Abre e fecha: veja horário de shoppings e comércio no Recife e RMR neste feriado (12)
A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas do comércio varejista
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No feriado nacional desta segunda-feira (12), dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, o comércio de rua do Recife funcionará de maneira facultativa. Em contrapartida, os shopping centers de toda a Região Metropolitana vão operar em seu horário habitual.
De acordo com Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a definição da jornada de cada estabelecimento fica a critério dos próprios lojistas. Ele reforça que as lojas têm permissão para abrir ao longo de todo o fim de semana e no próprio feriado, desde que respeitem os critérios acordados na convenção coletiva celebrada entre a categoria patronal e o sindicato dos comerciários.
A data festiva é impulsionada pelas comemorações do Dia das Crianças, período que tradicionalmente reaquece as vendas de setores voltados a brinquedos, eletrônicos, vestuário, calçados e doces. A expectativa do setor varejista local é alcançar um crescimento de 5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para os consumidores que buscam variedade sem comprometer o orçamento, o Centro da cidade surge como a principal alternativa, impulsionado inclusive por compras destinadas a doações e ações sociais promovidas por empresas e entidades.
O otimismo do comércio pernambucano acompanha um levantamento feito em âmbito nacional pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. O estudo aponta que, mesmo diante do cenário de endividamento das famílias e do clima de instabilidade econômica comum em anos eleitorais, aproximadamente 74% dos consumidores residentes em capitais pretendem ir às compras.
Embora os filhos ocupem o topo das intenções de presente, mencionados por 47% dos entrevistados, a tradição de presentear se estende expressivamente a sobrinhos (37%), netos (18%) e afilhados (14%). Entre os itens mais procurados no país, o segmento de roupas e calçados lidera a preferência com 37%, seguido de perto por bonecas e bonecos (35%), jogos educativos e de tabuleiro (26%), além de carrinhos, aviões e bolas (21%).
CONFIRA OS HORÁRIOS DOS SHOPPINGS DO RECIFE E RMR
Recife
Centro do Recife e bairros - facultativo
Shopping Centers:
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Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h;
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping Afogados - das 9h às 18h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h;
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h