Nordeste precisa destravar a infraestrutura para atrair mais investimentos

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Suape, Pecém e Itaqui já colocam a região no mapa da logística, mas rodovias ruins e ferrovias inacabadas limitam a chegada de novos negócios

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O Nordeste já reúne estruturas capazes de atrair grandes investimentos. Os portos de Suape, em Pernambuco, e do Pecém, no Ceará, são modernos, vêm batendo recordes de movimentação e despertam o interesse de investidores. A Bahia e Pernambuco abrigam as fábricas da BYD e da Stellantis, as mais modernas de todo o parque automotivo do país. E a Petrobras retomou a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, que vai dobrar de tamanho.



Mas os investimentos privados que chegam esbarram num limite conhecido. Rodovias em mau estado, ferrovias que se arrastam há décadas e uma rede logística que não conecta bem o interior aos portos encarecem a produção e afastam novos negócios. Na avaliação de economistas e pesquisadores que estudam a região, garantir investimentos em infraestrutura é a condição para que o Nordeste continue atraindo capital privado, sobretudo agora, com o fim dos incentivos fiscais previsto pela Reforma Tributária.

"O empresário não vai para um lugar de onde a mercadoria dele não sai nem da fábrica", resume a economista Tania Bacelar, sócia-fundadora da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento.



Portos em alta



Os portos são hoje o principal trunfo logístico da região. Em 2025, os terminais nordestinos movimentaram 296 milhões de toneladas, o equivalente a 21% de toda a carga portuária do país, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A maior parte sai do Maranhão, onde estão o Terminal de Ponta da Madeira, da Vale, e o Porto do Itaqui, em São Luís, que movimentou 36,8 milhões de toneladas no ano.



No Ceará, o Complexo do Pecém bateu recorde em 2025, com 20,9 milhões de toneladas, e ampliou em 27% a movimentação de contêineres. O porto tem rotas para 29 terminais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na América do Sul e abriga uma Zona de Processamento de Exportação que atrai projetos de data centers e de hidrogênio verde.



Em Pernambuco, Suape construiu a sua competitividade ao longo de quase cinco décadas. Inaugurado em 1978, a cerca de 40 quilômetros do Recife, o complexo reúne num mesmo território, de 17,3 mil hectares, um porto de águas profundas, uma extensa área industrial e conexões logísticas com o restante do país. A localização, próxima às principais rotas marítimas, facilita o acesso aos mercados internacionais, sobretudo à Costa Leste dos Estados Unidos e à Europa. Por terra, o porto se liga a Pernambuco, aos estados vizinhos e às demais regiões pela BR-101, pela PE-60 e pela Via Expressa.



Nos últimos anos, o porto investiu para receber navios maiores. As dragagens concluídas deixaram o canal externo homologado para 20 metros de profundidade, com 18,3 metros no acesso ao porto externo e 16,2 metros no acesso ao porto interno, o que abre espaço para novas linhas e rotas internacionais. As obras de recuperação do molhe de abrigo, de R$ 123 milhões, estão com 45% dos serviços concluídos, e a dragagem dos futuros cais 6 e 7 aguarda aprovação. O avanço mais recente é o terminal de contêineres da

APM Terminals, do grupo Maersk, concluído em junho de 2026, com investimento superior a R$ 2,2 bilhões. É o primeiro terminal totalmente eletrificado da América Latina e amplia em cerca de 55% a capacidade do complexo para movimentar contêineres.



A estrutura explica a chegada de grandes empresas. Suape abriga cerca de 90 empresas em operação, que geram mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, e acumula R$ 74,5 bilhões em investimentos privados desde a sua implantação, em segmentos como petróleo e derivados, petroquímica, alimentos e bebidas, energia, indústria naval, farmacêutica e transporte de veículos. Um novo ciclo começa com os combustíveis de baixo carbono. Duas plantas de e-metanol, produzido a partir de hidrogênio verde, somam cerca de R$ 4 bilhões em investimentos previstos, da dinamarquesa European Energy e da GoVerde.



Os resultados aparecem na movimentação de cargas. De janeiro a agosto de 2026, Suape movimentou 15,3 milhões de toneladas, alta de 22,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, e registrou em agosto a maior movimentação mensal da sua história, impulsionada pelo aumento da produção da Refinaria Abreu e Lima. Em 2025, o porto já havia batido recorde no embarque e desembarque de veículos, com quase 84 mil unidades.



"Suape tem um papel estratégico no desenvolvimento de Pernambuco e reúne condições muito favoráveis para ampliar ainda mais essa contribuição nos próximos anos. Estamos preparando o complexo para um novo ciclo de investimentos, com expansão da infraestrutura portuária, modernização, inovação e projetos ligados à transição energética. É um conjunto de iniciativas que fortalece nossa capacidade de atrair novos empreendimentos, ampliar conexões com o mercado internacional e gerar novas oportunidades para o Estado e para o Nordeste", afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.



A trajetória do complexo mostra que a infraestrutura leva tempo para dar retorno, mas compensa. Tania lembra que Pernambuco passou quatro décadas construindo Suape até que, num momento favorável da economia nacional, o porto se tornasse uma vantagem competitiva importante para atrair investidores. Na Bahia, o complexo portuário formado por Salvador, Aratu e Ilhéus completa a rede que conecta a região ao comércio exterior.



