíveis impactos em estruturas e residências localizadas no lado brasileiro da hidrelétrica, após ter afetado lado paraguaio

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O rio Paraná, que faz uma divisa natural entre o Brasil e o Paraguai, atingiu, na Ponte da Amizade, 115,39 metros nesta segunda-feira, 12, contra 110,50 metros na véspera. Com a rápida alta do rio, a Itaipu Binacional, que atende os dois países, alertou para possíveis impactos em estruturas e residências localizadas no lado brasileiro da hidrelétrica, depois de já ter afetado o lado paraguaio.

"Diante desse cenário, há previsão de possíveis impactos em estruturas e residências localizadas no lado brasileiro. As Defesas Civis municipal e estadual já estão cientes", disse a estatal em nota.

No lado paraguaio, a equipe da Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu, com o apoio das Forças Armadas, da Marinha Nacional, de voluntários e de moradores da comunidade, continua prestando assistência integral às famílias afetadas. A empresa destacou que os trabalhos de remoção de moradores e de seus pertences devem ser intensificados nos próximos dias na área baixa do bairro San Rafael.

"Com a operação realizada ao longo do dia, a expectativa é alcançar aproximadamente 60 famílias retiradas de suas residências até o momento", informou Itaipu em nota no domingo, 11.

De acordo com a Divisão de Estudos Hidrológicos da Superintendência de Operação, vinculada à diretoria técnica da Itaipu, os cálculos de vazão e de níveis dos rios Paraná e Iguaçu foram atualizados com base nas intensas chuvas registradas nas últimas 24 horas nas respectivas bacias hidrográficas.

"Os novos resultados indicam um aumento significativo das vazões de ambos os rios, contribuindo para a elevação do nível do rio Paraná", explicou a estatal controlada pela ENBPar do lado brasileiro, e pela Administración Nacional de Electricidad (Ande), do lado paraguaio.