Fronteiras agrícolas do Matopiba e do Vale do São Francisco impulsionam economia nordestina

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Novas fronteiras agrícolas, com grãos no Cerrado e fruticultura irrigada no sertão, atraem indústrias, ampliam exportações e mudam a imagem da região

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Duas fronteiras agrícolas vêm redesenhando a economia do Nordeste no campo. No Cerrado do Matopiba, que já responde por 14% de toda a soja produzida no país, a colheita deve chegar a 25,4 milhões de toneladas na safra 2025/26, alta de 11,4% sobre o ciclo anterior. No sertão do São Francisco, a fruticultura irrigada responde por mais de 90% da manga e 98% da uva exportadas pelo país.



Matopiba é a sigla que junta as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região reúne 337 municípios e cerca de 73 milhões de hectares, com limites oficializados por decreto em 2015. Além do Tocantins, que fica no Norte, abrange o sul do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia, onde soja, milho e algodão ocupam o Cerrado.



Cerrado nordestino



Soja respondeu por 82,7% das exportações do Piauí em 2025, com US$ 991,1 milhões - Wenderson Araújo / Trilux

Em 1975, quando foi criada a Embrapa Meio-Norte, em Teresina, o Brasil não produzia alimento suficiente para abastecer a própria cesta básica. "Não tínhamos tecnologia para produzir nos trópicos, e somos um país tropical", recorda o chefe-geral da unidade, Anísio Lima Neto. A partir de então, as pesquisas da Embrapa permitiram preparar o Cerrado para a produção.



"Dominamos o manejo do solo, que era ácido e pobre, e chegamos com tecnologia para corrigir a acidez e permitir a produção nesse solo", explica Anísio. O passo seguinte foi adaptar as plantas. Ninguém falava em produzir soja, milho ou algodão em grande escala e a Embrapa entrou com o melhoramento das plantas para levá-las ao cinturão tropical.



O resultado apareceu nos anos 1990, com a chegada de produtores do Sul. "Nos anos 1990, o Piauí começou a despertar com a chegada dos catarinenses, dos paranaenses e dos gaúchos, que subiram para onde a terra era barata e havia tecnologia. Era um novo Eldorado", conta Anísio.



Surgiram as cultivares de soja tropical e de milho geradas pela Embrapa, e a produtividade aumentava a cada ano, com novas áreas abertas. Os produtores do Sul se espalharam pelos quatro estados, como na região de Balsas, no Maranhão, e no entorno.



O Centro-Oeste foi ocupado antes e a terra ficou cara, enquanto o Matopiba oferecia terra barata e tecnologia. "Quem tinha 10 alqueires no Sul vendia por um milhão e, chegando aqui, comprava 100 alqueires", exemplifica Anísio. "A Embrapa está na gênese do desenvolvimento dessa região", afirma.



Cadeia agroindustrial



A fronteira agrícola do Cerrado também atrai investimentos para a região. Com a produção de grãos em escala, empresas passam a instalar indústrias perto das lavouras, para processar a safra no próprio Nordeste e agregar valor ao que antes saía só em grão.



Em Balsas, no Maranhão, a Inpasa inaugurou em agosto de 2025 uma biorrefinaria de etanol de milho, com investimento de R$ 2,5 bilhões e capacidade para processar 2 milhões de toneladas de milho e sorgo por ano. Em Uruçuí, no Piauí, a BrasBio acendeu em julho a caldeira da primeira usina de etanol de milho do estado, um investimento de R$ 1,18 bilhão que entra na fase final de implantação.



"A produção de etanol de milho gera dois coprodutos, o DDG e o DDGS, que são elementos fundamentais para a produção de proteína animal, na pecuária bovina, na suinocultura e na avicultura. Mais uma vez, há a potencialização da agroindústria", explica Anísio. O efeito já aparece em Uruçuí, onde a Nutriza, do Grupo Tomazini, constrói um frigorífico de aves com capacidade para abater cerca de 500 mil aves por dia, com previsão de 20 mil empregos diretos e indiretos e início da operação no primeiro semestre de 2028, segundo o governo do Piauí.



Rota exportadora



A soja é o retrato da força da produção agrícola do Piauí. Em 2025, o grão respondeu por 82,7% de tudo que o estado vendeu ao exterior, com US$ 991,1 milhões, segundo o Comex Vis, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A China é a principal compradora, e Uruçuí, no sul do estado, é o município que mais exporta. Em 2026, o ritmo se manteve, com US$ 979,8 milhões exportados de janeiro a setembro, alta de 25,6% sobre o mesmo período do ano passado.



O Porto do Itaqui, em São Luís, no Maranhão, é a principal saída para a soja do Piauí, e a expectativa é de que a Transnordestina abra uma nova rota até o Porto do Pecém, no Ceará.



