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Economia | Notícia

IPCA em setembro fica em 0,82%, valor acima do esperado

Segundo a mediana das estimativas do mercado medidas pela pesquisa Projeções Broadcast o IPCA de setembro deveria acelerar para 0,76%

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2026 às 16:26
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Recomposição dos preços de alimentos ajudou a sustentar a alta do índice - Tânia Rêgo/Agência Brasil

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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro ficou em 0,82%, 1,14 ponto porcentual (p.p.) acima da queda de 0,32% registrada em agosto, divulgou nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou acima do esperado. Segundo a mediana das estimativas do mercado medidas pela pesquisa Projeções Broadcast o IPCA de setembro deveria acelerar para 0,76%. As projeções, todas de alta, iam de 0,57% a 0,83%.

A saída do bônus de Itaipu na conta de energia e a recomposição dos preços de alimentos sustentaram a alta do índice.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,95% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,58%, acima dos 4,22% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2025, a variação havia sido de 0,48%.

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação positiva em setembro. Habitação registrou a maior alta e impacto (2,31% e 0,35 p.p.), seguido de transportes (0,89%) e alimentação e bebidas (0,83%).

Taxas longas caem

Os juros futuros médios e longos recuam nesta sexta-feira, 9, ampliando a desinclinação da curva e dando continuidade ao rali eleitoral após as últimas pesquisas de intenção de voto - Datafolha e AtlasIntel/Bloomberg - mostrando o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança. Já os curtos operam estáveis, com viés de alta, após o IPCA de setembro subir 0,82%, ficando perto do teto das estimativas (0,83%).

Às 9h10 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,443%, de 13,441% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 12,230%, de 12 315%, e o para janeiro de 2031 caía para 12,315%, de 12,447% no ajuste de quinta (8).

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