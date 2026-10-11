fechar
Economia | Notícia

Abre e fecha: veja horário de shoppings e comércio no Recife e RMR neste feriado (12)

A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas do comércio varejista

Por JC Publicado em 11/10/2026 às 17:17
A expectativa do setor varejista local &eacute; alcan&ccedil;ar um crescimento de 5% nas vendas em compara&ccedil;&atilde;o com o mesmo per&iacute;odo do ano anterior.
A expectativa do setor varejista local é alcançar um crescimento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. - FILIPE JORDÃO/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

No feriado nacional desta segunda-feira (12), dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o comércio de rua do Recife funcionará de maneira facultativa. Em contrapartida, os shopping centers de toda a Região Metropolitana vão operar em seu horário habitual.

De acordo com Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a definição da jornada de cada estabelecimento fica a critério dos próprios lojistas. Ele reforça que as lojas têm permissão para abrir ao longo de todo o fim de semana e no próprio feriado, desde que respeitem os critérios acordados na convenção coletiva celebrada entre a categoria patronal e o sindicato dos comerciários.

A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas de setores voltados a brinquedos, eletrônicos, vestuário, calçados e doces. A expectativa do setor varejista local é alcançar um crescimento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para os consumidores que buscam variedade sem comprometer o orçamento, o Centro da cidade surge como a principal alternativa, impulsionado inclusive por compras destinadas a doações e ações sociais promovidas por empresas e entidades.

O otimismo do comércio pernambucano acompanha um levantamento feito em âmbito nacional pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O estudo aponta que, mesmo diante do cenário de endividamento das famílias e do clima de instabilidade econômica comum em anos eleitorais, aproximadamente 74% dos consumidores residentes em capitais pretendem ir às compras.

Embora os filhos ocupem o topo das intenções de presente, mencionados por 47% dos entrevistados, a tradição de presentear se estende expressivamente a sobrinhos (37%), netos (18%) e afilhados (14%). Entre os itens mais procurados no país, o segmento de roupas e calçados lidera a preferência com 37%, seguido de perto por bonecas e bonecos (35%), jogos educativos e de tabuleiro (26%), além de carrinhos, aviões e bolas (21%).

CONFIRA OS HORÁRIOS DOS SHOPPINGS DO RECIFE E RMR

Recife

Centro do Recife e bairros - facultativo

Shopping Centers:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping Afogados - das 9h às 18h

Shopping ETC - das 12h às 18h

 

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

 

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

 

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h;

 

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h.

 

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

 

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

 

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Leia também

Já pensando na próxima folga? Veja quais são os próximos feriados do 2º semestre
Feriados

Já pensando na próxima folga? Veja quais são os próximos feriados do 2º semestre
Feriado de São Salvador: confira o funcionamento dos serviços e a programação religiosa em Olinda
CELEBRAÇÃO

Feriado de São Salvador: confira o funcionamento dos serviços e a programação religiosa em Olinda

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.