Indústria chegou



Fábricas da BYD, em Camaçari, e da Stellantis, em Goiana, colocam o Nordeste no centro da indústria automotiva mais moderna do país Fábricas da BYD, em Camaçari, e da Stellantis, em Goiana, colocam o Nordeste no centro da indústria automotiva mais moderna do país - BYD/Divulgação

A presença dessa estrutura ajuda a explicar a escolha do Nordeste por grandes investimentos industriais. Enquanto a indústria automobilística enfrenta dificuldades no Sudeste, as plantas mais modernas do setor estão na região. Em Camaçari, na Bahia, a BYD investiu R$ 5,5 bilhões, já produziu 100 mil veículos e emprega 5,5 mil trabalhadores diretos. Em Goiana, em Pernambuco, a Stellantis anunciou R$ 13 bilhões para os próximos anos, com a produção de modelos híbridos e da marca chinesa Leapmotor.



No complexo de Suape, a Petrobras retomou as obras do segundo trem da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), com investimento estimado em R$ 12 bilhões. Quando estiver concluída, em 2029, a refinaria vai dobrar a capacidade de processamento, de 130 mil para 260 mil barris de petróleo por dia, e se tornar a segunda maior da companhia.



Os números confirmam a tendência. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Sudeste e o Sul perderam participação no valor da produção industrial do país, enquanto o Nordeste seguiu o caminho inverso e ganhou espaço.



Gargalo rodoviário



O que trava a expansão está longe dos portos. Segundo a Carta Nordeste, documento do FGV Ibre que reuniu mais de 30 pesquisadores, cerca de 28% das rodovias da região estão em estado ruim ou péssimo. Um levantamento do Banco Mundial citado no documento estima que, somando saneamento, energia, telecomunicações e rodovias, cada estado nordestino precisaria investir entre 40% e mais de 60% do seu PIB para fechar o déficit de infraestrutura. As rodovias são o setor com maior carência. No Piauí, a necessidade chega a 40,5% do PIB estadual.



O problema também é sentido nas novas fronteiras agrícolas. No Matopiba, onde a soja segue em grande parte para exportação pelos portos do Itaqui e do Pecém, o chefe-geral da Embrapa Meio-Norte, Anísio Lima Neto, aponta como gargalos a armazenagem, a energia e as estradas. "Não é que seja ruim, é que pode melhorar, principalmente a malha viária de acesso às fazendas", avalia.



Trilhos atrasados



Ministro do TCU quer "alinhar" entendimento sobre retomada das obras da Transnordestina Ministro do TCU quer "alinhar" entendimento sobre retomada das obras da Transnordestina - Divulgação/MDR

Nas ferrovias, a situação é mais delicada. A Transnordestina, concedida em 1997 e com obras iniciadas em 2006, ainda não foi concluída. O trecho entre Eliseu Martins, no Piauí, e o Pecém, com 1.206 quilômetros, recebeu reforço de R$ 600 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste neste ano. Já o ramal até Suape segue parado, à espera de uma decisão do Tribunal de Contas da União, marcada para 14 de outubro.



Na Bahia, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que deveria ligar o oeste produtor ao Porto Sul, em Ilhéus, também enfrenta atrasos. A concessionária responsável pelo primeiro trecho e pelo porto está inadimplente com as obras e negocia a venda da concessão.



Enquanto isso, o país planeja uma nova malha ferroviária concentrada no Sul e no Sudeste, ligada às rotas de integração com a América do Sul e o Pacífico. A Carta Nordeste alerta para o risco de a região ficar de fora desse movimento e limitada ao comércio pelo Atlântico no que chama de "século do Pacífico".

Para o economista Flávio Ataliba, coordenador do Centro de Estudos para Desenvolvimento do Nordeste do FGV Ibre, a disputa entre estados agrava o atraso.

"A Transnordestina interessa ao Maranhão, ao Piauí, ao Ceará e a Pernambuco e vai beneficiar todo mundo. Muitos projetos não são exclusivos, são complementares", pondera.



Investir para atrair



A urgência aumenta com a Reforma Tributária. Por décadas, os estados nordestinos usaram incentivos do ICMS para atrair empresas. Com o fim desse instrumento, a vantagem competitiva terá de vir de outros fatores, como custo logístico, energia e mão de obra qualificada. A Carta Nordeste defende que os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional priorizem justamente a infraestrutura logística e energética, capaz de reduzir o custo de produção na região.



Tania segue a mesma linha. Ela defende que o novo fundo seja aplicado em infraestrutura e na qualificação de pessoas e que os empresários participem das decisões sobre o uso do dinheiro.



Os portos modernos já existentes mostram o caminho. Para Ataliba, o Nordeste reúne condições para se tornar uma plataforma de exportação, pela proximidade com os Estados Unidos, a Europa e a África.

"Temos produtos com potencial para serem vendidos a outros países, portos modernos com capacidade e a proximidade física dada pela própria natureza", destaca. Falta, ligar o interior a esses portos, com estradas e trilhos à altura dos investimentos que a região já atraiu.