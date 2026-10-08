Da energia limpa à inovação, Nordeste avança e vive transformações nas últimas décadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Nordeste chega a este 8 de outubro, Dia do Nordestino, ocupando um novo lugar no cenário nacional. Com sol e vento em abundância para gerar energia limpa, um bioma adaptado ao calor e à escassez de água, universidades espalhadas pelo interior e polos de tecnologia que se tornaram referência no país, a região passou a reunir justamente o que uma nova era da economia mundial procura. Com nove estados, o maior número entre as regiões do país, e 57,4 milhões de habitantes, quase 27% da população brasileira, o Nordeste movimenta uma economia de R$ 1,5 trilhão.



Num momento em que o planeta busca sustentabilidade, descarbonização e novas formas de produzir, pesquisadores que acompanham o desenvolvimento regional avaliam que o Nordeste tem condições de dialogar com essas tendências e transformar o seu potencial em oportunidades.



A economista Tania Bacelar, sócia-fundadora da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento e uma das maiores referências no tema, e o economista Flávio Ataliba, coordenador do Centro de Estudos para Desenvolvimento do Nordeste do FGV Ibre, estão entre as vozes que defendem essa leitura.



"Olhe o que era o Nordeste há 30 ou 40 anos e o que é hoje. Mudou muito", resume Ataliba. Para Tania, as transformações aparecem em várias frentes, do semiárido às cidades médias, da energia à cultura.



Semiárido redefinido



Para Tania Bacelar, interiorização das universidades, transposição e energia limpa mudaram a base econômica e social da região Para Tania Bacelar, interiorização das universidades, transposição e energia limpa mudaram a base econômica e social da região - JC IMAGEM

A mudança mais importante, para Tania, acontece no semiárido, que ocupa a maior parte do território nordestino. Durante séculos, a economia dessa área se apoiou no tripé gado, algodão e policultura, dentro do grande latifúndio pecuário, estrutura estudada por Celso Furtado nos anos 1950.



Ao longo de anos, esse tripé se desmontou. O algodão saiu do arranjo no fim do século passado, abalado pela concorrência das importações e pela praga do bicudo, e hoje é cultivado em fazendas especializadas, ligadas ao mercado mundial. A pecuária permanece, assim como a grande propriedade, já que não houve reforma agrária. A agricultura de alimentos ganha peso num novo padrão, com foco em alimentos saudáveis e um processo de mecanização em curso.



Com o tripé desmontado, a pergunta passou a ser o que produzir no semiárido. A resposta, para a economista, está num novo olhar sobre a caatinga, cujas plantas resistentes ao calor e à seca abrem espaço para atividades que não eram tradicionais na região. A indústria farmacêutica já busca no bioma matérias-primas para novos medicamentos.



Outra frente é a produção de bioinsumos, microrganismos usados na agricultura no lugar de defensivos químicos, cada vez mais procurados pelo agronegócio brasileiro. A cannabis, cujo cultivo está concentrado no semiárido nordestino, também aparece entre as novas possibilidades econômicas do território.



"A tendência do mundo é a temperatura subir e termos que conviver com a escassez de água. A caatinga está sintonizada com o que há de tendência mais relevante no mundo. O semiárido hoje é uma das áreas para as quais o mundo está olhando, porque pode produzir as coisas do século 21", alerta Tania.



Água nova



A transposição do São Francisco é outra virada. Os geógrafos pernambucanos Manuel Correia de Andrade e Mário Lacerda de Melo já mostravam que o semiárido tem clima seco, mas também tem terras férteis, que eles chamavam de manchas férteis. O problema era a falta de água por perto.



A chegada da água ainda é recente, mas já há resultados. Nas várzeas de Sousa, no Sertão da Paraíba, uma área que não produzia por falta de água hoje cultiva coco, banana, goiaba e mamão, vendidos também para o Sudeste. "Uma coisa é o Nordeste semiárido sem a transposição. Outra coisa é o Nordeste semiárido com a transposição, que possibilita aproveitamentos que não fazíamos antes por falta de acesso à água", ressalta a economista.



