Identidade nordestina move uma economia criativa que conquista o Brasil e o mundo
Moda, design e artesanato ganham mercado no Brasil e no exterior ao transformar cultura local e saberes manuais em diferencial e fonte de renda
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O Nordeste se destaca pela força de sua identidade cultural e pela diversidade de tradições que ajudam a diferenciá-lo das demais regiões do país. São festas populares, danças, saberes, ofícios e expressões transmitidos de geração em geração. Parte desse patrimônio é reconhecida pelo Iphan, que reúne 24 registros de bens culturais imateriais ligados à região, entre eles o frevo, o maracatu, o bumba meu boi, a literatura de cordel e a roda de capoeira.
Essa riqueza cultural alimenta a economia criativa nordestina. A identidade da região se traduz no audiovisual, na fotografia, nas artes plásticas, no artesanato, na moda e na gastronomia, transformando referências locais em produção, renda e diferencial de mercado.
Vitrine nordestina
Nem todo criador da região consegue transformar esse capital cultural em negócio. Foi para ocupar essa lacuna que surgiu a Nordestesse, plataforma criada pela jornalista baiana Daniela Falcão para dar visibilidade a marcas e artesãos do Nordeste e ajudá-los a chegar ao mercado.
Daniela passou 30 anos fora do Nordeste e era CEO das Edições Globo Condé Nast, empresa que editava a revista Vogue, quando foi para o Recife, no início da pandemia. Estilistas, designers e artistas plásticos de toda a região passaram a lhe mandar mensagens para que conhecesse o trabalho deles. "Comecei a ver coisas excepcionais", lembra. Ela passou a contar a história dessas marcas no próprio perfil do Instagram.
"As pessoas ficavam encantadas e queriam saber mais detalhes, onde comprar", conta.
Os criadores ligavam para contar que o número de seguidores tinha triplicado, que o produto tinha esgotado e que jornalistas e celebridades passaram a segui-los. Depois de sair da Globo Condé Nast, em novembro de 2021, Daniela viajou de carro do Recife ao Piauí, pelo litoral, e decidiu empreender. "O que eu sei fazer é conectar", resume.
A Nordestesse nasceu dessa decisão. O primeiro post oficial saiu em julho de 2022, e o primeiro ponto de venda abriu em setembro do mesmo ano, lembra Daniela, que toca o negócio com a irmã. A plataforma documenta e divulga o trabalho de criadores dos nove estados do Nordeste, com ênfase no design autoral e no resgate de tradições, e hoje atua em conteúdo, varejo, consultorias e projetos especiais, com cerca de seis festivais de vendas por ano.
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Valor regional
"Para vender fora do Nordeste, ou até fora do seu estado, é preciso trazer o que só você tem", afirma a fundadora da Nordestesse. Ela cita uma frase de Tolstói segundo a qual, para ser universal, é preciso olhar para a própria aldeia, e diz que essa é a ideia defendida na curadoria e nos treinamentos da plataforma, para que as marcas ganhem autoestima.
"Durante muito tempo, o regional foi tratado como algo menor", observa. Hoje, a situação mudou. A pandemia ajudou nessa virada. "Uma elite que não podia viajar para fora teve que descobrir lugares espetaculares no Brasil", diz. Daniela vai além e defende que "a cultura popular do Brasil é a cultura popular nordestina".
A surpresa que Daniela sentiu ao conhecer esses criadores é a mesma que, segundo ela, atrai o público. Ela acredita que "o mesmo espanto que eu tive é o que faz a Nordestesse fazer tanto sucesso", um espanto "que vem com carinho, com orgulho de ser brasileiro". "Eu me surpreendi não por acharmos que o Nordeste não fosse capaz, mas por conhecermos tão pouco. Todas essas coisas já estavam ali", completa. Quase 40% do público da plataforma ainda é do Sudeste, afirma.
Uma das marcas que passaram pela vitrine da Nordestesse mostra como a identidade local pode virar produto. A Casa Cactus nasceu em 2019, em Teresina, pelas mãos de Eduardo Barros e Fernando Freitas, como uma loja de camisaria masculina. Com o lockdown da pandemia, a marca se reinventou e voltou o olhar para o artesanato feminino, criando peças esculturais em crochê e em outras técnicas manuais, sempre com materiais naturais.
A marca traz referências a Pedro II, cidade a 200 quilômetros de Teresina onde Eduardo nasceu e que abriga a maior jazida de opala do país, e trabalha com uma rede de 30 artesãs, que levam ao crochê sementes de açaí, tucum e jarina, pedras naturais e até escamas de pirarucu.
O trabalho chegou a Anitta, que vestiu, em julho, um vestido vermelho de crochê com pérolas e tassel da Casa Cactus na faixa "Ponta de Pé", do álbum Equilibrivm II. A peça levou cerca de 30 horas para ser produzida, segundo a Nordestesse, e a cantora também escolheu uma criação da marca para o Conversa com Bial, da TV Globo.
