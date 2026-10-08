Banco do Brasil registra R$ 254 milhões em aplicações no Tesouro Reserva em Pernambuco

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A nova modalidade de investimento do Tesouro Nacional, lançada no mês de maio, já ampliou o acesso de mais de 6 mil clientes do BB no estado

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Em Pernambuco, o Banco do Brasil já alcançou R$ 254 milhões em aplicações no Tesouro Reserva, modalidade de investimento do Tesouro Nacional, lançada em maio, com rendimento indexado à taxa Selic e possibilidade de aplicação e resgate 24 horas por dia, sete dias por semana. O volume contratado no estado apresenta investimento médio de R$ 40 mil por cliente.

Em todo o país, o Tesouro Reserva já alcança R$ 7,5 bilhões em aplicações de mais de 186 mil clientes do Banco do Brasil. O resultado evidencia a procura por soluções que combinem simplicidade, liquidez e rentabilidade e amplia o acesso de pessoas que estão iniciando sua jornada de investimentos.

“O volume aplicado no estado mostra que previsibilidade e facilidade de acesso são relevantes no início da jornada financeira. Os mais de 6 mil clientes que já aplicam no Tesouro Reserva em Pernambuco representam diferentes momentos da vida financeira. Ao reduzir barreiras de valor, horário e complexidade, o produto pode apoiar uma mudança de hábito: começar com quantias compatíveis com o orçamento, manter regularidade e construir uma reserva para situações inesperadas. Antes de qualquer decisão de investimento, é importante que o cliente avalie seus objetivos, horizonte de investimento, necessidade de liquidez e o nível de risco compatível com seu perfil”, afirma Thiago Bandeira, Superintendente Estadual do Banco do Brasil em Pernambuco.



Acesso facilitado e mudança de hábitos



O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação. O valor mínimo para começar a investir é de R$ 1, com limite de até R$ 500 mil por investidor ao mês, sem restrição para resgates.



Atualmente, as aplicações e os resgates são realizados exclusivamente por meio do app Investimentos BB, com movimentação via débito e crédito em conta corrente, tornando a experiência mais simples e conveniente para os clientes. Além disso, o produto não possui marcação a mercado, o que proporciona maior previsibilidade ao valor investido ao longo do tempo.



A modalidade segue as regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O Imposto de Renda incide somente sobre os rendimentos no resgate ou no vencimento, com alíquotas regressivas. Em resgates realizados nos primeiros 30 dias, pode haver cobrança regressiva de IOF, zerada após esse período. Os tributos são recolhidos automaticamente.