Região lidera a transição energética, com mais de 90% da capacidade eólica do país

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Recorde de geração, avanço da energia solar e interesse de data centers convivem com cortes de produção e linhas de transmissão insuficientes

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Em 3 de setembro de 2025, o vento produziu no Nordeste mais energia do que a região consome. Em média ao longo do dia, as usinas eólicas geraram o equivalente a 139,12% do consumo regional, o que garantiu o abastecimento de todo o Nordeste e ainda permitiu enviar às demais regiões do país o equivalente a 39,12% desse consumo, num recorde diário registrado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e reunido pela Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (ABEEólica).



O episódio ilustra a liderança do Nordeste na transição energética brasileira. Dos 34,9 GW de capacidade eólica em operação comercial no país, mais de 90% estão em estados nordestinos, segundo a ABEEólica. Bahia, com 11,8 GW, e Rio Grande do Norte, com 10,8 GW, respondem juntos por quase 65% da capacidade nacional, seguidos pelo Piauí, com 4,4 GW, e pelo Ceará, com 2,6 GW.



Liderança energética



Pernambuco aparece com 1,3 GW distribuídos em 45 parques, e a Paraíba, com 1,1 GW em 42 usinas. Com a maior parte da capacidade instalada na região, o Brasil subiu do 15º lugar, em 2012, para o 5º, em 2024, no ranking mundial de capacidade eólica instalada em terra, segundo o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC).



"O Nordeste é um polo de crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil justamente pelos recursos renováveis de produção de energia, seja eólica, seja solar", afirma a presidente da ABEEólica, Elbia Gannoum. "Quando colocamos a lupa dentro do Brasil, ela vai exatamente para o Nordeste, pelo potencial que a região tem em energia renovável, em mineração e em bioeconomia", acrescenta.



"A energia eólica vem crescendo e se desenvolvendo no Brasil, principalmente nos últimos 15 anos, e toda essa história é do Nordeste brasileiro", enfatiza. A região, que já foi vista como limitada pelo semiárido e pelas condições de clima, "virou essa página justamente com o aproveitamento dos recursos renováveis", avalia.



"Falar do Nordeste no Dia do Nordestino é muito importante, porque se fala muito da questão social e até econômica da região, da dificuldade de o Nordeste crescer e se desenvolver. Mas isso ficou no passado. A indústria de energia renovável já é uma indústria de destaque no Nordeste, e, numa perspectiva futura, será ainda mais, porque o Brasil vai investir mais em energias renováveis", frisa Elbia.



Efeito local



Os parques também contribuíram para mudar a economia dos municípios. Estudo da consultoria GO Associados, feito para a ABEEólica, comparou cidades com e sem usinas eólicas e identificou, entre as que receberam os parques, aumento de 21,15% no PIB real entre 1999 e 2017 e crescimento de cerca de 20% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre 2000 e 2010.



Em escala nacional, a associação calcula que o Brasil já investiu mais de R$ 251 bilhões no setor, o que gerou retorno de mais de R$ 729 bilhões para o PIB, considerando a capacidade instalada acumulada até outubro de 2025. A construção dos parques criou mais de 380 mil postos de trabalho diretos e indiretos, o equivalente a 10,7 empregos por megawatt (MW) instalado.



A operação e a manutenção sustentam, de forma permanente, cerca de 0,6 emprego por MW instalado, segundo estudo de 2022 do economista Bráulio Borges, do FGV Ibre, elaborado a pedido da ABEEólica. Em 2024, a geração eólica também evitou a emissão de 40,2 milhões de toneladas de CO?, o equivalente ao que emitem cerca de 27,7 milhões de automóveis de passeio.



Nova indústria



Elbia Gannoum, presidente da ABEEólica, espera uma grande retomada dos investimentos em energias renováveis nos próximos dois ou três anos - Divulgação

A abundância de energia limpa começa a atrair setores que consomem muita eletricidade. Os data centers, estruturas que abrigam os servidores das empresas de tecnologia, são "a nova página da industrialização mundial", define Elbia. "Nessa corrida da transição energética, naquilo que chamamos de novo modelo econômico global, o Brasil tem grande potencial para se industrializar e se tornar uma potência industrial, com os seus ativos de energia renovável, de mineração e de bioeconomia", observa.



No Ceará, o primeiro data center do TikTok na América Latina será instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém e deve funcionar com energia 100% renovável. "Esse é o retrato da realidade do Brasil, do Nordeste e da energia renovável, com um pouco do passado e perspectivas muito boas num novo modelo econômico mundial e de transição energética", resume Elbia.



Cortes persistentes



"Tivemos um período de baixos investimentos e de crise na indústria de energia. Primeiro, com a redução dos investimentos, porque não havia mercado nem demanda. Mais recentemente, e no meio do caminho, enfrentamos e ainda enfrentamos os problemas com os cortes de geração", relata Elbia.



Os cortes ocorrem quando o operador do sistema determina a redução da produção das usinas mesmo havendo energia disponível. "Os cortes de geração tendem a permanecer no curto prazo. Não há uma solução imediata para eles", pontua a presidente da ABEEólica.



