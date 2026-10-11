Abre e fecha: veja horário de shoppings e comércio no Recife e RMR neste feriado (12)

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A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas do comércio varejista

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No feriado nacional desta segunda-feira (12), dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o comércio de rua do Recife funcionará de maneira facultativa. Em contrapartida, os shopping centers de toda a Região Metropolitana vão operar em seu horário habitual.

De acordo com Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a definição da jornada de cada estabelecimento fica a critério dos próprios lojistas. Ele reforça que as lojas têm permissão para abrir ao longo de todo o fim de semana e no próprio feriado, desde que respeitem os critérios acordados na convenção coletiva celebrada entre a categoria patronal e o sindicato dos comerciários.

A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas de setores voltados a brinquedos, eletrônicos, vestuário, calçados e doces. A expectativa do setor varejista local é alcançar um crescimento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para os consumidores que buscam variedade sem comprometer o orçamento, o Centro da cidade surge como a principal alternativa, impulsionado inclusive por compras destinadas a doações e ações sociais promovidas por empresas e entidades.

O otimismo do comércio pernambucano acompanha um levantamento feito em âmbito nacional pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O estudo aponta que, mesmo diante do cenário de endividamento das famílias e do clima de instabilidade econômica comum em anos eleitorais, aproximadamente 74% dos consumidores residentes em capitais pretendem ir às compras.

Embora os filhos ocupem o topo das intenções de presente, mencionados por 47% dos entrevistados, a tradição de presentear se estende expressivamente a sobrinhos (37%), netos (18%) e afilhados (14%). Entre os itens mais procurados no país, o segmento de roupas e calçados lidera a preferência com 37%, seguido de perto por bonecas e bonecos (35%), jogos educativos e de tabuleiro (26%), além de carrinhos, aviões e bolas (21%).

CONFIRA OS HORÁRIOS DOS SHOPPINGS DO RECIFE E RMR

Recife

Centro do Recife e bairros - facultativo

Shopping Centers:

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping Afogados - das 9h às 18h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h;

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h