Moda artesanal
O crochê da Casa Cactus é um exemplo de como o saber manual conversa com a moda, um encontro que a Nordestesse procura ampliar. A plataforma atua como ponte entre estilistas e grupos artesanais da região, e uma das iniciativas nessa linha é o Mãos da Moda, criado com o Riachuelo Lab, plataforma de incentivo a talentos da varejista.
O projeto conecta estilistas e grupos artesanais do Nordeste em técnicas como bordado, crochê, renda, tear, cestaria e couro. Na primeira edição, oito marcas, seis da Bahia e duas da Paraíba, criaram minicoleções com os grupos, que receberam apoio financeiro, e desfilaram no Dragão Fashion Brasil, em Fortaleza, em junho. As seis marcas baianas lançaram as coleções na loja conceito da Riachuelo, em São Paulo, em agosto.
"O objetivo é mostrar que o artesão ganha quando está junto da moda e que a moda nordestina também ganha quando usa o saber manual", explica Daniela. "Muitas vezes, a artesã faz uma passadeira ou um caminho de mesa vendido muito barato, que não paga a sua hora de trabalho. Quando vai para a moda, gera um desejo maior em outro público e termina sendo mais bem remunerada."
O exemplo que ela cita é o Olê Rendeiras, da marca cearense Catarina Mina. O projeto, criado em 2019 em parceria com a empresa de energia renovável Qair, reúne cerca de cem rendeiras de 14 comunidades de Trairi, no litoral do Ceará, e gera renda com coleções de renda de bilro. Daniela admite, porém, que o caminho está longe do fim. "Claro que ainda há muita mais-valia e muita exploração", afirma.
Ilustração em cerâmica
O mesmo movimento de transformar referências locais em produto de mercado aparece no design de objetos. No Recife, o ilustrador Guilherme Lira encontrou na fauna brasileira a matéria-prima da Ceramiquinho, marca de peças decorativas em cerâmica que hoje o leva da Fenearte a feiras internacionais.
A cerâmica entrou na vida dele na pandemia, quando o ilustrador, formado em design, começou a experimentar o material para unir os dois universos. "A Ceramiquinho é minha marca de ilustrações em cerâmica", define. A ideia de usar animais brasileiros surgiu de uma constatação. "Eu percebi que tinha muita representação na cerâmica de animais de outros lugares", conta, e passou a criar uma coleção com botos, jacarés, tucanos, araras e outros bichos com os quais o público se conecta.
Hoje, a marca é a principal fonte de renda de Guilherme e ocupa quase todo o seu tempo. As peças são feitas no ateliê dele, no Poço da Panela, no Recife. Ele já participou de quatro edições da Fenearte, de 2023 a 2026, e lançou uma coleção com a Riachuelo, feita com as Bordadeiras de Timbaúba. A Nordestesse acompanha o trabalho dele desde antes: publicou um perfil do designer em 2023, quando ele estreou na Fenearte como artesão.
Neste ano, a Fenearte já tinha aproximado Guilherme de 12 compradores internacionais. Alguns foram conhecer o ateliê no Recife. Em setembro, ele levou as peças à Maison&Objet, uma das principais feiras internacionais de design, decoração e lifestyle, realizada em Paris de 10 a 14 de setembro, por meio da ApexBrasil. O evento reúne marcas, designers, arquitetos, varejistas e compradores de mais de 130 países.
Na feira, de negócios e venda no atacado, Guilherme levou apenas o mostruário, porque o objetivo era fazer contatos. "Levar o que a gente faz aqui no ateliê para o mundo todo olhar foi meio surreal", conta. "Lá existe um design europeu que às vezes é meio homogêneo, e acho que a nossa força está justamente nessa característica mais singular", avalia.
Mercado crescente
A 26ª Fenearte, em Olinda, reuniu 350 mil pessoas em 12 dias, um recorde, e movimentou R$ 173,6 milhões, acima dos R$ 163 milhões de 2025. A feira teve ainda a primeira rodada internacional de negócios em parceria com a ApexBrasil, que movimentou R$ 6,6 milhões e reuniu compradores de oito países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Colômbia.
Daniela vê na feira a mesma força que impulsionou a Nordestesse. "O mesmo interesse que faz a Fenearte bater recorde de público ano a ano fez a Nordestesse crescer tanto", afirma.
No país, a indústria criativa movimentou R$ 393,3 bilhões em 2023, o equivalente a 3,59% do PIB, e empregou formalmente 1,26 milhão de pessoas, segundo a Firjan.
Revolução criativa
"Dizem que, depois da Revolução Industrial e da Revolução da Informação, virá a Revolução da Criatividade. Aposto muito nisso. Nesse sentido, o Nordeste tem uma chance de ouro", prevê Daniela.
Do desenho que vira cerâmica à renda de bilro que vira coleção de moda, a identidade nordestina deixou de ser apenas memória para se tornar ativo econômico. O desafio, como lembra a própria Daniela, é garantir que esse valor chegue também a quem faz, os artesãos e artesãs que guardam o saber que dá origem a tudo isso.