Sertão irrigado



Petrolina tem 11,7 mil hectares de uva, a maior área entre os municípios do país, e o Vale do São Francisco responde por 98% das exportações da fruta - ALEXANDRO AULER/ACERVO JC IMAGEM

No Vale do São Francisco, a fronteira foi aberta pela irrigação. Em 2025, cerca de 92% de toda a manga exportada pelo Brasil teve origem no Vale, segundo o Observatório de Mercado da Manga da Embrapa Semiárido. Na uva, a região responde por 98% das exportações, de acordo com a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas). Petrolina, em Pernambuco, é a cidade que mais produz uva fina de mesa do país.



A produção, que no início era pensada para exportação, hoje abastece sobretudo o mercado interno. "No início, tudo era pensado para exportação, mas hoje as exportações representam só uma parte pequena do destino das frutas", explica o pesquisador da Embrapa Semiárido, João Ricardo Lima. "Hoje você tem condições de comprar, no Recife, em Porto Alegre ou em Rio Branco, uma fruta produzida em Petrolina tão boa quanto a que uma pessoa na Califórnia ou na França está comendo", completa.



A fruticultura também mudou o perfil de quem trabalha no campo. "Hoje a maior parte das pessoas contratadas pela fruticultura são jovens com o ensino médio completo. É diferente de décadas atrás, quando as pessoas tinham um índice de escolaridade muito baixo, praticamente semianalfabetas, quando não analfabetas", afirma o pesquisador.



Os salários também ficam acima do piso nacional. O piso do setor, definido em convenção coletiva, é de R$ 1.664, contra R$ 1.621 do salário mínimo nacional de 2026, e os trabalhadores ainda recebem benefícios como bônus por meta diária, participação nos lucros e prêmio para quem não falta no mês, descreve João Ricardo.



Cerca de 92% da manga exportada pelo Brasil em 2025 teve origem no Vale do São Francisco - Divulgação

A renda circula em outras atividades da economia local. "A fruticultura é uma atividade que atrai muita tecnologia e muitas empresas de tecnologia", observa o pesquisador, e "hoje quase todas as fazendas já usam drones". Com uma população jovem e com renda, crescem o comércio e os serviços, e Petrolina passou a ter "restaurante de praticamente todos os tipos de culinária", além de um setor imobiliário em expansão.



Gargalos persistentes



As duas fronteiras agrícolas do Nordeste se consolidam, com safras maiores, indústrias que chegam e exportações em alta, mas a continuidade desse crescimento depende de superar gargalos que ainda pesam sobre a produção e o escoamento.



"Temos a questão da energia, da armazenagem e da malha viária, principalmente as estradas de acesso às fazendas", lista Anísio. Há ainda questões ligadas ao investimento, como o seguro rural e a segurança jurídica da posse da terra. "A terra hoje está mais cara", acrescenta, porque está mais escassa, mas ainda há área e investidores, do Brasil e de outros países, interessados na região.



Na logística, a Transnordestina é a aposta para destravar o escoamento da produção do Cerrado nordestino. A ferrovia de 1.206 quilômetros vai ligar Eliseu Martins, no sul do Piauí, ao Porto do Pecém, passando por 53 municípios, e já faz testes de operação, mas ainda não ficou pronta.

As obras começaram em 2006, a primeira fase deve ser concluída em 2027, e a segunda, com os demais trechos no Piauí, está prevista para 2028. O ramal até o Porto de Suape, em Pernambuco, segue parado, sem data para retomada. A ferrovia vai ser muito importante para auxiliar a exportação, porque ela segue direto para o porto no Ceará", afirma Anísio.



Na lavoura, o clima também preocupa, já que a Conab prevê chuvas abaixo da média em grande parte do Norte e do Nordeste nos próximos meses, em razão da persistência do El Niño entre setembro e novembro.



Nova imagem



Os resultados das duas fronteiras também começam a mexer com a imagem do Nordeste, por muito tempo lembrado pela seca. Hoje, a região aparece como produtora de grãos e de frutas que chegam aos mercados do país e do exterior, e quem acompanha esse movimento de perto avalia que a percepção sobre o Nordeste está mudando, mas ainda precisa avançar.



"Entendo que o estereótipo sobre o Nordeste diminuiu, mas precisamos avançar mais. No Nordeste, temos sol, luz, gente, terra e conhecimento. A região tem um parque de universidades, um parque de empresas de pesquisa e pessoas com grande capacidade de conhecimento", enumera Anísio.



A agricultura que durante décadas foi associada ao Nordeste pela falta de água aparece hoje nas estatísticas de exportação, nas fábricas que surgem no sul do Piauí e do Maranhão e nas frutas que chegam às gôndolas do Brasil e do exterior. O desafio agora é fazer com que essa produção se transforme em indústria, emprego e renda por toda a região, com estradas, armazéns, energia e segurança para quem investe.