Tania faz uma ressalva. As obras físicas foram concluídas, mas a parte econômica ainda está em definição, ou seja, quem vai pagar pela água e quanto ela vai custar.



Seca diferente



A mudança social mais visível, para a economista, é que o Nordeste passou a ter seca sem drama social. "Acabamos de sair de 7 anos de seca. Houve frentes de emergência? Não. Houve flagelados na beira da estrada? Não. Que milagre foi esse? As políticas assistenciais", lembra Tania.



Quem mais sofria com a estiagem era a população rural, em boa parte idosa. Hoje, a proteção social aos idosos e o Bolsa Família garantem uma renda básica que permite atravessar longos períodos de seca. Os planos de emergência, que a Sudene aprovava todos os anos, deixaram de existir.



O programa Um Milhão de Cisternas completou essa transformação. Desde 1999, mais de 810 mil cisternas foram construídas no semiárido pela Articulação Semiárido Brasileiro, em parceria com o governo federal. Cada casa ganhou uma cisterna de placa, construída com a ajuda das próprias famílias, e as mulheres deixaram de caminhar longas distâncias com latas de água na cabeça. "Não é que a vida delas tenha ficado rica, mas a qualidade de vida mudou completamente", destaca.



As mulheres também assumiram o protagonismo no campo e hoje lideram várias federações ligadas à agricultura na região, uma mudança que Tania acompanhou de perto. "Quando eu ia dar palestras para essas federações, as mulheres ficavam no fundo da sala e não faziam perguntas. Hoje, quem preside a mesa é a mulher", conta.



Caminho inverso



A seca sem drama social também mudou a dinâmica das migrações. O Nordeste ainda perde mais moradores do que recebe, mas o saldo migratório negativo da região caiu de 701,1 mil pessoas entre 2005 e 2010 para 248,6 mil entre 2017 e 2022, segundo o Censo do IBGE. É uma redução de cerca de 65%. Hoje predomina a migração dentro do próprio Nordeste, em direção às cidades médias, muitas vezes para que os filhos possam estudar.



Há ainda quem faça o caminho de volta. A Paraíba registrou o primeiro saldo migratório positivo desde 1991, com 31 mil pessoas, e foi o único estado nordestino nessa situação. O resultado foi puxado por quem chegou de São Paulo e do Rio de Janeiro, um movimento que o IBGE associa ao retorno de migrantes. No mesmo período, São Paulo registrou, pela primeira vez, mais gente saindo do que chegando.



"O exemplo mais interessante é João Pessoa, que hoje é o lócus da migração de retorno. É uma cidade média, boa, mas que não tem os problemas das nossas cidades grandes. E não são pessoas idosas. É gente que ainda está na faixa produtiva", aponta Tania.



Cidades médias



Essa rede de cidades médias ganhou força com a interiorização do ensino superior. "Uma coisa era o Nordeste com as universidades todas penduradas no litoral. Outra coisa é o Nordeste com dezenas de faculdades e institutos federais no interior da região", compara Tania. De 2003 a 2023, as matrículas em cursos presenciais cresceram 3,4% ao ano no Nordeste, mais que o dobro da média nacional, de 1,3%. Com as universidades, chegam professores, restaurantes, hotéis e serviços.



Serra Talhada, no Sertão pernambucano, ganhou uma faculdade de medicina e virou polo médico. Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, deixou de ser uma cidadezinha sem dinamismo. Crato e Juazeiro do Norte, no Ceará, têm hoje duas faculdades de medicina e oferecem serviços de saúde de certa complexidade.



"A política de interiorização foi nacional, mas foi muito mais forte no Nordeste. A política regional que eu defendo é essa. Se for fazer um investimento em educação, faça onde há menos", observa Tania. O novo desafio, segundo ela, é reter esses jovens qualificados, que também encontram mercado fora do país.



Os avanços também chegaram à educação básica. Ataliba lembra que o Ceará, no ensino fundamental, e Pernambuco, no ensino médio, viraram referências nacionais, mas ainda são exceções na região. "Não conseguimos espalhar esse modelo cearense e pernambucano para os outros estados", pondera.