Uma saída começou a ser desenhada com a Lei 15.269/2025, que abre caminho para compensar os cortes de geração renovável ocorridos entre setembro de 2023 e novembro de 2025 por indisponibilidade da rede ou por exigências de confiabilidade do sistema, e cria bases para regulamentar o ressarcimento de cortes futuros. Os cortes por excesso de oferta de energia ficaram de fora.

A norma também abre o mercado livre de energia para consumidores de baixa tensão, medida que tende a estimular a demanda por fontes renováveis. Elbia explica que "uma nova lei foi criada para ressarcir parte das perdas dos geradores, e estamos acompanhando a sua regulamentação".



"Percebemos uma perspectiva de redução desses cortes mais à frente, a partir de 2028 ou 2029", prevê Elbia. "Esse marco legal, essa base regulatória, vai ser muito importante para que os investidores continuem acreditando no Brasil e fazendo os seus investimentos", completa.

Rede insuficiente



As linhas de transmissão ainda não atendem à demanda, e o governo federal vem promovendo leilões, em que empresas disputam o direito de construir novas linhas, para ampliar a rede. Os dois últimos, realizados em outubro de 2025 e entre março e julho de 2026, contrataram R$ 5,53 bilhões e cerca de R$ 5,1 bilhões em investimentos, respectivamente, com obras no Nordeste para escoar a energia gerada na região e dar mais estabilidade à rede, segundo a Aneel e a EPE.



As obras, porém, não são rápidas. Os contratos preveem de 42 a 60 meses para a conclusão das obras, contados da assinatura, e os do leilão de outubro de 2025 só foram assinados em fevereiro deste ano. Um novo leilão, com R$ 8,9 bilhões em investimentos previstos, está marcado para 30 de outubro e inclui obras na Bahia e na Paraíba.



A chegada de grandes consumidores, como data centers e indústrias, aumenta a pressão sobre o sistema. Em junho, a EPE propôs obras de transmissão para conectar até 4 GW dessas cargas no Ceará e no Piauí a partir de 2032, com cerca de 1,8 mil km de linhas que ligam também o Rio Grande do Norte, e a expansão do vento e do sol depende ainda de soluções de armazenamento de energia.



Energia solar



Instalação de 31 mil painéis solares em Fernando de Noronha - Divulgação/Neoenergia

A transição energética do Nordeste também passa pela energia solar. A fonte cresce em ritmo acelerado no país e, em 21 de agosto deste ano, chegou a atender 54,56% da demanda nacional de eletricidade às 11h, um novo recorde do sistema elétrico, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).



Hoje, a energia solar soma 76,6 GW de potência instalada, o equivalente a 28% da matriz elétrica brasileira quando se inclui a geração distribuída. Desde 2012, o setor acumula mais de R$ 341,7 bilhões em investimentos e 2,2 milhões de empregos gerados, de acordo com a entidade.



Seis estados nordestinos, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, concentram 62,5% da potência das usinas solares de grande porte autorizadas no país e 53% da que já está em operação, segundo a ABSOLAR. Cerca de 79% do que foi autorizado nesses estados, porém, ainda não saiu do papel.



Já nos sistemas instalados em casas, comércios, indústrias e propriedades rurais, chamados de geração distribuída, a liderança é do Sudeste e do Sul, com São Paulo, Paraná e Minas Gerais à frente. O Nordeste responde por cerca de 22% dessa geração, com destaque para Bahia, Maranhão e Ceará, e Teresina e Fortaleza estão entre as dez cidades com mais potência instalada do país.



A fonte também sofre com os cortes de geração. Em 2026, até 24 de agosto, o volume de energia solar cortado equivale a 30,4% da geração da fonte, contra 13,4% em 2024, segundo a ABSOLAR, com base em dados do ONS.



Cadeia nacional



Na eólica, a indústria também se desenvolveu dentro do país. "Cerca de 80% de um aerogerador é produzido no país, inclusive com fabricação de equipamentos em Pernambuco", destaca Elbia. Na energia solar, o quadro é o inverso, com cerca de 80% dos equipamentos importados, segundo ela. A ABSOLAR registra 8 fabricantes de módulos e 4 de inversores cadastrados no Finame, linha de financiamento do BNDES para máquinas e equipamentos, e defende uma política industrial que reduza os preços dos componentes e gere mais empregos.



A crise recente também não freou o crescimento da região por completo, porque a indústria leva de dois a três anos entre a contratação e a operação de um parque. "Na verdade, o Nordeste nem parou de crescer, porque não deu tempo", avalia a presidente da entidade. "A nossa perspectiva para os próximos dois ou três anos é de uma grande retomada dos investimentos em energias renováveis no Brasil", aposta Elbia.



O Nordeste que durante décadas foi lembrado pelo que lhe faltava, a chuva, é hoje a região onde está a maior parte da capacidade eólica do país e onde se concentram grandes projetos de energia solar. O desafio agora é garantir que essa energia chegue ao sistema, com linhas de transmissão que acompanhem a geração, para que o vento e o sol se tornem, de fato, indústria, emprego e renda para a população.