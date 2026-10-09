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Economia | Notícia

RioMar Recife inicia arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário no Pina

Ponto de coleta recebe doações de itens novos e usados no Piso L1; agendamento para visitação à decoração temática também foi aberto

Por JC Publicado em 09/10/2026 às 9:37
Arrecadação de brinquedos no RioMar Recife
Arrecadação de brinquedos no RioMar Recife - Divulgação

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O shopping RioMar Recife antecipou o início da campanha Natal Solidário nesta sexta-feira (9). A ação arrecada brinquedos novos e usados em bom estado de conservação, que serão destinados a crianças de comunidades localizadas no entorno do centro de compras, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

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Doações e entidades beneficiadas

O baú de arrecadação foi instalado no Piso L1, em frente à Praça de Eventos 1, funcionando durante todo o período de montagem da estrutura festiva do estabelecimento.

A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Nesta edição, os itens arrecadados atenderão aos alunos de duas unidades de ensino da região: as creches escolas Arthur Araújo Lula da Silva e Vovó Mariinha.

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Relembre a decoração de Natal do Shopping RioMar em 2021

Agendamento para visitação

Paralelamente à arrecadação, o empreendimento abriu o cadastro gratuito para o público que planeja visitar a decoração natalina deste ano, intitulada "Natal dos Brinquedos RioMar".

Para evitar filas e organizar o fluxo de visitantes, o acesso ao espaço temático exige agendamento prévio de data e horário. A marcação deve ser efetuada no aplicativo oficial do shopping, na aba "Eventos".

Durante a etapa de preparação da Praça de Eventos 1, os frequentadores também podem visualizar os bastidores da montagem por meio de uma estrutura interativa instalada no tapume do local.

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