Novas fronteiras



No Cerrado, o Matopiba transformou terras pouco ocupadas em um dos principais polos agrícolas da região, como mostra outra reportagem deste especial. O Piauí é o exemplo mais eloquente.

"O Brasil não conhece o Piauí. O Brasil acha que o Piauí só tem pobreza. Mas é um estado que tem água, terra boa e uma população de 3,5 milhões de pessoas, o tamanho da Região Metropolitana do Recife. O Piauí está bombando", provoca Tania.



A região também ganhou um recurso alinhado à principal mudança da economia mundial, a busca por energia limpa e renovável. Os estados nordestinos responderam por quase 95% da energia eólica gerada no país em 2025, segundo dados da ABEEólica, e receberam todos os parques eólicos instalados no ano. "O endereço da energia eólica e solar do Brasil se chama Nordeste. Basta olhar o mapa", sintetiza a economista.



O potencial traz oportunidades e uma ameaça. A ameaça é a região virar apenas exportadora de energia bruta. A oportunidade é usar essa energia limpa e relativamente barata para atrair atividades industriais que consomem muita energia e precisam descarbonizar a sua produção, como a fabricação de hidrogênio verde e os data centers que começam a chegar. O problema, lembra Tania, é que eles também consomem muita água.



Economia nova



Enquanto o Brasil perde força industrial, o Nordeste conseguiu enfrentar essa tendência. Tania cita o boom de Suape, em Pernambuco, os processos em curso no Ceará e na Bahia e a escolha da região para as duas novas fábricas de veículos elétricos do país, uma em cada um desses estados nordestinos.



A tecnologia é outro campo em que a região ganhou destaque. "O Recife tem hoje um extraordinário polo de tecnologia da informação, que vai se consolidando como referência nacional. Mais recentemente, vieram os investimentos em data centers no Ceará, porque chegam ao estado 11 cabos de transmissão de dados, dos Estados Unidos, da Europa e da África. A localização de data centers aqui se torna estratégica", avalia Ataliba.



A base de ciência e tecnologia também se ampliou, com o Porto Digital, centros da Embrapii, o ITA no Ceará e um supercomputador de última geração instalado pelo governo federal no Rio Grande do Norte. Na cultura, festas como o São João de Caruaru e os carnavais viraram megaeventos, e a produção audiovisual mobiliza um contingente enorme de trabalhadores. A informalidade ainda esconde o setor das estatísticas, mas a nova política nacional de economia criativa coloca o Nordeste, ao lado do Rio de Janeiro, entre os principais endereços dessa atividade no país.



Outro olhar



Os avanços, porém, ainda não mudaram por completo a forma como o restante do país enxerga a região. Para muita gente, o Nordeste continua sendo a terra do chão rachado e da arribação, de onde as pessoas partiam por falta de oportunidades. Os números da seca sem êxodo e da migração de retorno mostram que esse retrato já não corresponde à realidade.

Ataliba percebe avanços na forma como o país enxerga a região. "O Nordeste tem melhorado a sua imagem com ações importantes, como os avanços na educação, o polo de tecnologia do Recife, os data centers no Ceará e a produção de frutas. Nesses pontos, o olhar das outras regiões para o Nordeste é positivo", reconhece.

Mas, para ele, um estereótipo ainda resiste. "Continua o estereótipo ligado ao volume de pessoas que ainda dependem do Bolsa Família como renda necessária para a sobrevivência. Quando se olham os indicadores de pobreza e de extrema pobreza, ainda temos os piores números do Brasil. Apesar da redução, isso ainda é muito presente e cria a sensação de que a região tem um atraso estrutural, mesmo com coisas importantes acontecendo", adverte.

Por isso, este 8 de outubro é também uma oportunidade de olhar para o Nordeste com outros olhos. Não para negar os problemas, que persistem e são tema de outra reportagem deste especial, mas para reconhecer o quanto a região mudou.



E há algo que nenhuma estatística mede. O Nordeste tem uma identidade que nenhuma outra região do país tem igual. Não existe sudestino nem sulista, mas existe nordestino. É essa identidade, feita de valores, formas de falar e expressões culturais passadas de geração em geração, que dá força à economia criativa e faz da região muito mais do que um retrato de carências.