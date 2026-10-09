RioMar Recife inicia arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário no Pina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ponto de coleta recebe doações de itens novos e usados no Piso L1; agendamento para visitação à decoração temática também foi aberto

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O shopping RioMar Recife antecipou o início da campanha Natal Solidário nesta sexta-feira (9). A ação arrecada brinquedos novos e usados em bom estado de conservação, que serão destinados a crianças de comunidades localizadas no entorno do centro de compras, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Doações e entidades beneficiadas

O baú de arrecadação foi instalado no Piso L1, em frente à Praça de Eventos 1, funcionando durante todo o período de montagem da estrutura festiva do estabelecimento.

A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Nesta edição, os itens arrecadados atenderão aos alunos de duas unidades de ensino da região: as creches escolas Arthur Araújo Lula da Silva e Vovó Mariinha.

Relembre a decoração de Natal do Shopping RioMar em 2021

Agendamento para visitação

Paralelamente à arrecadação, o empreendimento abriu o cadastro gratuito para o público que planeja visitar a decoração natalina deste ano, intitulada "Natal dos Brinquedos RioMar".

Para evitar filas e organizar o fluxo de visitantes, o acesso ao espaço temático exige agendamento prévio de data e horário. A marcação deve ser efetuada no aplicativo oficial do shopping, na aba "Eventos".

Durante a etapa de preparação da Praça de Eventos 1, os frequentadores também podem visualizar os bastidores da montagem por meio de uma estrutura interativa instalada no tapume do local.